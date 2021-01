V taboru Reala mirijo: Tisti, ki so gledali tekmo, so lahko zadovoljni

"Navijači še naprej verjamejo v to ekipo, saj vedo, da smo kolektiv, ki se vedno bori do konca. Brez izjeme, za vse možne naslove," je sprva dejal eden od pomočnikov Zinedina Zidana, ki sicer na tretjem porazu Reala v zadnjih štirih tekmah v vseh tekmovanjih ni bil prisoten zaradi okužbe s koronavirusom.

"Celoten drugi polčas smo bili z igralcem manj, in to proti zelo kakovostnemu Levanteju. Kljub temu smo prikazali dobro predstavo, pritiskali smo jih visoko na njihovi polovici, lahko bi tudi zmagali, a nam tokrat žal ni uspelo. Ničesar ne moremo očitati nogometašem. Pokazali so pravi obraz, zato jim še naprej zaupamo. Vsi navijači, ki so gledali tekmo, so lahko s predstavo zadovoljni, le z rezultatom ne. Ta zagotovo boli, a ekipa je, kot sem že dejal, zopet pokazala pravi obraz. Videli smo pravo borbo vse do zadnjega sodnikovega žvižga," je po bolečem porazu nadaljeval David Bettoni.