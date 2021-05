Guardiolovo eksperimentiranje se ni izplačalo

Brez "stebra" na sredini igrišča "Odločil se je za enajsterico, ki je, odkar sedi na klopi Cityja, še nikdar ni izbral. Tvegal je z izbiro plejade napadalnih zvezdnikov in ob tem pozabil na Fernandinha in Rodrija ," je zapisal BBC-jev Phil McNulty. Vsaj eden od špansko-brazilskega dvojca na sredini igrišča je pred tem zaigral na 60 od 61 tekem, na najpomembnejšem obračunu sezone pa sta oba obsedela na klopi. "Zaradi tega City celotno tekmo ni uspel razvozlati uganke, kako naj se izvije iz primeža zmede na sredini igrišča. To je bila izbira, zaradi katere so angleški prvaki - tako izjemni to sezono - ostali brez tistega, kar jih dela tako posebne," je moč prebrati na portalu britanskega nacionalnega medija.

In moral bi biti razočaran. Morda bo City v prihodnosti še uspešnejši in še bolj neustavljiv. Pa vendar se je že letos zdelo, da ga ne more ustaviti nihče. Na začetku koledarskega leta je mlel vse pred seboj, bil v nizu 28 tekem brez poraza. Naslov v Premier League si je zagotovil tedne pred uradnim koncem, v finalu ligaškega pokala se je poigral s Tottenhamom, v polfinalu Lige prvakov pa povsem onemogočil PSG.

Pep Guardiola je po tekmi novinarjem razlagal, da je ponosen na svoje varovance. Da so odigrali sijajno tekmo. Da bi si zaslužili vsaj zadetek in da bo njegova ekipa v prihodnosti še boljša, celo najboljša na svetu. S poljubom medalje je morda želel izkazati spoštovanje do svetega grala klubskega nogometa na stari celini, bolj verjetno pa je želel prekriti razočaranja.

Gündogan kot žrtveno jagnje

Na račun te izbire, ki je že na novinarski tribuni nekaj minut pred sedmo uro po lokalnem času poskrbela za kar nekaj začudenih pogledov, je City izgubil še nekoga -Ilkaya Gündogana. S 17 zadetki najboljši strelec kluba v tej sezoni je moral zapolniti vrzel na sredini igrišča, a je drugačen tip nogometaša, kot sta Rodri in Fernandinho. "Gündogan je vajen te vloge, že je igral na tem položaju," se je po bolečem porazu branil Guardiola.

"Nemec je odličen nogometaš. Tudi zaradi Guardiolove odločitve, da ga postavi nekoliko višje, je začel zabijati kot po tekočem traku. Ni pa obrambno naravnani vezist. Kdaj je nazadnje igral v tej vlogi? V tej sezoni, to drži, ko je Španija Nemčijo razbila s 6:0," pa so si na lastno vprašanje odgovorili pri Guardianu. 30-letnik je v pravkar končani sezoni za City nastopil 46-krat, od tega le šestkrat na položaju, ki ga je zasedal večji del tekme proti Chelseaju.

Sijajno vzdušje in malce manj sijajni meščani

Na Dragau je bilo dobrih 14 tisoč navijačev, a občutiti je bilo, kot da jih je še nekajkrat več. Pripravili so fantastično vzdušje, ki je poneslo nogometaše Chelsea in očitno zaustavilo njihove nasprotnikove. Meščani so bili v krču. Hitronogi Londončani so bili pričakovano manj pri žogi, a nepričakovano bolj nevarni. Kot da na sredini ne bi bilo nikogar drugega kot N'Goloja Kanteja.

Najboljši ekipi sezone, kot so jo označili pri BBC-ju, so se zatresle noge. Ni ji pomagal niti nov dirigentski nastop njenega trenerja, ki je v svojem slogu krilil z rokami, mahal, kričal in opozarjal na odprte linije ter prazne prostore. Trenerju, ki je v zadnjih štirih sezonah trikrat osvojil angleško prvenstvo in ki je bil pred desetletjem na čelu ene najboljših ekip vseh časov, novinarji ne morejo in ne smejo oporekati taktičnih izbir. Pa vendar se zdi, da je Guardiola zopet ponovil svojo napako. Ali, kot se je v zatišju novinarske lože, ko se je na Dragau izpel še zadnji napev legendarne himne Queenov 'We are the champions', izrazil starejši dopisnik Daily Mirrorja: "He's done it again." (v prevodu: spet je to storil, op. a.).