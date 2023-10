Odziv Olimpije na pretep: Veselili smo se, to je nekaj povsem normalnega

Sledilo je pričakovano glasno negodovanje domačih navijačev in celo izključitev Rogaškinega vratarja Roka Vodiška . A najbolj je šokiral pogled na VIP tribuno, na kateri so nekateri domači navijači poskušali celo fizično obračunati s predstavniki Olimpije. Po tekmi je s Šport klubom spregovoril športni direktor Olimpije Goran Boromisa .

"Po doseženem zadetku smo se v taboru Olimpije seveda veselili. Po mojem mnenju je to nekaj povsem normalnega. Kar ni normalno, je to, da je bilo na obeh straneh VIP tribune vse polno navijačev domače ekipe, ki so nas obmetavali s plastenkami in pivskimi kozarci. Še več, nekaj izmed njih je skočilo v VIP prostor in nas napadlo," je neljube dogodke komentiral Boromisa, ki si je tekmo poleg svojega sina ogledal tudi v družbi družbi direktorja Olimpije Igorja Barišića in strokovnjaka za telesno pripravo igralcev Nikole Vidovića.