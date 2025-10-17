Svetli način
Nogomet

Odškodnine tudi za reprezentančne nogometne prestope?

Berlin, 17. 10. 2025 11.21 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Na nemški nogometni zvezi se je pojavila zamisel, da bi bile do odškodnine za nogometaše upravičene tudi nacionalne nogometne zveze, kjer se razvijajo mladi talenti, kasneje pa zaigrajo za reprezentance drugih držav. Običajno za tiste, iz katerih prihajajo njihovi starši ali stari starši.

Andreas Rettig
Andreas Rettig FOTO: AP

"Močno me moti, da nogometaši brez plačila lahko zamenjajo svojo krovno zvezo. Izobraževanje in vzgoja morata biti nagrajena. In te smeri se boo lotili," pri dpa povzemajo poslovodjo nemške nogometne zveze Andreasa Rettiga.

"Imamo nogometaše, ki so igrali za Nemčijo v selekcijah do 15 ali 21 let, nato pa so se pridružili drugim reprezentancam. Vzgoja nogometaša je bila seveda v veliki meri delo kluba, a tudi v okviru zveze so nekateri igralci vadili vse do 75 dni na leto," je še dejal 62-letni funkcionar.

Can Uzun
Can Uzun FOTO: AP

Nazadnje je za vznemirjenje v Nemčiji poskrbel 19-letni napadalec Can Uzun, ki velja za enega največjih talentov v nemškem nogometu. Doslej je branil barve Nemčije, po novem se je odločil za Turčijo.

"V deželi z 80 milijoni ljudi imamo velik potencial za vzgojo igralcev, Če pa ima posameznikova družina močne povezave z državo, iz katere izhaja, je jasno, da se to prenaša tudi na nogometaše," je še dejal Rettig, ki razume nogometaša, a meni, da prestop brez odškodnine ni pravičen.

