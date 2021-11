Odstop predsednika Premier lige

Predsednik elitne angleške nogometne lige Gary Hoffman bo konec januarja odstopil s položaja, potem ko je naletel na kritike prvoligašev glede tega, kako so on in vodstvo lige ravnali v primeru prevzema Newcastle Uniteda, poroča tiskovna agencija dpa. Lastnik tega je po novem konzorcij iz Savdske Arabije.

Pri ligi so zapisali, da se Garyju Hoffmanu zahvaljujejo za njegovo delo v zadnjih dveh sezonah. "Ligo je vodil v najtežjem času in jo pustil močnejšo kot kdaj koli," so dodali. Klubi so po poročanju otoških medijev oktobra izrazili skrb glede savdskega prevzema Newcastla. Pri ligi pa pravijo, da imajo pravna zagotovila, da savdska država ne bo imela nadzora v klubu, čeprav konzorciju predseduje princ Mohamed Bin Salman. Z izjemo Newcastla in Manchester Cityja je prevzem vznemiril 18 angleških prvoligašev, ki so želeli začasno prepoved oglaševanja, povezanega z novimi lastniki.