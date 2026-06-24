Odmor za osvežitev pri 20 stopinjah? 'Ne gre nam za denar'

Gianni Infantino nujnost ohranitve novega pravila zagovarja s stališča doslednosti, ker ne želijo biti dvolični, temveč želijo uveljaviti "trden in nepretrgan sistem". "Zelo težko bi bilo sprejeti, da ima trener morda možnost vplivati na tekmo s prilagoditvami zgolj zato, ker je bolj vroče, medtem ko isti trener na drugi tekmi, na kateri so temperature znosnejše in nekoliko nižje, ne bi imel teh možnosti." Infantino je prav tako kategorično zanikal, da naj bi bil v ozadju sprememb denar, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. "Fifa nima dodatnih prihodkov, saj so bili vsi komercialni sporazumi podpisani precej vnaprej. Torej to za nas ni finančno vprašanje. Za nas je to zgolj športna zadeva," je poudaril Infantino. V športni javnosti so znova podvomili v smiselnost ureditve na tekmi med Anglijo in Gano, ki se je v Bostonu v 2. krogu skupine L končala brez golov. Sodniki so odmor za osvežitev odredili, čeprav so le nekaj minut prej igro prekinili zaradi suma poškodb glave.

Harry Kane med tekmo z Gano FOTO: AP

Odmore, ki jih je kritiziral selektor angleške reprezentance Thomas Tuchel in so jih angleški navijači vsakič znova izžvižgali, je svetovna federacija Fifa uvedla za vse tekme turnirja v ZDA, Kanadi in Mehiki zaradi zdravja in dobrobiti igralcev. Igralci so ob visokih zunanjih temperaturah izpostavljeni vročinskim šokom, zato je nujno, da se igre prekine, da se osvežijo ter telesu s pijačo vrnejo nujne elektrolite. So pa bili odmori za osvežitev tudi na tekmah, ki so jih igrali na klimatiziranem stadionu v Dallasu ali, ko je deževalo. Na tekmi Anglije in Gane se zdi, da za takšen premor sploh ni bilo potrebe, saj je bila igra prekinjena v 20. minuti, ko sta z glavama trčila Reece James in Jordan Ayew. Zgolj nekaj minut kasneje je sodnik Said Martinez odredil odmor za osvežitev. Ob vsakem odmoru na turnirju doslej je ameriška televizija Fox prekinitev izkoristila za predvajanje reklam. Kritiki Fifi in televizijam očitajo, da so dodatna odmora ob že daljši prekinitvi ob polčasu uvedli zaradi komercialnih razlogov in kovanja dobičkov s predvajanjem oglasov. Pri Fifi so za tiskovno agencijo PA Media zatrdili, da ni možno samovoljno posegati v pravila. "Odmori za osvežitev veljajo za vse, za vse tekme veljajo enaka pravila, kar pomeni, da pravila veljajo za vse udeleženke mundiala enako," so povedali pri Fifi. Angleški selektor Tuchel ne deli mnenja Fife. "Ti odmori veliko bolj prekinejo tok tekme in spremenijo značilnosti nogometa, kot sem mislil. Smo že imeli odmore za osvežitev, ko je bilo res vroče in potrebno zaradi zdravja, vendar so bili ti precej krajši. Zdaj pa tekmo prekinejo štirikrat, kar pomeni, da je igra razdeljena na štiri četrtine."