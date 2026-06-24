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Nogomet

Odmor za osvežitev pri 20 stopinjah? 'Ne gre nam za denar'

Miami/Boston, 24. 06. 2026 09.04 pred 40 minutami 3 min branja 5

Avtor:
STA
Agustin Canobbio

Po številnih kritikah nove tekmovalne ureditve, ko so tekme zaradi odmora za osvežitev v vsakem polčasu tekme po novem razdeljene na četrtine, se je krovna Mednarodna nogometna zveza (Fifa) odzvala in stopila v bran ureditvi. Predsednik Fife Gianni Infantino je kategorično zanikal, da naj bi bili odmori zgolj pretveza za dodaten zaslužek.

Gianni Infantino nujnost ohranitve novega pravila zagovarja s stališča doslednosti, ker ne želijo biti dvolični, temveč želijo uveljaviti "trden in nepretrgan sistem".

"Zelo težko bi bilo sprejeti, da ima trener morda možnost vplivati na tekmo s prilagoditvami zgolj zato, ker je bolj vroče, medtem ko isti trener na drugi tekmi, na kateri so temperature znosnejše in nekoliko nižje, ne bi imel teh možnosti." Infantino je prav tako kategorično zanikal, da naj bi bil v ozadju sprememb denar, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

"Fifa nima dodatnih prihodkov, saj so bili vsi komercialni sporazumi podpisani precej vnaprej. Torej to za nas ni finančno vprašanje. Za nas je to zgolj športna zadeva," je poudaril Infantino.

V športni javnosti so znova podvomili v smiselnost ureditve na tekmi med Anglijo in Gano, ki se je v Bostonu v 2. krogu skupine L končala brez golov. Sodniki so odmor za osvežitev odredili, čeprav so le nekaj minut prej igro prekinili zaradi suma poškodb glave.

Harry Kane med tekmo z Gano
Harry Kane med tekmo z Gano
FOTO: AP

Odmore, ki jih je kritiziral selektor angleške reprezentance Thomas Tuchel in so jih angleški navijači vsakič znova izžvižgali, je svetovna federacija Fifa uvedla za vse tekme turnirja v ZDA, Kanadi in Mehiki zaradi zdravja in dobrobiti igralcev.

Igralci so ob visokih zunanjih temperaturah izpostavljeni vročinskim šokom, zato je nujno, da se igre prekine, da se osvežijo ter telesu s pijačo vrnejo nujne elektrolite.

So pa bili odmori za osvežitev tudi na tekmah, ki so jih igrali na klimatiziranem stadionu v Dallasu ali, ko je deževalo.

Na tekmi Anglije in Gane se zdi, da za takšen premor sploh ni bilo potrebe, saj je bila igra prekinjena v 20. minuti, ko sta z glavama trčila Reece James in Jordan Ayew.

Zgolj nekaj minut kasneje je sodnik Said Martinez odredil odmor za osvežitev. Ob vsakem odmoru na turnirju doslej je ameriška televizija Fox prekinitev izkoristila za predvajanje reklam. Kritiki Fifi in televizijam očitajo, da so dodatna odmora ob že daljši prekinitvi ob polčasu uvedli zaradi komercialnih razlogov in kovanja dobičkov s predvajanjem oglasov.

Pri Fifi so za tiskovno agencijo PA Media zatrdili, da ni možno samovoljno posegati v pravila. "Odmori za osvežitev veljajo za vse, za vse tekme veljajo enaka pravila, kar pomeni, da pravila veljajo za vse udeleženke mundiala enako," so povedali pri Fifi.

Angleški selektor Tuchel ne deli mnenja Fife. "Ti odmori veliko bolj prekinejo tok tekme in spremenijo značilnosti nogometa, kot sem mislil. Smo že imeli odmore za osvežitev, ko je bilo res vroče in potrebno zaradi zdravja, vendar so bili ti precej krajši. Zdaj pa tekmo prekinejo štirikrat, kar pomeni, da je igra razdeljena na štiri četrtine."

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 Nogometni trenerji se skušajo prilagoditi "četrtinam" ter jih izkoriščajo za posredovanje navodil in taktičnih zamisli igralcem. Selektorja Francije in Brazilije Didier Deschamps in Carlo Ancelotti zato nista samo kritizirala te novosti.

"Vidim dobre stvari, igralce lahko spraviš blizu sebe in ponujena ti je priložnost, da prilagodiš nekaj stvari glede na 22, 23 minut igre, ki je pravkar potekala," je dejal Deschamps.

"Seveda to pripelje do drobljenja in padcev v igri, ko morajo igralci vsakič začeti znova, tudi če imaš pobudo. Vendar se moramo temu prilagoditi, tudi v naših pripravah smo to predvideli."

Nekateri medicinski strokovnjaki celo menijo, da so odmori prekratki. Strokovnjak Douglas Casa, izvršni direktor Inštituta Korey Stringer, ki razvija praktične strategije za preprečevanje nenadne smrti v športu, meni, da bi moral vsak odmor za osvežitev trajati vsaj šest minut.

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KOMENTARJI5

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AshBurton
24. 06. 2026 09.56
Uvajo nova pravila,da bi bilo cim manj zavlacevanj,bila igra bolj tekoca...Potem pa nardijo pavzo za reklame🤦!Bolano kaj so oz.bodo naredili iz nogometa!
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0 0
Deep1
24. 06. 2026 09.36
Saj pri nogometi itak štojiš na mestu 30% tekme. 😆😂
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+1
1 0
NoriSušan
24. 06. 2026 09.35
A ni celo tekmovanje dnar? Cel fuzbal dnar? Zato se igra in prodaja karte po logiki
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0 0
Fluxx
24. 06. 2026 09.28
Seveda se gre za denar lol
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+3
3 0
borjac
24. 06. 2026 09.27
Infantino je skorumpiran predsednik Fife , bogataši so ga kupili , 1 kg žive teže = 1 kg zlata , SRAMOTNO VODENJE SVETOVNEGA PRVENSTVA , predstavljajte si za koliko incidentov z vizami , policijo , tretiranju igralcev kot beguncev z čolnov .... zgodbe o zaprtih gledalcih , ki so plačali po 10.000 € za nastanitve , vstopnice , sedaj pa gledajo "tekme" skozi zaporniških oken .... SPLOH NE VEMO ZARADI MOČNE AMERIŠKE CENZURE , in CENZURE FIFE ???
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+5
5 0
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