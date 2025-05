Odštevanje do Münchna: kaj pravijo stavnice?

Med strelci prednjačita Dembele in Martinez

Atomski napad Parižanov ali izkušnje Interja?

Zanimivo, da bo to sploh prvi medsebojni obračun PSG-ja in Interja v zgodovini. Milančani lovijo svoj četrti naslov v Ligi prvakov, Parižani prvega. Oba kluba imata precej sveže spomine na poraz v finalu, Inter je pred dvema letoma precej nesrečno izgubil proti Manchester Cityju, PSG pa je v koronskem letu 2020 priznal premoč Bayernu.

Analitiki, ki so na strani Parižanov, izpostavljajo predvsem dejstvo, da je moštvo s Parka princev na poti do velikega finala izločilo Liverpool in Arsenal, moštvi, ki sta ligaški del končali na prvem oziroma tretjem mestu. Četo Luisa Enriqueja, neobremenjeno z razočaranji preteklih generacij, krasi atraktiven in napadalen nogomet, na katerega pregovorno trdne angleške obrambe niso našle pravega odgovora. Spomnimo, v četrtfinalu je PSG izločil še Aston Villo.

Na drugi strani v prid Nerazzurrov govorijo predvsem izkušnje. Ekipa je v primerjavi s sezono 2022/2023 doživela le malenkostne spremembe. Simone Inzaghi računa na prekaljeno zasedbo, ki dobro ve, kako je igrati najpomembnejše tekme, kar je nenazadnje dokazala z izjemno zmago proti Barceloni.