Odpisana Gorica presenetila vroče Domžalčane

Čeprav so Novogoričani nastopili brez kaznovanih Matije Kavčiča, Tila Mavretiča inNejca Mevlje, so prišli do zmage proti neporaženi ekipi s prejšnjih petih tekem. S tremi točkami so tri kroge pred koncem osem točk za predzadnjimi Celjani, tako da matematično še niso izpadli v drugo ligo. Domžalčani, ki so pogrešali poškodovane Marka Martinovića, Zenija Husmanija, Gabra Dobrovoljca in Tiborja Gorenca Stankoviča, pa so trdno četrti. Novogoričani so povedli v osmi minuti, potem ko je Žan Vipotnik nekoliko srečno z ramo žogo spustil proti Laminu Colleyju, temu pa povsem osamljenemu ni bilo težko zadeti. Le štiri minute pozneje je Gorica vodila že z 2:0, potem ko je po podaji Johana Nkame z leve strani sam proti kazenskemu prostoru stekel Mathias Oyewusi in na koncu matiral Ajdina Mulalića. Pozneje so nekajkrat s streli poskusili tudi gosti, a ne posebej nevarno, zato pa je bil malce nevarnejši strel Etiena Velikonje v 41. minuti, ko je sprožil z dobrih 20 metrov, Mulalić pa je žogo ustavil. Ob koncu polčasa je še Vipotnik z roba kazenskega prostora za malo zgrešil vrata gostov. V 47. minuti je še Nkama poskusil s strelom, a tudi on ni bil dovolj natančen, malce za njim je Mulalić obranil Vipotnikov poskus z roba kazenskega prostora, domžalski vratar pa je dobro posredoval tudi v 52. minuti po strelu Adisa Hodžića. V 54. minuti so prek Svena Šoštariča Karića, ki je meril malce previsoko, zagrozili tudi gostje, ki so izenačili v 74. minuti, ko je bil v kazenskem prostoru najvišji Damjan Vuklišević in s strelom z glavo matiral Uroša Likarja. V 77. minuti je bil Dario Kolobarić sam pred goriškim vratarjem, toda žogo je poslal mimo gola. Malce je cilj zgrešil tudi Arnel Jakupović v 80. minuti s prostega strela, tik pred koncem pa je Senijad Ibričićdobro izvedel prosti strel, Likar pa je žogo z zadnjimi močmi preusmeril v vratnico.



Izid:

Gorica – Domžale2:1(2:0)

Colley 8., Oyewusi 12.; Vuklišević 74.