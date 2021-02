Odstavljeni Bogatinov: V klub sem pripeljal človeka, ki je vnesel nemir in porušil red

Oliver Bogatinov je že nekaj dni "bivši". Funkcijo športnega direktorja je moral predati Marku Šulerju. Ob njem se je moral posloviti tudi trener Mauro Camoranesi s svojimi (številnimi) sodelavci. Zdaj že nekdanji prvi operativec Maribora je na medije naslovil zapis, s svojo platjo medalje ... Mesto športnega direktorja kluba je prevzel Marko Šuler, ki ga je v Maribor pripeljal prav Bogatinov.

icon-expand Mauro Camoranesi FOTO: Aljoša Kravanja

Če slovo trenerjaMaura Camoranesija, zaradi slabih rezultatov, Mariborčani pred tekmo v Sežani, ki so jo dobili s 4:0, kar štiri dvoboje zapored niso zmagali, pa je bil odhod športnega direktorja Oliverja Bogatinova vsaj malce presenetljiv. Javil se je tudi "odstavljeni" in v zapisu za medije predstavil svojo plat zgodbe. Njegov zapis objavljamo v celoti:

"Javnost obveščam, da sem na dan 24. 2.2021, v jutranjih urah, sporazumno prekinil sodelovanje z NK Maribor v vlogi športnega direktorja kluba. Ker Sklepa o razrešitvi in razlogov zanj nisem nikoli prejel drugače, kot jih prebral preko medijev, sem se tudi primoran odzvati na medijske zapise, ki so očitno v nasprotju s samimi dejstvi. Sliko in resnico o tem, zakaj hitenje z objavo in ustvarjanje medijskega linča, si lahko ustvari vsak posameznik sam. Nekomu se je strašno mudilo. Včeraj je priprava na današnjo tekmo potekala po ustaljenem protokolu, v večernih urah pa je sledil šok.

V klub sem pripeljal pomočnika, ki je ob močni podpori konstantnih sil, ki delujejo izven uradnega dela kluba, v slačilnico vnesel nemir in porušil red. Novemu športnemu direktorju želim, da tisto, kar bo sejal, bo tudi žel ...

Sam lahko povem, da sem ponosen in hvaležen za 333 dni delovanja v klubu. Ponosen in hvaležen sem, da smo v marcu 2020 iz 4. mesta na lestvici, ko smo zaostajali tako za Olimpijo, Aluminijem in Celjem, uspeli prehiteti Olimpijo, vendar žal končali drugi. V tem času smo uspeli prilagoditi stroške delovanja prve ekipe novim razmeram, a hkrati investirali v mlade igralce. Trenutna prva ekipa šteje v povprečju 5 let manj kot lanska prva ekipa. V novi sezoni smo tudi pridobili dva mlada reprezentanta, Kolmaniča in Matka. Slednji je postal tudi Vijolični bojevnik, kar kaže, da tudi navijači pozdravljajo njegov prihod v klub, za prvega pa sem zelo uspešno zaključil pogajanja o prestopu, o katerem boste obveščeni v naslednjih dneh. Uspešno sem nastavil pomlajevanje ekipe in racionalizacijo poslovanja. Proces se je začel z odhodi nekaterih igralcev, a kljub temu smo letošnjo sezono prezimili na prvem mestu in prepričan sem, da bi tam tudi končali prvenstvo.

icon-expand Marko Šuler FOTO: POP TV

Proces bi nadaljeval tudi od junija dalje, ko preteče nekaj "težkih" starih pogodb, in bi se tako prilagodili novim razmeram s ciljem osvojitve naslova prvaka. V tem duhu je tudi potekal proces podaljševanja pogodb. Edino, na kar nisem ponosen, je izpad na prvi oviri v evropskem tekmovanju in na tem mestu bi se še enkrat opravičil za ta izpad vsem navijačem. To je bil eden težjih trenutkov v moji karieri. V slogu nekaterih drugih zapisov se moram tudi sam posuti s pepelom, saj sem kriv, ker sem v letu 2021 pripeljal v klub pomočnika, ki je ob močni podpori konstantnih sil, ki delujejo izven uradnega dela kluba, v slačilnico vnesel nemir in porušil red. Novemu športnemu direktorju želim, da tisto, kar bo sejal, bo tudi žel. Klubu pa, da uspešno nadaljuje z zastavljenimi smernicami in začrtani poti."