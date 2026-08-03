Odmevna sprememba v Mariboru: Ban po 20 letih zapušča klub

Bojan Ban je vlogo direktorja NK Maribor opravljal od leta 2006. Od prodaje kluba turškemu medijskemu mogotcu Acunu Ilicaliju v letu 2024 je bil edini predstavnik Mariborčanov v štiričlanskem upravnem odboru. Menjava je že razvidna tudi iz poslovnega registra Ajpesa. Tam je zapisano, da je Bana na položaju zamenjal dosedanji direktor nogometne šole NK Maribor Sebastijan Harc .

V najuspešnejšem slovenskem nogometnem klubu so se Banu ob upokojitvi zahvalili za njegov prispevek k uspešnemu delovanju in razvoju kluba v skupnih 20 letih. "V zadnjih dveh desetletjih smo skupaj prehodili izjemno pot, zaznamovano s predanostjo, zavzetostjo in številnimi nepozabnimi mejniki," so zapisali v objavi na družbenem omrežju Facebook ter mu ob začetku novega obdobja v življenju zaželeli obilo uspeha, zdravja in srečnih trenutkov.

Maja letos se je s položaja poslovil tudi dolgoletni predsednik Maribora Drago Cotar. Zamenjal ga je dotedanji podpredsednik Uroš Mlakar. Junija pa se je v Ljudski vrt po več kot šestih letih na položaj športnega direktorja vrnil Zlatko Zahovič.