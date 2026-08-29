Odvetniki Uefe proti Infantinu

Čeferin in Infantino FOTO: AP

Spor med Fifo in Uefo se zaostruje. Uefa je v pravnih dokumentih, vloženih v Združenih državah Amerike, močno zaostrila ton zaradi zdaj že opuščenega načrta predsednika Fife Giannija Infantina o prodaji deleža v komercialnih pravicah nogometnih tekmovanj zasebnim vlagateljem. Odvetniki Uefe v dokumentih, ki jih je pridobil britanski BBC, trdijo, da so Infantinova dejanja dosegla prag kaznivega slabega upravljanja. "Glede na informacije in prepričanja dejanja gospoda Infantina, opisana v tem dokumentu, dosegajo raven kriminalnega slabega upravljanja," so zapisali. Dodali so, da gre za "osupljivo opustitev dolžnosti". Pri Uefi naj bi zatrjevali tudi, da je bil projekt finančno močno podcenjen in da bi njegova izvedba lahko povzročila škodo Fifi ter njenim 211 članicam.

Sedež Fife FOTO: AP

Kaj se bo zgodilo z Infantinom?

Oktobra se bo Infantino končno soočil z nekaterimi svojimi najvidnejšimi nasprotniki na seji sveta Fife. Do takrat se zdi, da se bosta razdor in zamera v svetovnem nogometu le še poglabljala. Drama, prepletena s spletkami in bojem za moč, vse bolj spominja na telenovelo. Podpredsednica Uefe Laura McAllister je za BBC pred sejo in volitvami za predsednika Fife naslednje leto predstavila tudi svoj pogled na to, kakšen bi moral biti kandidat za predsednika svetovne nogometne organizacije. Po njenem mnenju bi moral prihodnji predsednik Fife predvsem uživati zaupanje nogometne družine, delovati pregledno in odgovorno ter znati združevati različne strani svetovnega nogometa: "Menim, da je veliko verodostojnih kandidatov, vendar mora biti to nekdo, ki lahko združi različna stališča ter ima kvalifikacije, verodostojnost in podporo, da bo lahko resnično zagovarjal to agendo," je dejala in dodala: "Upravljanje Fife moramo graditi na načelih, ki so ključnega pomena – na preglednosti, neodvisnosti, kritičnem presojanju in temeljitem nadzoru."

Največje vprašanje ostaja, ali bo Uefi uspelo oblikovati enotnega kandidata, ki bi lahko premagal Infantina. Kljub vse ostrejšemu pritisku Uefe pa v Južni Ameriki, Afriki, delih Azije in drugod še vedno prevladuje prepričanje, da bo Švicar ostal na oblasti in se spomladi potegoval za svoj četrti mandat.