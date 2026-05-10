Nogomet

'Navijači imajo vedno prav, a to ne sodi na nogometna igrišča'

Maribor, 10. 05. 2026 06.23 pred 46 minutami 4 min branja 28

Avtor:
Jakob Batič
Maribor - Olimpija

Sobotni večni derbi med Mariborom in Olimpijo bo še odmeval, vendar žal ne iz športnih razlogov. Potem ko je Bravo z zmago nad Radomljami (2:1) Olimpijo izločil iz boja za Evropo, ta pa je po prvem polčasu vodila v Ljudskem vrtu (0:1), so svoj gnev nad neprepričljivimi predstavami vijoličastih znesli pripadniki Viol. Zaradi metanja pirotehnike na igrišče je bila tekma predčasno prekinjena, kar so obžalovali v obeh taborih.

"Ravno takrat, ko smo začeli dobivati iniciativo, se je zgodilo, kar se je zgodilo. Potisnili smo nasprotnika na njihovo polovico. Če bi tekma trajala, bi izenačili in jo morda obrnili v našo prid. Žal se to ni zgodilo," je razplet srečanja obžaloval mariborski trener vratarjev Mitja Pirih, ki je po odhodu Feđe Dudića prvič vodil ekipo s klopi.

Podobno je razmišljal bočni branilec Pijus Širvys, eden devetih tujcev v prvi postavi Maribora. "Razočarani smo, da nismo dokončali tekme. V drugem polčasu smo čutili, da jo lahko obrnemo."

Litovec se je nato dotaknil mariborskih navijačev na južni tribuni. "Celotno sezono nismo dali dovolj. Imajo pravico, da to počnejo, a to je bilo morda preveč. Čutili smo, da lahko danes obrnemo atmosfero, a se to žal ni zgodilo."

Na vprašanje, ali imajo navijači res prav, ko z metanjem pirotehnike prekinjajo tekmo in s tem ogrožajo varnost nogometašev, tudi svojega kluba, je odvrnil: "Morda nekateri igralci ne razumejo, kako veliko klub pomeni navijačem. Tukaj so po 20, 30 let in zdaj gledajo situacijo, ki ni najboljša. Navijači imajo vedno prav."

Mitja Pirih je bil prvič v vlogi začasnega trenerja.
FOTO: Damjan Žibert

Pirih: To ne spada na nogometna igrišča

"To ne spadajo na nogometna igrišča. Želel bi si, da bi se tekma končala. Jaz kot trener in mi kot ekipa nimamo vpliva. Po eni strani ima Maribor velik privilegij, da ima takšne navijače. A ko so velika pričakovanja, pridejo tudi velika razočaranja. Danes so navijači žal to pokazali na takšen način," se vprašanjem, povezanih z navijači, ni mogel izogniti Pirih, ki pa je vseeno dejal, da raje vidi vzdušje, kot ga imajo v Ljudskem vrtu, kot pa tisto iz Stožic, kjer je nekaj ur prej Bravo ugnal Radomlje pred komaj 350 navijači.

Z našega položaja na novinarski tribuni smo lahko med navijači Maribora znova slišali kar nekaj negodovanja predvsem glede predstav tujih nogometašev. Pirih na očitke odgovarja: "Nismo se opredelili po tem, kdo ima slovensko državljanstvo, ampak po tem, kdo je v tem trenutku najbolj sposoben pokazati to, kar si želimo. Zato sem se odločil za takšno enajsterico."

Ko je težje, je klubu treba stati ob strani

Nekdanji vratar, ki je z Gorico štirikrat osvojil naslov državnega prvaka, je v klubu še iz časov Zlatka Zahovića, ko so se s tribun Ljudskega vrta bistveno pogosteje kot žvižgi slišale ovacije, saj je Maribor nizal državne naslove in blestel tudi v Evropi.

"Glede na dogodke v klubu bi bilo najlažje pobegniti, ampak zakaj bi? S tem klubom sem doživel že toliko lepih trenutkov, da mu je zdaj, ko je malo težje, treba stati ob strani," je razmišljal o svoji dolžnosti do vijoličastega dresa.

Vidovšek: Tukaj gre za zdravje 

Maribor bo sezono prvič po letu 2008 končal brez uvrstitve v Evropo. In tudi brez zmage na derbiju. Za Olimpijo, ki je ob prekinitvi v 52. minuti vodila z 1:0, pa bo to druga zmaga na letošnjih večnih derbijih, čeprav so že pred srečanjem ostali brez možnosti za Evropo.

