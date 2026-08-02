Celje dobilo samozavest, Maribor potrditev

Za izenačenje je poskrbel Dario Hrka. FOTO: Luka Kotnik

Štajerski derbi na stadionu Z'dežele bi lahko razdelili na dva dela. Maribor je povedel že v tretji minuti in nato zapravil še nekaj lepih priložnosti za povišanje, zadnjo tik pred koncem prvega polčasa preko Jana Mlakarja, ki je začel v prvi postavi. V drugem polčasu pa je potek obračuna na glavo obrnil vstop Maria Kvesića. 34-letnik je še enkrat več pokazal, da je motor celjske igre, ki je prav z njegovim vstopom dobila rep in glavo. Za povsem zasluženo izenačenje, s čimer sta se po tekmi strinjala tudi oba trenerja, je v 79. minuti poskrbel Dario Hrka. "Prvi polčas je pripadel Mariboru, mi smo bili preslabi v duelih in ne dovolj agresivni. Potem pa smo pokazali drugačen obraz, bili veliko boljši, zmanjkal je samo zadetek za zmago. Na koncu je točka realna," je črto pod tekmo potegnil strelec celjskega zadetka.

V prvem polčasu je bil boljši Maribor, v drugem Celje. FOTO: Luka Kotnik

Mariborčani obžalovali priložnosti v prvem polčasu

Trener gostov Darko Milanič je obžaloval, da njegovi varovanci niso še bolj izkoristili odličnega vstopa v srečanje, ko so imeli po golu Žige Repasa še nekaj lepih priložnosti. "Zahtevna tekma, v kateri smo si izmenjali minute, ko smo bili nevarni. Najprej smo bili mi, potem so bili oni v drugem polčasu. Veliko kakovosti na igrišču in zanimivih situacij. V prvem polčasu smo bili dobro organizirani. Ko smo prihajali v kazenski prostor, je bilo videti enostavno, a žal tega nismo večkrat izkoristili." Na vprašanje, kaj je botrovalo k padcu v igri v drugem polčasu, je prekaljeni strateg odvrnil, da so bili morda preveč pasivni. Hrka pa je na isto vprašanje dodal: "Morda tudi energija Maria Kvesića. Med polčasom smo si rekli, da moramo popraviti našo igro, igrali so s preveliko lahkoto. Morali smo več teči, na koncu smo to naredili."

Celje odigralo najboljši polčas sezone

Trener Celja Vitor Campelos je dejal, da mu niso bile všeč zgolj prve štiri minute, ko je Maribor nepričakovano hitro pritisnil domače pred svoja vrata. Ostalo pa je dobra popotnica pred tretjim krogom kvalifikacij za Ligo prvakov, ko bo Celje v torek gostovalo pri Araratu iz armenskega Erevana. Predvsem to velja za drugi polčas, ki je bil, kot je izpostavil Campelos, najboljši polčas Celja v tej sezoni: "Kot sem rekel, moramo začeti bolj agresivno. Tudi če zato naredimo kakšen prekršek več. Tudi v prvem polčasu, še posebej pa v drugem, smo pokazali kakovost. Prepričan sem, da bomo v prihodnosti še veliko boljši. Zdaj moramo igralcem pomagati, da se skozi velike tekme vrnejo na svoj maksimum."

Vitor Campelos je lahko zadovoljen z videnim. FOTO: NK Celje

Milanič: Pričakovanja moramo izkoristiti sebi v prid

Tudi portugalski strateg se je strinjal, da so navijači v Celju lahko spremljali res lepo reklamo za slovenski nogomet. To pa ne velja zgolj za dogajanje na igrišču, temveč tudi na tribunah. Dobrih štiri tisoč navijačev, med katerimi jih je vsaj tisoč stiskalo pesti za goste, je pripravilo zares lepo vzdušje. Pozna se, da Maribor po letih apatije spet diha s svojim moštvom, kar bodo morali izkoristiti sebi v prid, poudarja Milanič. "Pričakovanja so jasno velika, ampak to ne sme vplivati negativno, ampak samo pozitivno. Ko pride zahteven dan, se morajo spomniti na to (podporo, op. a.) in ga lažje prebroditi." Obe moštvi tudi v naslednjem krogu čakata zahtevna tekmeca. Celje bo doma gostilo Olimpijo, Maribor pa pred praznimi tribunami Ljudskega vrta Koper.