‘Odpustiti Pochettina je bila najtežja odločitev v mojem življenju’

Čeprav v dobrih petih sezonah pri Tottenhamu Mauricio Pochettino ni osvojil niti ene lovorike, je bil velik ljubljenec navijačev. Redno se je uvrščal v Ligo prvakov, kar se pred njegovim prihodom Spursom ni dogajalo pogosto. V lanski sezoni je spisal pravo pravljico, ko je v zadnji minuti polfinala izločil Ajax in si zagotovil finale Lige prvakov, v katerem je na koncu slavil Liverpool. V aktualni sezoni je z ekipo začel sila skromno, v prvenstvu so si spodrsljaji sledili eden za drugim, piko na i pa je predstavljal domači poraz z Bayernom (2:7). A kljub temu si nihče ni predstavljal, da se mu bodo vodilni pri Spursih po nekaj slabših tekmah zahvalili za sodelovanje. 19. novembra se je zgodilo prav to, Argentinca pa je nasledil sloviti Jose Mourinho.

‘Najtežja odločitev v karieri’

Tottenhamov predsednik Daniel Levy je v nedavnem intervjuju za Standard Sport spregovoril tudi o že omenjeni odločitvi, ki je bila vse prej kot enostavna: "S Pochettinom sva skozi leta zgradila oseben odnos. Nisem si želel, da bi se najine poti razšle, a takšen je pač nogomet. Ko sem mu novico sporočil, jo je razumel, saj je v poslu že dovolj dolgo. Mislim, da je bila to najtežja odločitev v mojem življenju." 57-letni poslovnež je obenem razkril, da si želi, da bi se Argentinec v prihodnosti vrnil v klub: "Spada med najboljše trenerja na svetu, zato mu privoščim, da si čim hitreje najde nov klub. Upam pa, da se bo nekoč vrnil k Tottenhamu. Morda v kakšni drugi vlogi, a zagotovo bi z njim želel še kdaj sodelovati, saj gre za zares izjemno osebnost."

Lestvica Premier League

‘Mourinho je bil izbira številka 1’

Levy je tudi potrdil, da je bil Mourinho ves čas na vrhu spiska želja Spursov. Čeprav pri rdečih vragih ni imel pričakovanih rezultatov, je v prejšnjih trenerskih epizodah dokazal, da gre za enega najboljših v tem poslu. Uprava Tottenhama je bojda Portugalcu že obljubila, da bo naslednje poletje na veliko odprla mošnjiček, s čimer bo omogočila, da ‘The Special One’ sestavi ekipo po svojem okusu.



"Trenerski posel je izjemno zahteven. Tu je ogromno pritiska medijev, s katerim se je treba spoprijeti iz dneva v dan. Še posebej v Premier League, kjer se obrne največ denarja, so trenerji na največjem udaru. Kar je uspelo Siru Alexu Fergusonu in Arsenu Wengerju (20 ali več let na klopi enega kluba, op. a.) je neverjetno, a mislim, da tega ne bomo več videli,"je za konec povedal Levy.