"Vedeli smo, da nam tekma ne prinaša ničesar, ampak derbi je derbi. Šli smo stoodstotno, dosegli zadetek. V drugem polčasu smo malo trpeli, potem pa je bilo srečanje prekinjeno," je razplet komentiral Matevž Vidovšek, ki je v 53. minuti kot prvi odšel z igrišča, potem ko mu je ob ušesu počil eden od izstrelkov z južne tribune.

"Tukaj gre za zdravje, če bi se obrnil, bi lahko izgubil oko. Navijaški vložki so super, dokler ostanejo na tribunah," je dodal kapetan zmajev.

Bessone je pojasnil, da so si v obeh taborih želeli nadaljevati tekmo.
FOTO: Damjan Žibert

Bessone: Tega si ni želel nihče

Trener zmajev Federico Bessone je obžaloval, da se tekma ni končala po 90 minutah, saj da so njegovi varovanci pokazali zelo dobro predstavo in se držali dogovorov pred tekmo. "Škoda, da se je moralo tako končati. Ko igraš derbi, je vzdušje vedno odlično. Kar smo pripravljali skozi teden, je delovalo."

Bessone in Pirih sta si ob igrišču izmenjala kar nekaj besed. "Prišel je do mene in rekel, da si želijo igrati. Jaz sem mu odvrnil isto. Nihče si ni želel tega. Pogovarjali smo se tudi z igralci, vsi smo menili isto," je pojasnil Argentinec.

Na koncu je zadnjo imel sodnik Aleksandar Matković, ki je odločil, da se po drugem tovrstnem incidentu (do prekinitve je prišlo že v prvem polčasu) tekma ne bo nadaljevala. Na končno odločitev z Brda pri Kranju še čakamo, a skoraj zagotovo bo za zeleno mizo slavila Olimpija, Mariboru pa se obeta visoka finančna kazen. 

