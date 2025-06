Visok poraz pustil grenak priokus: 'Če bi zadeli za 1:1 ...'

Nemci so pred začetkom turnirja sodili v ožji krog favoritov za naslov. Na drugi strani so Slovenci po kopici odpovedi veljali za popolne outsiderje in v skladu z napovedmi stavnic se je srečanje v Nitri pred slabimi tri tisoč navijači tudi začelo.

Nemci so do prvega gola Nicka Woltemadeja v 19. minuti popolnoma nadzirali srečanje, a je prejeti zadetek hitro predramil varovance Andreja Razdrha. Ti so imeli ob minimalnem zaostanku sijajno priložnost preko Tia Cipota, nevarna sta bila tudi Svit Sešlar in Tjaš Begić. Slovenci tega niso znali izkoristiti in tik pred koncem polčasa je prišla nova kazen, znova je udaril Woltemade.

"Jasno je, da bi te priložnosti moral zaključiti, ampak to je nogomet. Enkrat ti da, drugič ti vzame. Danes nam je vzel, izgubili smo na nesrečen način. 0:3 ni realen rezultat," razočaranja ni skrival tragični junak Cipot.