Odvetnik Mayorgove trdi, da se je javila še ena domnevna Ronaldova žrtev

Odvetnik trdi - tako britanski The Sun -, da zaenkrat imena nove domnevne žrtve ne bo izdal, bo pa njeno zgodbo predal policiji v Las Vegasu. Policija v Las Vegasu vodi primer domnevnega posilstva Mayorgove, ki pa ga Portugalec odločno zanika.

Po poročanju britanskega tabloidnega časnika The Sun je imel Ronaldo podobne težave tudi, ko je igral za Manchester United. Leta 2005 so ga takrat kot 20-letnika aretirali, potem ko ga je posilstva v londonskem hotelu obtožila Britanka. Takrat so obtožbe zaradi pomanjkanja dokazov zavrnili. Še več: voznik, ki je peljal žensko iz hotela Sanderson v Marylebonu v osrčju Londona, je dejal, da je bila Britanka navdušena nad telesom Ronalda. Razlagala naj bi celo, da naj bi po njem imenovala svoje otroke.