Odstopil predsednik nogometnega prvoligaša Rogaške

Odločitev NZS, ki je vključevala sankcijo proti klubu iz mesta termalnih vrelcev, natančneje poraz za zeleno mizo s 3:0 proti Koprčanom, ga je prisilila, da se odreče svoji funkciji predsednika NK Rogaška. "Na podlagi zadnje odločitve Nogometne zveze Slovenije, s katero je ponovno pokazala svojo moč nad nemočnim, sem se odločil podati odstopno izjavo z mesta predsednika NK Rogaška in hkrati prekiniti vse sponzorske pogodbe, vezane na klube, ki tekmujejo pod okriljem NZS," je pojasnil Jeršečič, ki je več let opravljal funkcijo predsednika črno-belih.

Poleg tega je izpostavil, da vrednote, ki so bile temeljna filozofija NK Rogaška, niso usklajene z vrednotami NZS: "Vrednote, kot so fair play, poštenje, enakost, razvoj mladih igralcev in dobrobit slovenskega nogometa, za kar smo se zavzemali v NK Rogaška, se ne skladajo z vrednotami krovne nogometne organizacije – še več, so v očitnem nasprotju z delom in odnosom NZS, zato je edina logična poteza umik iz celotnega sistema."