KOMENTARJI28

T-I-T-O
10. 05. 2026 08.55
MARIBORČANI NIMATE POJMA O NOGOMETI NE PRENESETE PORAZA PA TEKMO PREKINETE,TUDI IGRALCI NOGOMETA ODPOVEDI,KO SE BOSTE KOREKTNO NAUČILI VESTI NA IGRIŠČI IN DISCIPLO IMELI TAKRAT DOBITE NAZIV IGRALCI,NE PA DA PO PLAČO HODITE PO PAR TISOČ EU...
T-I-T-O
10. 05. 2026 08.52
Z JUTERŠNIM DNEM NAJ VSI vARNOSTNIKI SE PRIJAVIJO NA ZAVODI ZA ZAPOSLOVANJE,KER NI BILO VARNOSTI TUDI ŽUPAN ARSENOVIČ.
T-I-T-O
10. 05. 2026 08.53
PA DOBIJO ODPOVEDI.
franc1972slo
10. 05. 2026 08.51
S prekinitvijo tekme so naredili uslugo vsem.
bobiv
10. 05. 2026 08.47
Kdaj bodo pri nas uvedli Angleški sistem? Tam niti na pamet ne pade navijačem, da bi počeli kaj takega, saj vsak ve, kaj ga potem čaka!
JOSEPH HAYDN
10. 05. 2026 08.45
Maribor s tako igro ne bi zabil gola niti tretjeligašu, kaj šele Olimpiji. Pa ne da so Ljubljančani res tako dobri, samo MB je bil včeraj tako slab. Dejanja na tribunah pa so sramota, ni kaj za dodati
gullit
10. 05. 2026 08.45
Maribor je dosegel dno. Nekaj bo potrebno spremeniti. Jaz sem cel dan čakal na tekmo da jo pogledam, potem pa tako sranje za gledati. Kt včasih k sem cel dan pa pol noči čakal Tysona, potem je pa blo vsega konec v minuti ali še manj. Katastrofa
bobiv
10. 05. 2026 08.45
Sem navijač Maribora, tudi meni ni všeč to, kako igrajo, ampak, to kr pa delajo Viole, pa presega vse meje normale! Mislim, da si noben klub ne zasluži takih navijačev! Marbor ima že brez Viol največ navijačev v Sloveniji, zaradi Viol, pajih mnogo več ne hodi na tekme, tudi sam sem med njimi!
St. Gallen
10. 05. 2026 08.43
Proti Luganu se bo danes kulturno navijalo.
bodočipartizan
10. 05. 2026 08.43
Navijači imajo vedno prav?!?! To je nivo razmišljanja povprečnega fusbalerja. Navijaškemu primitivizmu je treba enkrat pokazati kje so meje in da izživljanje svojih najprimitivnejših nagonov in impotence nima nič skupnega s pravim navijaštvom!
Pingy Pongy
10. 05. 2026 08.35
Govoriti,da imajo navijači vedno prav je neumnost. Tako početje ne spada v šport. Je huliganstvo in nasilje , ki ga je potrebno izkoreniniti. Kazni povišar, huligani pa doživljensko prepoved na tekme. In še enkrat! NE NAVIJAČI NIMAJO VEDNO PRAV!!!
MatPaat
10. 05. 2026 08.34
To za mene niso navijači ampak huligani oz. "otroci" s problemi iz otroštva.
Diabloss
10. 05. 2026 08.29
za kaj so jim dovolili vnos pirotehnike
franc1972slo
10. 05. 2026 08.50
Napiše se “zakaj”
kala 09
10. 05. 2026 08.25
Škoda besed.
walter2
10. 05. 2026 08.21
To niso navijači to so huligani,uličarji,ki iz dolgočasja počnejo take stvari na škodo klubov,ki jih ne potrebujejo saj so jim sami strošek.Ali tem huliganom prepovedat vstop na stadione in ker so to mariborski ponovili(MS pred leti) NK Maribor izključit iz prve lige.Angleži so imeli enake probleme z"navijači" in po drastičnih ukrepih so danes vzor navijačem po Evropi.Slovenski nogomet ne potrebuje Viol in GD,ker morje pravih ljubiteljev nogometa ne odhaja na tekme ravno zaradi njih!
Voly
10. 05. 2026 08.18
Kaj se čudite? Nogometni navijači so pri nas in v svetu najbolj primitivni navijači od vseh športov. Že velikokrat videno.
Panter 63
10. 05. 2026 08.38
No končno si spregledal. Zatiskali oči. Glasni sta bili kdaj je kdo vrgel petardo na Hrvaškem, Srbiji, Bosni..Zalaufala Šlo nazzi elita. Tako da sta se skoz na Balkanu.
Endless
10. 05. 2026 08.18
Prazna glava napolnjena edino z alkoholom in belim in posledice so tu. Ciljanje nasprotnega igralca s pirotehniko - doživljenska prepoved obiska tekem, 3 leta aresta in v tem času 8 urni delovnik. Tako bi moralo biti. Ker pa smo kot družba postali navadni softiči, se ne bo zgodilo ničesar.
Kolllerik
10. 05. 2026 08.23
Tisti huligani tam so v veliki večini obritoglavci in dedni skrajneži.
Kolllerik
10. 05. 2026 08.32
Endless, taki ste pač. Zaradi vas gre svet nekam
Triindvajseti December
10. 05. 2026 08.17
FKRALIIII🤣
motorist_mb
10. 05. 2026 08.12
NZS nesposobna do kraja,ob prvi prekinitvi takoj spraznit tribuno ne pa jih prosit za mir 😡 takoj prekinit tekmo in 3-0 za goste registrirat.Tako se dela v tujini !!!
RUBEŽ
10. 05. 2026 08.08
Jaz ne zagovarjam tega dejanja. Toda, če bi varnostne službe opravile svoje delo kot se spodobi, do tega ne bi prihajalo. Žal. Je pa možno, da tudi domačini, igralci, delavci prinesejo te stvari na stadion. Ne vem. Ampak največji delež tega problema je v varovanju.
Kolllerik
10. 05. 2026 08.24
Največji delež tega problema je, ker sistem ne zna, ali noče pokazat razgrajačem, kar jim gre
zmerni pesimist
10. 05. 2026 08.07
Maribor v drugo ligo
bobiv
10. 05. 2026 08.55
Če se to zgodi, je konec nogometa v Sloveniji! Maribor ima več navijačev, kot vse ostale ekipe skupaj! Za Maribor ne navijajo samo Viole, temveč ogromno normalnih navijačev, ki se prav tako ne strinjajo z početjem Viol! Viole je potrebno ustavit, ali pa jih odstranit iz stadiona!
