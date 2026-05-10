'Navijači imajo vedno prav, a to ne sodi na nogometna igrišča'

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right

"Ravno takrat, ko smo začeli dobivati iniciativo, se je zgodilo, kar se je zgodilo. Potisnili smo nasprotnika na njihovo polovico. Če bi tekma trajala, bi izenačili in jo morda obrnili v našo prid. Žal se to ni zgodilo," je razplet srečanja obžaloval mariborski trener vratarjev Mitja Pirih, ki je po odhodu Feđe Dudića prvič vodil ekipo s klopi. Podobno je razmišljal bočni branilec Pijus Širvys, eden devetih tujcev v prvi postavi Maribora. "Razočarani smo, da nismo dokončali tekme. V drugem polčasu smo čutili, da jo lahko obrnemo."

Litovec se je nato dotaknil mariborskih navijačev na južni tribuni. "Celotno sezono nismo dali dovolj. Imajo pravico, da to počnejo, a to je bilo morda preveč. Čutili smo, da lahko danes obrnemo atmosfero, a se to žal ni zgodilo." Na vprašanje, ali imajo navijači res prav, ko z metanjem pirotehnike prekinjajo tekmo in s tem ogrožajo varnost nogometašev, tudi svojega kluba, je odvrnil: "Morda nekateri igralci ne razumejo, kako veliko klub pomeni navijačem. Tukaj so po 20, 30 let in zdaj gledajo situacijo, ki ni najboljša. Navijači imajo vedno prav."

Mitja Pirih je bil prvič v vlogi začasnega trenerja. FOTO: Damjan Žibert

Pirih: To ne spada na nogometna igrišča

"To ne spadajo na nogometna igrišča. Želel bi si, da bi se tekma končala. Jaz kot trener in mi kot ekipa nimamo vpliva. Po eni strani ima Maribor velik privilegij, da ima takšne navijače. A ko so velika pričakovanja, pridejo tudi velika razočaranja. Danes so navijači žal to pokazali na takšen način," se vprašanjem, povezanih z navijači, ni mogel izogniti Pirih, ki pa je vseeno dejal, da raje vidi vzdušje, kot ga imajo v Ljudskem vrtu, kot pa tisto iz Stožic, kjer je nekaj ur prej Bravo ugnal Radomlje pred komaj 350 navijači. Z našega položaja na novinarski tribuni smo lahko med navijači Maribora znova slišali kar nekaj negodovanja predvsem glede predstav tujih nogometašev. Pirih na očitke odgovarja: "Nismo se opredelili po tem, kdo ima slovensko državljanstvo, ampak po tem, kdo je v tem trenutku najbolj sposoben pokazati to, kar si želimo. Zato sem se odločil za takšno enajsterico."

Ko je težje, je klubu treba stati ob strani

Nekdanji vratar, ki je z Gorico štirikrat osvojil naslov državnega prvaka, je v klubu še iz časov Zlatka Zahovića, ko so se s tribun Ljudskega vrta bistveno pogosteje kot žvižgi slišale ovacije, saj je Maribor nizal državne naslove in blestel tudi v Evropi. "Glede na dogodke v klubu bi bilo najlažje pobegniti, ampak zakaj bi? S tem klubom sem doživel že toliko lepih trenutkov, da mu je zdaj, ko je malo težje, treba stati ob strani," je razmišljal o svoji dolžnosti do vijoličastega dresa.

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right

Vidovšek: Tukaj gre za zdravje Maribor bo sezono prvič po letu 2008 končal brez uvrstitve v Evropo. In tudi brez zmage na derbiju. Za Olimpijo, ki je ob prekinitvi v 52. minuti vodila z 1:0, pa bo to druga zmaga na letošnjih večnih derbijih, čeprav so že pred srečanjem ostali brez možnosti za Evropo. "Vedeli smo, da nam tekma ne prinaša ničesar, ampak derbi je derbi. Šli smo stoodstotno, dosegli zadetek. V drugem polčasu smo malo trpeli, potem pa je bilo srečanje prekinjeno," je razplet komentiral Matevž Vidovšek, ki je v 53. minuti kot prvi odšel z igrišča, potem ko mu je ob ušesu počil eden od izstrelkov z južne tribune. "Tukaj gre za zdravje, če bi se obrnil, bi lahko izgubil oko. Navijaški vložki so super, dokler ostanejo na tribunah," je dodal kapetan zmajev.

Bessone je pojasnil, da so si v obeh taborih želeli nadaljevati tekmo. FOTO: Damjan Žibert

Bessone: Tega si ni želel nihče

Trener zmajev Federico Bessone je obžaloval, da se tekma ni končala po 90 minutah, saj da so njegovi varovanci pokazali zelo dobro predstavo in se držali dogovorov pred tekmo. "Škoda, da se je moralo tako končati. Ko igraš derbi, je vzdušje vedno odlično. Kar smo pripravljali skozi teden, je delovalo." Bessone in Pirih sta si ob igrišču izmenjala kar nekaj besed. "Prišel je do mene in rekel, da si želijo igrati. Jaz sem mu odvrnil isto. Nihče si ni želel tega. Pogovarjali smo se tudi z igralci, vsi smo menili isto," je pojasnil Argentinec. Na koncu je zadnjo imel sodnik Aleksandar Matković, ki je odločil, da se po drugem tovrstnem incidentu (do prekinitve je prišlo že v prvem polčasu) tekma ne bo nadaljevala. Na končno odločitev z Brda pri Kranju še čakamo, a skoraj zagotovo bo za zeleno mizo slavila Olimpija, Mariboru pa se obeta visoka finančna kazen.