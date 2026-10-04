Po polomu ognjenih: 'Tekmo bi morali označiti z oznako 18+, samo za polnoletne'

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Zlasti mu je hudo za približno 6000 otrok na tribunah. Tekma je namreč zaradi kazni Evropske nogometne zveze Uefe na stadionu Rujevica na Reki potekala brez običajnih navijačev, na tribune pa so pustili le otrokom v spremstvu staršev, ki jim organizatorji niso smeli zaračunati ogleda tekme. Zaradi načina, kako so Angleži premagali Hrvate, so pri britanskem Guardianu šaljivo pripomnili, da bi morali vseeno tekmo označiti z oznako 18+, samo za polnoletne, kajti ogled ponižanja ni bil primeren za mlajše občinstvo.

Slaven Bilić FOTO: AP

"Po takšnem večeru je težko karkoli reči. To je največji poraz v zgodovini," je po debaklu na Reki dejal 58-letni nekdanji hrvaški reprezentant. Hrvaška reprezentanca še nikoli ni izgubila s tako visoko razliko. Pred tem je neslavni rekord v zgodovini zveze držal poraz z 0:6 v Španiji septembra 2018.

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Bilić je poudaril, da je njegova ekipa dobro trenirala. "Tega nismo pričakovali. Vse je bilo videti dobro, a potem, recimo temu slab dan ali popoln kolaps? Analizirati izid 0:7 je nesmiselno, a vseeno moramo poiskati razloge zanj," je dejal nekdanji nogometaš Hajduka, West Hama, Evertona in Karlsruherja.

"Jasno je, da odgovornost nosim jaz. Jaz sem selektor, to je moja reprezentanca," je dodal. Kakovost angleške ekipe ni bila opravičilo. "Ne verjamem, da bi Anglija v tej fazi premagala Estonijo s 7:0. Za Hrvaško je to nesprejemljivo," je za net.hr jasno poudaril.

Harry Kane in druščina so bili brez milosti do Hrvatov ... FOTO: AP

Podobno je razmišljal tudi reprezentant Franjo Ivanović. "Na vseh tekmah, ki sem si jih ogledal, odkar sem del reprezentance, še nikoli nisem videl takšne Hrvaške. To je bil res slab dan za vse in ne najdem pametnih besed, s katerimi bi to opisal. Prejeti sedem golov proti Angliji je nepredstavljivo. Kaj takega se nam ne bi smelo zgoditi," je povedal za Novo TV.

Za naslednika Zlatka Dalića, ki je odstopil po svetovnem prvenstvu, je to boleč udarec že po nekaj mesecih na položaju. Hrvati so le štiri dni prej v gosteh izgubili proti svetovnim prvakom Špancem z 1:4.

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Poraz je sprožil ogromne pritiske hrvaških medijev in javnosti na njegovo pozicijo selektorja. Hrvaški športni mediji, kot sta Index in Sportske novosti, so predstavo označili za katastrofo, na Indexu so tekmo označili za nogometni masaker in epsko blamažo, igro pa primerjali s San Marinom. Tudi kapetan Luka Modrić je javno priznal, da ga je po tekmi prvič v 20 letih iskreno sram.

Luka Modrić FOTO: AP

Bilić je ob vrnitvi poskušal uvesti bolj napadalen slog s pritiskom visoko na igrišču. Po ocenah strokovnjakov pa s trenutnim kadrom, ki ga še vedno vodijo veterani, ta sistem odpira obrambo.