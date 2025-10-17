Odškodnine tudi za reprezentančne nogometne prestope?

"Močno me moti, da nogometaši brez plačila lahko zamenjajo svojo krovno zvezo. Izobraževanje in vzgoja morata biti nagrajena. In te smeri se boo lotili," pri dpa povzemajo poslovodjo nemške nogometne zveze Andreasa Rettiga.

"Imamo nogometaše, ki so igrali za Nemčijo v selekcijah do 15 ali 21 let, nato pa so se pridružili drugim reprezentancam. Vzgoja nogometaša je bila seveda v veliki meri delo kluba, a tudi v okviru zveze so nekateri igralci vadili vse do 75 dni na leto," je še dejal 62-letni funkcionar.