Odvečni kilogrami mu ne dajo miru: Hazard znova jezi odgovorne v Realu

Po zaključku lanske, s koronavirusno pandemijo obarvane sezone, se je Eden Hazard vrnil v domovino, kjer je pričakal začetek priprav belgijske izbrane vrste na nov krog Uefine Lige narodov.

To samo po sebi ne bi bila nikakršna novica, če ne bi ob povratku v Madrid, kjer si sicer odlični nogometaš služi kruh, znova 'presenetil' z viškom kilogramov. Na las podobna težava kot ob lanski predstavitvi na Santiago Bernabeuu, ko je mnoge presenetil z za nogometaša vse prej kot vzorno fizično pripravljenostjo. Kot piše tamkajšnji časnik Sport, so v vrstah 13-kratnega evropskega klubskega prvaka zelo besni na 29-letnega Belgijca, ki se torej znova ubada z odvečnimi kilogrami. Tudi strateg belih Zinedine Zidane zmajuje z glavo in upa, da bo do začetka nove sezone španskega državnega prvenstva Hazard nared za največje napore.