Pred začetkom Lige prvakov: Favorit za naslov City, za zlato kopačko Haaland

V torek se začenja nove sezone Lige prvakov, ki bo postregla s prenovljenim – ligaškim – formatom. Glavni favorit za naslov prvaka je zmagovalec izpred dveh sezon Manchester City, ki ima v svojih vrstah tudi prvega kandidata za zlato kopačko. To je Erling Haaland, ki je angleško prvenstvo začel v brutalni formi – na štirih tekmah je dosegel že devet zadetkov. V torek bomo na Kanalu A in VOYO prenašali obračun Milana in Liverpoola.

OGLAS

Erling Haaland bo skušal Manchester City drugič pripeljati do naslova prvaka. FOTO: AP icon-expand

Meščani v domačem prvenstvu rušijo vse pred seboj, na štirih tekmah so prav tolikokrat slavili. Zdi se, da je četa Pepa Guardiole v primerjavi z lansko sezono naredila še korak naprej, zato Manchester City velja za prvega favorita za naslov tudi v Ligi prvakov (kvota 3). Branil ga bo madridski Real, ki je v finalu na Wembleyju zanesljivo ugnal Borussio Dortmund, potem pa v svoje vrste brez odškodnine pripeljal za mnoge najboljšega nogometaša na svetu ta hip Kyliana Mbappeja. A francoski zvezdnik se zaenkrat še ni povsem prilagodil na novo okolje, kar je eden od razlogov, da galaktiki na stavnicah kotirajo "šele" na drugo mesto (kvota 4,5).

Kylian Mbappe v madridu še ni ujel prave forme. FOTO: AP icon-expand

Tretji favorit (kvota 9) prihaja z Otoka, to je londonski Arsenal, ki je v lanski sezoni vse do zadnjega kroga bil mrtvi tek z Manchester Cityjem in na koncu za las ostal brez prvega ligaškega naslova po 20 letih. V Ligi prvakov so topničarji izpadli v četrtfinalu, ko je bil evidenten manko izkušenj s tega nivoja. Trener Mikel Arteta upa, da bo prav lani pridobljena lekcija odločilna v lovu za evropski naslov.

Arsenalu je bilo lani poznati, da večina njegovih nogometašev nima izkušenj iz izločilnih bojev. FOTO: AP icon-expand

Četrte mesto si delita münchenski Bayern in Barcelona. Oba imata kvoto 13. Bavarci bodo svoje upe polagali na Harryja Kana, ki po prvi sezoni na Allianz Areni še čaka na prvo lovoriko v članski karieri. V prestolnici Katalonije bo največ odvisno od nekdanjega Bayernovega asa Roberta Lewandowskega. Za dodaten "bavarski priokus" bo poskrbel nekdanji trener Bayerna Hansi Flick, ki je prvenstvo na klopi Barce začel sijajno – s petimi zaporednimi zmagami. Med desetico favoritov za končno zmago so še Liverpool (15), PSG (21) in Inter, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid ter Borussia Dortmund (vsi s kvoto 26).

Nogometaši Barcelone so siloviti vstopili v novo sezono, pred madridskim Realom imajo po petih krogih že štiri točke naskoka. FOTO: AP icon-expand

Zlata kopačka? Haaland, Mbappe, Kane ... Kaj pa kandidati za najboljšega strelca? Prvi favorit se ponuja sam po sebi. To je norveški stroj za zadetek Erling Haaland, ki je pred dvema sezonama kot zadnji dosegel dvomestno število zadetkov (12), medtem ko je lani zlata kopačka pripadla Kylianu Mbappeju z osmimi goli. Kvota, da napadalec Cityja doseže največ zadetkov izmed vseh, je 3,75. Sledi prav že omenjeni Mbappe (6), v ožjem krogu favoritov pa so še Kane (7), Mohamed Salah (13) in Vinicius Junior (15).

Benjamin Šeško bo v četrtek skušal premagati Jana Oblaka. Prenos na Kanalu A in VOYO. FOTO: AP icon-expand