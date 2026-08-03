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Nogomet

Odmevna sprememba v Mariboru: Ban po 20 letih zapušča klub

Maribor, 03. 08. 2026 16.40 pred 22 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Bojan Ban

Bojana Bana je na mestu direktorja Nogometnega kluba Maribor zamenjal Sebastijan Harc. Kot so danes sporočili iz mariborskega kluba, se je Ban ob izpolnitvi pogojev s 1. avgustom upokojil.

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Bojan Ban je vlogo direktorja NK Maribor opravljal od leta 2006. Od prodaje kluba turškemu medijskemu mogotcu Acunu Ilicaliju v letu 2024 je bil edini predstavnik Mariborčanov v štiričlanskem upravnem odboru. Menjava je že razvidna tudi iz poslovnega registra Ajpesa. Tam je zapisano, da je Bana na položaju zamenjal dosedanji direktor nogometne šole NK Maribor Sebastijan Harc.

Bojan Ban in Milan Mandarić
Bojan Ban in Milan Mandarić
FOTO: Damjan Žibert

V najuspešnejšem slovenskem nogometnem klubu so se Banu ob upokojitvi zahvalili za njegov prispevek k uspešnemu delovanju in razvoju kluba v skupnih 20 letih. "V zadnjih dveh desetletjih smo skupaj prehodili izjemno pot, zaznamovano s predanostjo, zavzetostjo in številnimi nepozabnimi mejniki," so zapisali v objavi na družbenem omrežju Facebook ter mu ob začetku novega obdobja v življenju zaželeli obilo uspeha, zdravja in srečnih trenutkov.

Maja letos se je s položaja poslovil tudi dolgoletni predsednik Maribora Drago Cotar. Zamenjal ga je dotedanji podpredsednik Uroš Mlakar. Junija pa se je v Ljudski vrt po več kot šestih letih na položaj športnega direktorja vrnil Zlatko Zahovič.

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KOMENTARJI3

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wsharky
03. 08. 2026 17.02
20 let prepozno, skupaj z Šulerjem grobar NK-Maribora
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
03. 08. 2026 16.49
To pa je res fikus bil.
Odgovori
+2
2 0
Cupko
03. 08. 2026 16.47
Zdaj, ko se je vrnil Zlatko, je moral spokat
Odgovori
+3
3 0
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