Junak derbija Handanović: Spremembe so se začele s prihodom Spalettija

Inter je v nedeljo storil nov velik korak na poti k Scudettu. Milan je odpravil s 3:0. Dva zadetka je zabil Lautaro Martinez, enega pa Romelu Lukaku, ki je dodal tudi asistenco. A naziv igralca tekme ni pripadel ne enemu ne drugemu. Pripadel je Samirju Handanoviću, ki je zaklenil svoja vrata in v trenutkih, ko se je tekma lomila, poskrbel za nekaj ključnih posredovanj. Čestitke so po derbiju na račun slovenskega čuvaja mreže kar deževale, sam pa je med razlogi za Interjeve uspehe izpostavil tudi nekdanjega trenerja.

icon-link Statistika izjemne Handanovićeve predstave FOTO: Sofascore.com

"Za vratarja ni enostavne parade. Če greš vanjo z mislijo, da bo enostavna, boš končal v velikih težavah. Vsaka obramba je zahtevna,"je tik po veliki zmagi na derbiju della Madonnina razlagal kot vedno prizemljeni Samir Handanović. 36-letnik je proti Milanu zbral kar osem obramb, kar mu v italijanskem prvenstvu ni uspelo vse od leta 2017, od tega tri ključne na začetku drugega polčasa, ko bi lahko rdeče-črni izenačili na 1:1, a soZlatan Ibrahimović, Alexis Saelemaekers in Sandro Tonalli poskušali zaman. Handanović je pri 36 letih še naprej brez lovorike v svoji karieri, čeprav je v Serie A izbral že več kot 500 nastopov, mu pa letos z Interjem odlično kaže, da bo to spremenil. S črno-modrimi ima namreč pred mestnimi tekmeci, ki so trenutno drugi, po 23 tekmah štiri točke prednosti."K našim rezultatom je pripomoglo veliko dejavnikov in niso vsi povezani z nogometom. V številnih zadevah smo storili korak naprej, denimo v tem, kako komuniciramo na igrišču. Pred leti se to ni dogajalo, sedaj pa lahko tudi sami slišite, koliko besed si izmenjamo," je enega od razlogov za boljše predstave v tej sezoni razkril Handanović.

Spaletti je Inter vodil med letoma 2017 in 2019, ko ga je nadomestil zdajšnji trener Conte. Čeprav so bili Nerazzurri v tem času brez lovorik, se jim je leta 2018 uspelo prvič po skoraj desetletju prebiti v Ligo prvakov.

Inter že dolgo ni bil tako blizu naslovu, čemur priča tudi podatek, da se je klub prvič po letu 2010 v drugem delu sezone znašel na vrhu prvenstvene razpredelnice. Nedvomno gre veliko zaslug za dvig krivulje rezultatov pripisati trenerju Antoniu Conteju, kapetan moštva pa je izpostavil še nekoga, ki je močno prispeval k boljšim rezultatom: "Stvari so se v klubu začele spreminjati s prihodomLuciana Spallettija, šele kasneje je prišel Conte. Sedaj pa se trdo delo iz prejšnjih let končno obrestuje. Postavili smo temelje, na katerih gradimo. Takšna sprememba traja več let. Potrebnih je veliko porazov, veliko bolečih trenutkov, da se vse sestavi."

Conteju se je po polovici sezone, ko se je njegovemu moštvu znova ponesrečilo v Ligi prvakov in ni ravno kazalo, da lahko Inter konkurira za naslov v domačem prvenstvu, močno tresel stolček. Sedaj pa je nekdanji trener Juventusa zopet med ljubljenci navijačev črno-modrih. Po veliki zmagi, je Conte najprej čestital vsem igralcem: "Nogometaši si zaslužijo vse pohvale. Na njih je bilo veliko pritiska, ker je šlo za derbi in ker sta ekipi na samem vrhu. Zadovoljen sem, ker smo se odlično pripravili na nasprotnika v obrambnem smislu, na drugi strani pa smo izkoristili ponujene priložnosti." "Skušali smo pritiskati visoko. Sploh Ivan Perišić in Achraf Hakimi na levi oziroma desni strani sta to odlično počela. Že na začetku sezone smo poskušali s to taktiko, a smo velikokrat trpeli, ni nam vse šlo po željah. Sedaj pa s tovrstnimi situacijami opravljamo bistveno bolje," je taktične razloge za uspeh iskal Conte.

"Hitro smo prejeli zadetek in naš načrt se je moral spremeniti. V drugem polčasu smo imeli več strelov v okvir vrat, a je Inter reševal izjemni Handanović. Pripravil je nekaj ključnih obramb, morda je bila to celo tekma njegove kariere,"je bil na drugi strani razočaran trener Milana Stefano Pioli, ki pa je kljub temu popihal na dušo Samirja Handanovića.

Seveda se 51-letnik iz Lecceja ni mogel izogniti vprašanju, ali je Inter sedaj prvi kandidat za naslov. "V naslednjih dveh tekmah proti Genoi in Parmi bomo morali dokazati, da smo zares storili korak naprej. Ostati moramo na vrhu. Genoa je izgubila samo eno tekmo, odkar je prišel Davide Ballardini. Parma se sicer muči, a ima odlično ekipo. Ti dve tekmi bosta veliko povedali o tem, kaj vse lahko dosežemo." V zadnjih tekmah sta ponovno zaživela tudi Christian Eriksen in žeomenjeni Perišić, ki sta bila še pred nekaj tedni na izhodnih vratih Interja. "Verjamem, da moram kot trener izboljšati vse nogometaš, zato sem ponosen, ko vidim, kako sta napredovala. Nicolo Barellaje prišel v klub in se takoj prilagodil, spet drugi za to potrebujejo več časa. Eriksen sedaj razume moje ideje, zato mu je tudi na igrišču lažje. Perišić na začetku sezone ni verjel vase, to se je sedaj spremenil. Odigral je izjemno partijo v vseh aspektih. Ima neverjeten potencial, zato sem mnenja, da bi včasih moral bolj verjeti vase."