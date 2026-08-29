Odvetniki Uefe proti Infantinu

Spor med Fifo in Uefo se zaostruje. Uefa je v pravnih dokumentih, vloženih v Združenih državah Amerike, močno zaostrila ton zaradi zdaj že opuščenega načrta predsednika Fife Giannija Infantina o prodaji deleža v komercialnih pravicah nogometnih tekmovanj zasebnim vlagateljem. Odvetniki Uefe v dokumentih, ki jih je pridobil britanski BBC, trdijo, da so Infantinova dejanja dosegla prag kaznivega slabega upravljanja. "Glede na informacije in prepričanja dejanja gospoda Infantina, opisana v tem dokumentu, dosegajo raven kriminalnega slabega upravljanja," so zapisali. Dodali so, da gre za "osupljivo opustitev dolžnosti".
Pri Uefi naj bi zatrjevali tudi, da je bil projekt finančno močno podcenjen in da bi njegova izvedba lahko povzročila škodo Fifi ter njenim 211 članicam.
Kaj se bo zgodilo z Infantinom?
Oktobra se bo Infantino končno soočil z nekaterimi svojimi najvidnejšimi nasprotniki na seji sveta Fife. Do takrat se zdi, da se bosta razdor in zamera v svetovnem nogometu le še poglabljala. Drama, prepletena s spletkami in bojem za moč, vse bolj spominja na telenovelo.
Podpredsednica Uefe Laura McAllister je za BBC pred sejo in volitvami za predsednika Fife naslednje leto predstavila tudi svoj pogled na to, kakšen bi moral biti kandidat za predsednika svetovne nogometne organizacije. Po njenem mnenju bi moral prihodnji predsednik Fife predvsem uživati zaupanje nogometne družine, delovati pregledno in odgovorno ter znati združevati različne strani svetovnega nogometa: "Menim, da je veliko verodostojnih kandidatov, vendar mora biti to nekdo, ki lahko združi različna stališča ter ima kvalifikacije, verodostojnost in podporo, da bo lahko resnično zagovarjal to agendo," je dejala in dodala: "Upravljanje Fife moramo graditi na načelih, ki so ključnega pomena – na preglednosti, neodvisnosti, kritičnem presojanju in temeljitem nadzoru."
Največje vprašanje ostaja, ali bo Uefi uspelo oblikovati enotnega kandidata, ki bi lahko premagal Infantina. Kljub vse ostrejšemu pritisku Uefe pa v Južni Ameriki, Afriki, delih Azije in drugod še vedno prevladuje prepričanje, da bo Švicar ostal na oblasti in se spomladi potegoval za svoj četrti mandat.
Uefa je okrajšava za Zvezo evropskih nogometnih združenj (Union of European Football Associations). Ustanovljena je bila leta 1954 in deluje kot krovna organizacija za nogomet v Evropi. Njena glavna naloga je organizacija prestižnih tekmovanj, kot so Liga prvakov in Evropsko prvenstvo, ter skrb za razvoj nogometa, določanje pravil in zastopanje interesov evropskih nogometnih zvez na mednarodni ravni.
Fifa (Fédération Internationale de Football Association) je mednarodna nogometna zveza, ki je bila ustanovljena leta 1904 s sedežem v Zürichu v Švici. Je najvišji organ v svetovnem nogometu, odgovoren za organizacijo največjih mednarodnih tekmovanj, med katerimi izstopa Svetovno prvenstvo v nogometu. Fifa združuje nacionalne nogometne zveze z vsega sveta in skrbi za enotnost pravil igre ter razvoj nogometa na globalni ravni.
Gianni Infantino je švicarsko-italijanski nogometni funkcionar, ki od leta 2016 opravlja funkcijo predsednika Fife. Preden je prevzel vodenje svetovne nogometne organizacije, je dolgo časa deloval znotraj Uefe, kjer je bil med drugim tudi generalni sekretar. Njegov mandat na čelu Fife zaznamujejo številne reforme, pa tudi precejšnja polemika glede načina vodenja in komercialnih odločitev.
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