Odšel je v Savdsko Arabijo, a vseeno bo za Francijo igral na Euru

N'Golo Kante je lani poleti zapustil Chelsea in se v Savdski Arabiji pridružil ekipi Al Ittihad. "Odigral je celotno sezono, je fizično odlično pripravljen in prepričan sem, da bo z njegovimi izkušnjami Francija močnejša," je dejal Deschamps.

Novinca v izbrani vrsti sta mlada Warren Zaire-Emery in Bradley Barcola, člana pariškega Saint Germaina, v ekipi pa so seveda tudi zvezdniki Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud in William Saliba.