Odstavljeni Ancelotti pred vrati novega kluba

Čeprav je Napoli napredoval v osmino finala Lige prvakov, je Carlo Ancelottisredi prejšnjega tedna izgubil službo. Krivi so bili predvsem slabi rezultati v domačem prvenstvu, kjer je ponos Kampanije trenutno šele osmi, za četrto Romo pa ima kar 11 točk zaostanka. 60-letni strateg bo kljub temu na plačilni listi Neapeljčanov vse do leta 2021.

Ancelotti naj bi se sedaj že dogovoril z Evertonom, ki je nedavno odslovil Marca Silvo, zadnji dve prvenstveni tekmi pa je kot začasni vršilec dolžnosti odvodil Duncan Ferguson. Italijan z bogatimi izkušnjami iz največjih evropskih klubov je od vodstva karamel zahteval večletno pogodbo in zagotovilo o zadostni finančni pogači, ki mu bo na voljo v poletnem prestopnem roku, tako da bo lahko ekipo prilagodil svojemu okusu, poročajo pri Guardianu.

To pa za Ancelottija ne bo prva angleška izkušnja. Med 2009 in 2011 je sedel na klopi Chelseaja, leta 2010 pa je z londonskimi modrimi tudi osvojil dvojno krono – Premier League in FA pokal.

V bogati trenerski karieri je italijanski strokovnjak sedel še na klopi Reggiane, Parme, Juventusa, Milana, Paris Saint Germaina, Real Madrida in münchenskega Bayerna. V sezonah 2002/2003 in 2006/2007 je z Milanom slavil v Ligi prvakov, podvig pa je leta 2014 ponovil še kot trener belega baleta. 2006 in 2014 je bil izbran za najboljšega klubskega trenerja na svetu.

Velik rezultatski imperativ in kako prebuditi speči biser?

V Premier League bo Ancelotti moral hitro priti do želenih rezultatov, saj Evertonu zaenkrat kaže zelo slabo. Čeprav so bila vlaganja v nove nogometaše tudi minulo poletje velika, so karamele trenutno šele 16. v angleškem prvenstvu, in to kljub zmagi nad Chelseajem in remiju proti rdečim vragom v zadnjih dveh krogih. Predvsem pa bo Ancelotti moral najti način, da v igro vključi veliko poletno okrepitev iz Juventusa Moisa Keana. Za 19-letnika so Liverpoolčani odšteli slabih 30 milijonov, zaenkrat pa je na 14 tekmah v vseh tekmovanjih pri zgolj enem zadetku. Pika na i mizerni formi Italijana se je zgodila minuli vikend. V igro je vstopil v 70. minuti pri rezultatu 0:1, z igrišča pa je moral še pred koncem rednega dela, čeprav ni imel nikakršnih težav s poškodbami. Kean je bil vidno nezadovoljen, začasni trener pa je po srečanju, ki se je končalo z 1:1, razlagal, da je šlo zgolj za taktično odločitev.

Lestvica Premier League