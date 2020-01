Odriozola tik pred slovesom od Reala: Bayern med možnimi snubci

Madridski športni časnik ASna svoji spletni strani poroča, da bo Alvara Odriozolo trenutni delodajalec Real Madrid posodil v Bundesligo, najverjetneje v münchenski Bayern. Tako poročajo številni nemški mediji, kar bi bila že druga odmevna bavarska izposoja iz vrst španskega kluba v zadnjih letih po Kolumbijcu Jamesu Rodriguezu, ki se je pred letošnjo sezono po dveh povprečnih sezonah vrnil v Madrid.

"Odriozola ima možnost za odhod, a še vedno ni nič uradnega. Počakajmo,"je ob zadnjem nastopu pred mediji izjavil trener Reala Zinedine Zidane, ki na občasnega španskega reprezentanta v zadnjem času ni računal.

Vodstvo Bayerna želi trenerju Hansu-Dieterju Flicku ponuditi večji izbor na desnem boku obrambe, dodajaAS, iskanje okrepitev na tem položaju pa da je prioriteta Münchenčanov, ki so jih v prvem delu sezone pestile številne poškodbe obrambnih nogometašev.Tekme na desnem boku obrambe je v zadnjih sezonah praviloma začenjal Joshua Kimmich, a se je ob poletnem prihodu Benjamina Pavardaiz Stuttgarta pomaknil na sredino igrišča. Prihod Odriozole bi Flicku omogočil pomik Pavarda na mesto srednjega branilca, kjer so rdeče prav tako pestile poškodbe Niklasa Süleja, Lucasa Hernandezain Javija Martineza, dodajaAS.

Madridski športni časnik še poroča, da Zidane na Odriozolo več resno ne računa vse od oktobrskega poraza proti Realu Mallorci (1:0). To je bil tudi zadnji poraz Madridčanov, ki so od tedaj na vrhu lestvice ujeli vodilno Barcelono. Odriozola je v tej sezoni zbral vsega 434 minut igre na petih tekmah, na 17 od 28 tekmah ga Zidane ni uvrstil niti na klop.

"Potrebuje minute in Bundesliga bi lahko predstavljala perfektno prizorišče za to, da bi si povrnil samozavest," piše AS.

