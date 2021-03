Odvržen Ronaldov kapetanski trak prinesel že 110.000 evrov

Cristiano Ronaldo je v sodnikovem dodatku na kvalifikacijski tekmi med Srbijo in Portugalsko (2:2) prejel rumeni karton zaradi ugovarjanja glavnemu sodniku. Razlog za spor je bilo dejstvo, da mu omenjeni sodnik ni priznal zmagovitega zadetka, ki ga je Mitrović izbil iz golove črte. Portugalec je bil zaradi slednjega priča številnih kritik, VAR pa je pokazal, da je imel Ronaldo vse razloge za zgroženost. Nizozemski sodnik Makkelie se je kasneje za omenjeni incident tudi opravičil. Po prejetem kartonu je Ronaldo snel svoj kapetanski trak, ga v jezi odvrgel na tla ter zapustil igrišče.

Vsi ljubitelji nogometa in tisti, ki bi želeli dečku pomagati, lahko sodelujejo na dražbi kapetanskega traku. Kot je sporočila humanitarna organizacija "Zajedno za život," bo dobrodelna dražba trajala vse do 2. aprila, in sicer prek portala Limundo.

Na družbenih omrežjih ostajajo pozivi Cristianu Ronaldu, naj sam odkupi svoj kapetanski trak. Tako bi lahko na začetku dokaj nenavadna zgodba dobila povsem svojevrsten zaključek.