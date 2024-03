Odštevamo ure do spektakla: v polne Stožice prihajajo zvezdniški Portugalci

Slovenski nogometni reprezentanti so si z odličnimi predstavami v kvalifikacijah zagotovili nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji to poletje. Posredno pa je s prebojem na Euro prišla še ena nagrada, pripravljalni obračun z zvezdniško Portugalsko na čelu s Cristianom Ronaldom. Ali bo legendarni CR7 začel od prve minute, bomo izvedeli približno uro pred začetkom spektakla, ki ga bo v Stožicah spremljalo 16 tisoč navijačev. Ti so vstopnice razgrabili v pičlih štirih minutah.