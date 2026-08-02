Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Celje dobilo samozavest, Maribor potrditev

Celje , 02. 08. 2026 09.04 pred 43 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Jakob Batič
FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor

Dobrih štiri tisoč navijačev v Celju je videlo všečen štajerski derbi, ki bi lahko šel v obe smeri, zato je bila delitev točk (1:1) na koncu še najbolj poštena. Grofje so po odličnem drugem polčasu dobili nekaj prepotrebne samozavesti pred potjo v Armenijo, Maribor pa je pokazal, da ga bo treba letos v boju za naslov jemati še kako resno.

Za izenačenje je poskrbel Dario Hrka.
Za izenačenje je poskrbel Dario Hrka.
FOTO: Luka Kotnik

Štajerski derbi na stadionu Z'dežele bi lahko razdelili na dva dela. Maribor je povedel že v tretji minuti in nato zapravil še nekaj lepih priložnosti za povišanje, zadnjo tik pred koncem prvega polčasa preko Jana Mlakarja, ki je začel v prvi postavi.

V drugem polčasu pa je potek obračuna na glavo obrnil vstop Maria Kvesića. 34-letnik je še enkrat več pokazal, da je motor celjske igre, ki je prav z njegovim vstopom dobila rep in glavo. Za povsem zasluženo izenačenje, s čimer sta se po tekmi strinjala tudi oba trenerja, je v 79. minuti poskrbel Dario Hrka.

"Prvi polčas je pripadel Mariboru, mi smo bili preslabi v duelih in ne dovolj agresivni. Potem pa smo pokazali drugačen obraz, bili veliko boljši, zmanjkal je samo zadetek za zmago. Na koncu je točka realna," je črto pod tekmo potegnil strelec celjskega zadetka.

V prvem polčasu je bil boljši Maribor, v drugem Celje.
V prvem polčasu je bil boljši Maribor, v drugem Celje.
FOTO: Luka Kotnik

Mariborčani obžalovali priložnosti v prvem polčasu

Trener gostov Darko Milanič je obžaloval, da njegovi varovanci niso še bolj izkoristili odličnega vstopa v srečanje, ko so imeli po golu Žige Repasa še nekaj lepih priložnosti.

"Zahtevna tekma, v kateri smo si izmenjali minute, ko smo bili nevarni. Najprej smo bili mi, potem so bili oni v drugem polčasu. Veliko kakovosti na igrišču in zanimivih situacij. V prvem polčasu smo bili dobro organizirani. Ko smo prihajali v kazenski prostor, je bilo videti enostavno, a žal tega nismo večkrat izkoristili."

Na vprašanje, kaj je botrovalo k padcu v igri v drugem polčasu, je prekaljeni strateg odvrnil, da so bili morda preveč pasivni. Hrka pa je na isto vprašanje dodal: "Morda tudi energija Maria Kvesića. Med polčasom smo si rekli, da moramo popraviti našo igro, igrali so s preveliko lahkoto. Morali smo več teči, na koncu smo to naredili."

Celje odigralo najboljši polčas sezone

Trener Celja Vitor Campelos je dejal, da mu niso bile všeč zgolj prve štiri minute, ko je Maribor nepričakovano hitro pritisnil domače pred svoja vrata. Ostalo pa je dobra popotnica pred tretjim krogom kvalifikacij za Ligo prvakov, ko bo Celje v torek gostovalo pri Araratu iz armenskega Erevana.

Predvsem to velja za drugi polčas, ki je bil, kot je izpostavil Campelos, najboljši polčas Celja v tej sezoni: "Kot sem rekel, moramo začeti bolj agresivno. Tudi če zato naredimo kakšen prekršek več. Tudi v prvem polčasu, še posebej pa v drugem, smo pokazali kakovost. Prepričan sem, da bomo v prihodnosti še veliko boljši. Zdaj moramo igralcem pomagati, da se skozi velike tekme vrnejo na svoj maksimum."

Vitor Campelos je lahko zadovoljen z videnim.
Vitor Campelos je lahko zadovoljen z videnim.
FOTO: NK Celje

Milanič: Pričakovanja moramo izkoristiti sebi v prid

Tudi portugalski strateg se je strinjal, da so navijači v Celju lahko spremljali res lepo reklamo za slovenski nogomet. To pa ne velja zgolj za dogajanje na igrišču, temveč tudi na tribunah. Dobrih štiri tisoč navijačev, med katerimi jih je vsaj tisoč stiskalo pesti za goste, je pripravilo zares lepo vzdušje.

Pozna se, da Maribor po letih apatije spet diha s svojim moštvom, kar bodo morali izkoristiti sebi v prid, poudarja Milanič. "Pričakovanja so jasno velika, ampak to ne sme vplivati negativno, ampak samo pozitivno. Ko pride zahteven dan, se morajo spomniti na to (podporo, op. a.) in ga lažje prebroditi."

Obe moštvi tudi v naslednjem krogu čakata zahtevna tekmeca. Celje bo doma gostilo Olimpijo, Maribor pa pred praznimi tribunami Ljudskega vrta Koper.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet celje maribor prva liga

Delitev točk na štajerskem derbiju

24ur.com Šimundža po zmagi na derbiju: Lahko se vključimo v boj za prvaka
24ur.com Večni derbi pripadel Mariborčanom, ki zaostajajo le tri točke, Celje remiziralo
24ur.com Soliden obisk, odlično vzdušje, a večni derbi bi si zaslužil še več
24ur.com 'Vemo, kako je Maribor prihajal do Evrope – z igro z glavo'
24ur.com Vrhovec: Zame bo Maribor vedno najboljši klub v Sloveniji
24ur.com Tanrivermis izpostavil razveljavljena gola: Zaslužili smo si vsaj točko
24ur.com Krznar: Najhuje, kar se nam lahko zgodi, je, da pomislimo, da smo šampionska ekipa
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1935308
02. 08. 2026 09.38
Jerevan, po naše Erevan. Wiena, po naše Dunaj. Munich, po naše Minhen, naj velja za vse.
Odgovori
0 0
ptuj.si
02. 08. 2026 09.32
Dobra tekma.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Družinske počitnice so se končale že na letališču: napaka, ki jo naredi veliko staršev
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda
S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
zadovoljna
Portal
Kraljica Letizia v beli opravi, ki jo želimo imeti vse
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
vizita
Portal
Zakaj vas po kopanju v morju srbi koža? Razlog ni vedno le sol
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob
Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
cekin
Portal
Družine jo obožujejo: na tej destinaciji boste za dopust odšteli precej manj
Šok na prvi delovni dan: odpustili so ga po telefonskem klicu, dolgem 47 sekund
Šok na prvi delovni dan: odpustili so ga po telefonskem klicu, dolgem 47 sekund
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
moskisvet
Portal
Odšel je v kitajski 'kamp za hujšanje' in ugotovil, zakaj večina ljudi ne uspe shujšati
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
dominvrt
Portal
Ta živila poleti postanejo nevarna veliko hitreje, kot mislite
Vročina je lahko za živali usodna: na to morate biti pozorni
Vročina je lahko za živali usodna: na to morate biti pozorni
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
okusno
Portal
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881