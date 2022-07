Odmevna prestopa mladih upov Mlakarja in Goliča iz Domžal v Romo

'Pred mano je še ogromno dela, odrekanja, prilagajanja'

Tudi odškodnina zanj po besedah vodilnih v Domžalah ni zanemarljiva, kar namiguje, da bo napadalec z odličnim občutkom za gibanje v kazenskem prostoru in zavidanja vredno tehniko strela več kot zgolj statist v mladinskem pogonu Rimljanov. "Leta 2015 je v Italijo odšel brat Jan, sedaj bom to storil še sam. Veliko sva se pogovarjala o tem, s starši prav tako. Skupaj s klubom smo sprejeli ponudbo in novega izziva se izredno veselim. V Domžalah sem začel igrati v najnižji selekciji, kasneje nastopil za vse mlajše zasedbe, konec pretekle sezone pa debitiral tudi za člansko moštvo, na kar sem zelo ponosen. To je moj klub in vedno mu bom hvaležen za pomoč pri nogometnem razvoju. V Domžalah sem imel vzpone in padce, a vselej sem se uspel pobrati, kar je znak dobrega dela z mladimi v MNC. Pred mano je še ogromno dela, odrekanja, prilagajanja, tudi italijansko se bo treba naučiti, toda takšno priložnost preprosto moraš zgrabiti z obema rokama. Roma je izjemen klub, velikan, z naravnost odličnimi pogoji za delo, kvalitetnimi mladimi nogometaši iz celotnega sveta in to, da bom tudi sam del tega, je zares neverjetno. Sem pa klub zaradi (Joseja) Mourinha in (Tammyja) Abrahama, sedaj tudi Dybale, spremljal še preden sem vedel za prestop," je spletni strani Domžal zaupal Luka Mlakar.