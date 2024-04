Odpisani nogometaši Chelseaja v prestolnici mode blestijo

Na štirih tekmah Lige Evropa je nogometaš iz predmestja Londona zabil štiri zadetke, v Serie A pa se je podpisal pod šest zadetkov, kar ga uvršča na tretje mesto klubske lestvice strelcev v omenjenem tekmovanju. Več golov v ligi sta dosegla le Olivier Giroud in Christian Pulisic , ki sta pred prihodom v Milano prav tako nosila dres Chelseaja.

28-letnik se je takoj zacementiral v začetni postavi sedemkratnih zmagovalcev Lige prvakov in z odličnimi predstavami hitro postal ljubljenec navijačev rossonerov. Trener Milana Stefano Pioli je po nekaj tekmah spoznal, česa je Loftus-Cheek sposoben, ter ga v igralnem sistemu pomaknil na položaj napadalnega vezista, ki mu v kreiranju akcij omogoča veliko več svobode.

Ruben Loftus-Cheek je svojo nogometno pot začel pri osmih letih v dresu Chelseaja ter se skozi akademijo prebil do članske ekipe, za katero je pri 18 letih pod vodstvom Joseja Mourinha debitiral v Ligi prvakov. Angleški vezist je v modrem dresu zaigral na 155 tekmah, nekaj izkušenj nabral še na posojah pri Crystal Palacu in Fulhamu, lani poleti pa se za dobrih 18 milijonov preselil v Milano.

Američan je na 40 tekmah v dresu Milana sodeloval pri 20 zadetkih, Pioli pa si začetne postave brez vročega krilnega napadalca v zadnjih mesecih več ne more predstavljati. Njegove vrhunske predstave potrjuje tudi podatek, da je po dobri polovici sezone v Italiji njegova tržna vrednost zrasla za 12 milijonov.

V črno-rumenem dresu si je Pulisic ustvaril ime še v evropskem nogometu ter s svojimi predstavami prepričal vodstvo Chelseaja, ki ga je leta 2019 v London pripeljalo za 64 milijonov. Njegova vrednost je od debija v modrem dresu do selitve v Milano padla s 60 na 25 milijonov, rossoneri pa so zanj odšteli zgolj 20 milijonov.

Pulisica so leta 2021 v eni izmed epizod priljubljene ameriške serije Pawn Stars označili za LeBrona Jamesa nogometa, vsak, ki si je v svojem življenju ogledal vsaj minuto najpopularnejšega športa na planetu, pa se zaveda, da temu še zdaleč ni tako. Danes 25-letni krilni napadalec je pred leti veljal za največjega nogometnega talenta Združenih držav Amerike, že kot najstnik pa je zapustil domovino in se preselil k dortmundski Borussii.

V želji po večjem igralnem času je leta 2021 zapustil London in odšel na posojo k Milanu, kjer je v drugi polovici sezone 2020/21 zaigral na 17 tekmah, Milan pa je njegovo pogodbo odkupil za dobrih 31 milijonov. Njegova tržna vrednost je do junija 2022 narasla na 50 milijonov, postal je eden ključnih členov začetne postave, angleški selektor pa še vedno ni dobil občutka, da bi lahko Tomori pripomogel k odmevnemu dosežku, na katerega Angleži čakajo že desetletja.

Fikayo Tomori je, tako kot Loftus-Cheek, svoje prve nogometne korake naredil v Chelseaju. V mladinskih selekcijah je navduševal z izjemnimi predstavami in leta 2016 debitiral na ligaški tekmi proti Leicestru. Kljub temu da je v dresu londonskega velikana večkrat očaral navijače modrih, si mesta v začetni enajsterici ni uspel zagotoviti, prav tako pa je njegove dobre predstave preziral angleški selektor Gareth Southgate .

Tako kot Tomori je tudi Giroud v poletnem prestopnem roku leta 2021 zapustil Chelsea in okrepil Milan, ki je zanj odštel manj kot tri milijone. Londončani, ki kljub vsemu zapravljenemu denarju nimajo pravega, učinkovitega napadalca, nedvomno pogrešajo učinek Francoza, ki je v letošnji sezoni Serie A na 27 tekmah sodeloval pri 20 golih.

Kariera 37-letnika se vsekakor približuje koncu, v Milanu pa so definitivno navdušeni nad dejstvom, da je Giroud v dveh letih in pol dokazal, da se stara kot dobro vino. Napadalec z bogatim katalogom fantastičnih zadetkov se bo po koncu sezone poslovil od mesta mode in se preselil v Los Angeles, vodstvo Milana pa bo moralo o njegovem nasledniku temeljito razmisliti.