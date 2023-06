Odštevamo ure do spektakla v Istanbulu: City prvič ali Inter četrtič?

Manchester City po trojno krono

Meščani so v tej sezoni že osvojili angleško prvenstvo in pokal, sedaj pa imajo priložnost, da prvič v svoji zgodovini osvojijo trojno krono. To je Interju uspelo v sezoni 2009/2010, ko ga je s klopi vodil Jose Mourinho. Takrat so črno-modri nazadnje igrali v finalu Lige prvakov, medtem ko je City slast odločilne tekme doslej okusil enkrat, v finalu pred dvema letoma je v Portu izgubil s Chelseajem (0:1).