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Nogomet

Odmevna prodaja Kopra: Ružnić po Šeškovih stopinjah

Salzburg , 24. 07. 2026 13.12 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Tim Ružnić velja za enega največjih talentov slovenskega nogometa.

Dan po evropski zmagi na Ferskih otokih je Kopru uspel nov veliki met. S prodajo komaj 15-letnega Tima Ružnića se je v blagajno kluba stekel dober milijon evrov, odškodnina pa lahko po nekaterih poročanjih doseže celo dva milijona. Obetavni nogometaš bo kariero nadaljeval v avstrijskem Lieferingu, ki velja za kalilnico talentov RB Salzburga.

Na Bonifiki so Timu Ružniću že februarja ponudili prvo člansko pogodbo. Z dobrim razlogom, saj so zdaj z njegovo prodajo bojda celo postavili nov klubski rekord. Sin enega najbolj znanih agentov pri nas Amirja Ružnića bo po novem igral za avstrijski Liefering, ki je prestop že potrdil na svojih družbenih omrežjih.

Tim Ružnić velja za enega največjih talentov slovenskega nogometa.
Tim Ružnić velja za enega največjih talentov slovenskega nogometa.
FOTO: FC Koper

Direktor kluba Manfred Pamminger je izpostavil, da je bil Ružnić tarča številnih velikih evropskih klubov. "Veseli nas, da nam ga je uspelo prepričati z našimi možnostmi ter da bo od januarja 2027 pri nas. Zaradi njegove dinamike, tehnike, pa tudi nevarnosti za nasprotna vrata in razumevanja igre smo prepričani, da bo v naslednjih letih zelo dobro napredoval," je poudaril Pamminger.

Po Šeškovih stopinjah

Ružnić, ki se najbolje znajde na položaju napadalnega vezista, bo do januarja ostal član Kopra, v Avstrijo pa se bo preselil z dopolnjenim 16. letom. Liefering sicer velja za podružnico RB Salzburga, kjer se najstniški talenti kalijo, preden so pripravljeni na preskok med avstrijsko elito. Po isti poti je od Slovencev denimo šel Benjamin Šeško, ki je članski nogomet prvič okusil prav z Lieferingom v drugi avstrijski ligi.

Član kluba je trenutno tudi 17-letni Miha Matjašec, za katerega je Salzburg Domžalam odštel kar milijon in pol evrov. Obetavni vezist je pred kratkim na prijateljski tekmi dobil priložnost tudi v prvi ekipi Salzburga.

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