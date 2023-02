'Gre za alternativno resničnost, kajti v današnjem svetu je bila ta ideja že zavrnjena!'

Znova je, kot kaže, napočil čas za nove razprave o tako imenovani Superligi. Kljub temu, da je projekt leta 2019, še preden je dobro nastal, tudi propadel, ne ustavlja novih in novih poizkusov, ki bi ogrozili evropsko nogometno sceno. Na vse skupaj se je odzvala ECA (Združenje evropskih nogometnih klubov), ki znova poudarja, da je treba delovati v dobrobit celotnega evropskega nogometa in njegovih privržencev.

icon-expand Aleksander Čeferin FOTO: AP

Združenje evropskih nogometnih klubov (ECA) je seznanjeno s sporočilom, ki ga je danes poslalo podjetje A22, ki je sestrsko podjetje evropske Superlige, in se na to tudi odzvalo. "Gre za alternativno resničnost, kajti v resničnem svetu je bila ta ideja že predlagana, obravnavana in tudi že zavrnjena. Vsi takrat vpleteni, govorimo o letu 2019, ko je prvič pricurljala na plano ideja o tem projektu, so idejo zatrli že v kali. Gre le še za en poskus destabilizacije konstruktivnega dialoga in dela, ki trenutno poteka v svetu nogometa. Da bi lahko stvari premaknili naprej, za dobrobit evropske klubske igre." Kot edina organizacija, priznana tako od FIFE kot UEFE, ki zastopa klube na evropski in mednarodni ravni (ECA), torej znova poudarja svoje nasprotovanje evropski Superligi in kakršnemu koli odcepitvenemu projektu.

Ta organizacija je v zadnjih letih dosegla velik napredek z vsemi sodelujočimi, tako že omenjenima FIFO in UEFO, konfederacijami, nacionalnimi zvezami, ligami, ter tudi navijači, igralci in klubi vseh velikosti, ki delujejo v prid celotnega evropskega nogometnega ekosistema. Od leta 2024 se torej uvajajo novosti, ko bo lahko sodelovalo več klubov (v evropskih moških klubskih tekmovanjih) iz več držav. To naj bi še povečalo priljubljenost nogometa ter povečalo količino deljenih prihodkov. Pomemben napredek je tudi na ostalih ravneh, kot so ženski nogomet, mladinski razvoj, finance in celoten družbeni vpliv. "Tako pa so videti prave spremembe," so še enotni pri ECI. "Mi smo torej šli naprej, kdaj boste šli vi A22," še zaključijo pomenljivo.

Odzvali so se tudi v organu, ki uradno zastopa interese 40-ih organizatorjev domačih tekmovanj iz 34 različnih držav v Evropi, ter skupaj kar 1092 klubov, kjer so povedali, da se niso nikoli sestali z A22 in se z njimi o čemerkoli posvetovali. V celoti podpirajo sedanji evropski klubski nogometni model, ki temelji na odprti piramidalni strukturi. "Gre za model, ki še zdaleč ni pokvarjen in ga zato ni treba popraviti," so zapisali.