Cesar po zmagi v Stožicah še verjame v naslov Maribora

Nogometaši Maribora so s preobratom in zmago sredi Stožic preprečili veliko slavje ljubljanske Olimpije, pri kateri so si obetali, da bodo proti večnemu tekmecu potrdili naslov državnega prvaka. Mariborčani so se tako Ljubljančanom približali na sedem točk ob tekmi manj, trener Boštjan Cesar pa skupaj z igralci še verjame v končni uspeh.

OGLAS

Zadnji večni derbi letošnje sezone je namesto velikega slavja prinesel razočaranje za navijače Olimpije in novo upanje za Maribor. Vijoličasti so v Stožicah slavili z 2:1 in s preobratom preprečili, da bi Ljubljančani prav proti največjemu tekmecu matematično potrdili naslov državnega prvaka. Sedem točk razlike, tekma manj in štirje krogi do konca – prvenstvo še ostaja odprto.

"Že v slačilnici sem verjel, da nam lahko uspe. Kar smo se zmenili, smo delali fenomenalno. Bilo je popolno. Od prve do zadnje minute smo igrali na visoki ravni. Bili smo pravi in zasluženo smo zmagali. Zelo sem srečen in vesel, da se je tekma končala z našo zmago," je po tekmi povedal trener Maribora Boštjan Cesar, ki je bil zelo ponosen na predstavo svojih varovancev.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja





















Olimpija - Maribor icon-picture-layer-2 1 / 12

Olimpija je imela pred derbijem vse v svojih rokah. V osmi minuti je bil načrt še na poti k uresničitvi, ko je Dino Kojić popeljal gostitelje v vodstvo."Ob prejetem zadetku sem začutil, da nas to ne bo presekalo. Verjeli smo in igrali svojo igro. Nobena situacija nas ni vrgla iz tira," je po tekmi dejal mariborski vezist Žiga Repas. A pred devet tisoč gledalci se je tekma hitro obrnila. Mariborčani so v 15. minuti izenačili, ko je bizaren avtogol dosegel albanski vezist, ki v zadnjem času krpa luknje v osrčju ljubljanske obrambe, Jurgen Celhaka, za končno zmago pa je v 53. minuti poskrbel Kai Meriluoto. "Pomembno je, da smo v drugem polčasu zgodaj zadeli in tekmo obrnili v našo korist," dodaja 23-letni Repas.

Predstava Olimpije Cesarja ni presenetila. "Olimpija že celotno sezono igra na preskok. Iščejo to drugo žogo in čim hitrejšo pot do (Raula) Florucza. Niso me presenetili. Nimamo tako fizičnih igralcev, kot jih ima Olimpija, ampak ko igralci odigrajo tako, kot so tokrat, se lahko kosajo z vsemi."

Mariborčani po zmagi previdni

Ljubljančan v svoji krstni sezoni na klopi Maribora proti zeleno-belim ni okusil poraza. Štajerci so dvakrat slavili in dvakrat remizirali. A Žiga Repas opozarja: "Ta zmaga nam nič ne pomeni, če tega ne potrdimo na naslednji tekmi. Po zadnji zmagi na derbiju smo se opekli."

Zmaga na derbiju je pomembna, a Mariborčani se zavedajo, da bi ob morebitnem novem spodrsljaju hitro izničili njen pomen. Tako je bilo po triumfu na derbiju v Ljudskem vrtu, ko so si vijolice tri dni kasneje privoščile velik poraz proti Primorju. "Igralcem ne zamerim ničesar. Pridejo tekme, kot je bila tista s Primorjem, ko nismo bili v optimalni izdaji. Seveda mi je žal, ampak vsak dan delamo na tem, da bomo boljši," je dejal Cesar, ki je poudaril, da je derbije lepo zmagovati, toda prvenstvo se osvaja proti ekipam, ki zasedajo spodnji del lestvice.

Prvenstvo še ni odločeno

Mariborčani sedaj za vodilno Olimpijo zaostajajo sedem točk, a imajo odigrano tekmo manj. Do konca sezone jim bodo nasproti stali še Celje, Primorje, Koper in Nafta, medtem ko se bo Olimpija pomerila še z Muro, Radomljami in Bravom.

Victor Sanchez in Boštjan Cesar FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Moja želja je, da se prepreči naslov. Moramo zmagati vse do konca in upamo, da bo Olimpija oddala točke. Še verjamem v naslov. Vsi so čakali, da bodo proti nam osvojili pokal, pa ni bilo tako. V to verjamejo tudi igralci," je povedal Cesar.

Povratek Širvysa in Tetteha, v formi je Meriluoto

Zasedbi iz štajerske prestolnice se je poznal povratek Benjamina Tetteha in Pijusa Širvysa, ki sta imela v zadnjem mesecu težave s poškodbami. Mariborčani ob odsotnosti ganskega napadalca štiri tekme niso okusili slasti zmage, ob tem pa so iz igre dosegli zgolj en zadetek. Tetteh je imel tudi proti Ljubljančanom nekaj težav, a kot je zatrdil Cesar, je prišlo le do krčev, ker dolgo ni igral tako težke tekme.

Kai Meriluoto na tekmi Maribor - Celje FOTO: NK Maribor icon-expand