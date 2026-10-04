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Nogomet

Po polomu ognjenih: 'Tekmo bi morali označiti z oznako 18+, samo za polnoletne'

Zagreb, 04. 10. 2026 09.19 pred 1 uro 3 min branja 9

Avtor:
M.J. STA
Hrvaška nogomet Joško Gvardiol

Hrvaški selektor Slaven Bilić je bil po porazu z 0:7 proti Angliji v nogometni ligi narodov v šoku. Javno je prevzel popolno odgovornost za najhujši poraz hrvaške reprezentance v zgodovini. "Jasno je, da je odgovornost moja, vse se je sesulo in šlo narobe," je dejal in se javnosti opravičil.

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Zlasti mu je hudo za približno 6000 otrok na tribunah. Tekma je namreč zaradi kazni Evropske nogometne zveze Uefe na stadionu Rujevica na Reki potekala brez običajnih navijačev, na tribune pa so pustili le otrokom v spremstvu staršev, ki jim organizatorji niso smeli zaračunati ogleda tekme. Zaradi načina, kako so Angleži premagali Hrvate, so pri britanskem Guardianu šaljivo pripomnili, da bi morali vseeno tekmo označiti z oznako 18+, samo za polnoletne, kajti ogled ponižanja ni bil primeren za mlajše občinstvo.

Slaven Bilić
Slaven Bilić
FOTO: AP

"Po takšnem večeru je težko karkoli reči. To je največji poraz v zgodovini," je po debaklu na Reki dejal 58-letni nekdanji hrvaški reprezentant. Hrvaška reprezentanca še nikoli ni izgubila s tako visoko razliko. Pred tem je neslavni rekord v zgodovini zveze držal poraz z 0:6 v Španiji septembra 2018.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Bilić je poudaril, da je njegova ekipa dobro trenirala. "Tega nismo pričakovali. Vse je bilo videti dobro, a potem, recimo temu slab dan ali popoln kolaps? Analizirati izid 0:7 je nesmiselno, a vseeno moramo poiskati razloge zanj," je dejal nekdanji nogometaš Hajduka, West Hama, Evertona in Karlsruherja.

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"Jasno je, da odgovornost nosim jaz. Jaz sem selektor, to je moja reprezentanca," je dodal. Kakovost angleške ekipe ni bila opravičilo. "Ne verjamem, da bi Anglija v tej fazi premagala Estonijo s 7:0. Za Hrvaško je to nesprejemljivo," je za net.hr jasno poudaril.

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FOTO: AP

Podobno je razmišljal tudi reprezentant Franjo Ivanović. "Na vseh tekmah, ki sem si jih ogledal, odkar sem del reprezentance, še nikoli nisem videl takšne Hrvaške. To je bil res slab dan za vse in ne najdem pametnih besed, s katerimi bi to opisal. Prejeti sedem golov proti Angliji je nepredstavljivo. Kaj takega se nam ne bi smelo zgoditi," je povedal za Novo TV.

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Za naslednika Zlatka Dalića, ki je odstopil po svetovnem prvenstvu, je to boleč udarec že po nekaj mesecih na položaju. Hrvati so le štiri dni prej v gosteh izgubili proti svetovnim prvakom Špancem z 1:4.

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Poraz je sprožil ogromne pritiske hrvaških medijev in javnosti na njegovo pozicijo selektorja. Hrvaški športni mediji, kot sta Index in Sportske novosti, so predstavo označili za katastrofo, na Indexu so tekmo označili za nogometni masaker in epsko blamažo, igro pa primerjali s San Marinom. Tudi kapetan Luka Modrić je javno priznal, da ga je po tekmi prvič v 20 letih iskreno sram.

Luka Modrić
Luka Modrić
FOTO: AP

Bilić je ob vrnitvi poskušal uvesti bolj napadalen slog s pritiskom visoko na igrišču. Po ocenah strokovnjakov pa s trenutnim kadrom, ki ga še vedno vodijo veterani, ta sistem odpira obrambo.

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Povsem drugačno po tekmi je bilo razpoloženje pri angleškem selektorju Thomasu Tuchlu, za katerega je bila zmaga dobrodošla spodbuda. Po porazu proti Španiji na Wembleyju in bledi, a nujni zmagi na Češkem se je namreč že soočal s vprašanji kritikov. "Od prve do zadnje minute je bila igra na vrhunski ravni. Tempo, tehnična kakovost in gibanje brez žoge so bili na najvišji ravni, zelo zadovoljen sem tudi z odnosom igralcev," je dejal Tuchel.

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KOMENTARJI9

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Trikrat cepljen
04. 10. 2026 10.47
Pride slab dan. Pa kaj ?
Odgovori
-1
0 1
Barbato43
04. 10. 2026 10.39
Kako bruha lnunosumje od ndkaterih smesnih zakompleksanih ljubosumnih janezkov ...dajte si duska ,da si vsaj za nekaj casa oddahnete od vseh hr uspehov...rekordna sezona je za nami..prvenstvo ,kjer so hrvatje belsteli in bili pokradeni tudi..na vrsti je smucanje ,kjer boste zopet trpeli..se pravi ni oddiha..in potem zopet dolge kolene itd..trpeli boste se veliko..in Bilic vam bo zaprl usta ,kot so vam jih ze kek zormancesar sekulic...pa se kar pametujete ena in isti
Odgovori
-7
0 7
Lock Down
04. 10. 2026 10.53
7:0 je blamaža že za San Marino, kaj šele za arogantne hrvate, pa lahko obračaš in minimaliziraš to nogometno katastrofo kakor želiš.
Odgovori
0 0
GIANT
04. 10. 2026 10.33
Veliki poznavalec CRO nogometa bo sigurno našel razumno razlago....ko pride k sebi. 7:0 jepa le 7:0
Odgovori
+3
3 0
obožeobože
04. 10. 2026 10.18
Če ne gre...ne gre!
Odgovori
+3
3 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
04. 10. 2026 09.54
18+…. Dobra…. 😂
Odgovori
+6
7 1
Pomladni cvet
04. 10. 2026 09.52
Taka blamaža je lahko zgolj in izključno zaradi slabega vodenja reprezentance, če upoštevam kvaliteto igralcev, ki jo hrvaška premore
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+6
6 0
Castrum
04. 10. 2026 09.55
Zdaj ti bo uni barbato al nekaj takega, razložil da nimaš pojma ker trener itak nima nobene vloge.
Odgovori
+10
11 1
Castrum
04. 10. 2026 09.52
Nič narobe. Bodo Hrvati vsaj nekaj časa manj arogantni in vzvišeni. Prava lekcija je to.
Odgovori
+11
11 0
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