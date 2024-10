Odzivi na tragično smrt nogometaša: Šokirani smo zaradi izgube našega Georgea

Georgea Baldocka je več ur skušala priklicati žena, ki je v Angliji z otrokom, a se na njene klice ni odzval. Povezala se je z lastnikom hiše, v kateri je živel Baldock, in on je bil tisti, ki je v bazenu našel negibno telo 31-letnega igralca, poročanje grških medijev povzemajo britanski novičarski portali.

Izkušeni branilec je skoraj celotno kariero preživel v Angliji, kjer je igral za MK Dons, Northampton, Tamworth, Oxford United in Sheffield United, letos poleti pa se je preselil k Panathinaikosu, kjer igrajo tudi trije slovenski reprezentanti Adam Gnezda Čerin, Andraž Šporar in Benjamin Verbič. Baldock je grškega porekla po babici in je debitiral za Grčijo ob zmagi z 1:0 proti Severni Irski v Windsor Parku v Belfastu junija 2022. Skupno je za grško selekcijo zbral 12 nastopov.

Za Panathinaikos je zbral štiri nastope, zadnjega pa v nedeljo na derbiju proti Olympiakosu. Policija je poskušala Baldocka oživiti na kraju dogodka, vendar neuspešno, enota nujne medicinske pomoči pa je potrdila njegovo smrt, poroča tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na policijskega uradnika. "Lahko potrdimo, da je George umrl," je smrt nogometaša potrdila njegova družina. "Kot družina smo v šoku zaradi te strašne izgube."

"Šokirani smo, šokirani smo zaradi izgube našega Georgea," so sporočili iz Panathinaikosa. "Celotna skupnost Panathinaikosa obžaluje njegovo prezgodnjo smrt. Stojimo ob strani njegovi družini in ljubljenih." Sheffield United je prav tako izrazil šok ob novici o smrti njihovega nekdanjega igralca: "Branilec je zapustil klub poleti po sedmih letih na Bramall Laneu in je bil izjemno priljubljen pri navijačih, strokovnih sodelavcih, osebju in soigralcih, ki so skupaj z njim ponosno nosili rdeče-beli dres."