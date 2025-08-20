Svetli način
Nogomet

Odzivi po presenetljivem porazu: 'Zvezda jo je še dobro odnesla'

Beograd, 20. 08. 2025 10.45 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
J.B.
Komentarji
9

Nogometaši Crvene zvezde na prvi tekmi play-offa kvalifikacij za Ligo prvakov proti Pafosu niso upravičili vloge favorita. Pred svojimi navijači so zaostajali že z 0:2, nato pa z zadetkom za končnih 1:2 poskrbeli, da je pred povratnim srečanjem na Cipru še vse odprto. Glede na vse je minimalen poraz še dober izkupiček, poudarjajo srbski mediji.

Nogometaši Crvene zvezde so na kultni Marakani, ki sicer ni bila razprodana, a je bilo vzdušje kljub temu znova peklensko, katastrofalno krenili v srečanje. Po komaj 37 sekundah je Pafos že vodil, to je bil najhitrejši prejeti gol Beograjčanov v tekmovanjih pod okriljem Uefe. 

"To je bil šok. Nasprotnik je dobil krila, mi pa nismo našli pravega ritma. Pafos je hitra in fizično močna ekipa. Napadalci so bili direktni, hitro so prihajali pred naša vrata, s tem smo imeli težave," je po tekmi dejal trener domačih Vladan Milojević

Ekspresno prejeti zadetek njegovih varovancev ni predramil, saj je bil Pafos še naprej boljši. Kmalu po začetku drugega dela je povišal svojo prednost, ko je enajstmetrovko z roko nesrečno zakrivil slovenski reprezentant Timi Max Elšnik. Z bele točke je bil priseben Pepe. Marakana je nato eksplodirala le šest minut kasneje, ko je prav tako z bele točke znižal Bruno Duarte. A izkazalo se je, da je bilo tudi vse, kar je v vročem torkovem večeru zmogla Crvena zvezda. 

V zaključku tekme je imel Pafos celo še nekaj priložnosti, da bi domov odpotoval z višjo prednostjo. Gol naskoka tako ne jamči zgodovinskega uspeha – to bi bila za ciprski klub sploh prva uvrstitev v Ligo prvakov – a ga postavlja v zelo ugoden položaj.

"Ni potrebe, da bi iz Pafosa sedaj delali Real Madrid, a si vseeno zaslužijo priznanje za igro in karakter skozi vso tekmo. Igrajo hitro in direktno, borbeno in brezkompromisno. Takoj je bilo jasno, da ne mislijo komplicirati," so v komentarju po tekmi ocenili na portalu B92

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nikakor ni mogel biti zadovoljen z videnim na prvi tekmi proti Pafosu. FOTO: Profimedia

Pred obračunom, v katerem je zvezda veljala za izrazitega favorita, so številni poudarjali, da bi lahko srbske prvake kaznovala njihova pregovorno podcenjevalna miselnost. Da nasprotnika niso vzeli povsem resno, bi nogometašem v rdeče-belih dresih težko očitali. 

Na že omenjenem portalu so denimo dodali, da je enostavno prišel dan, ko igra Crvene zvezde ni stekla. In zaključili, da je glede na vse minimalen poraz še dober izkupiček. Lahko bi bilo še veliko slabše. 

Če srbskim prvakom ne bo uspelo obrniti rezultata, se bodo morali zadovoljiti z igranjem v Ligi Evropa. S tekmovalnega vidika bi bilo to zanje morda celo boljše, saj je težko pričakovati, da bodo v Ligi prvakov konkurenčni nekajkrat bogatejšim klubom. A prav tu se skriva druga plat medalje. Samo uvrstitev v ligaški del Lige prvakov prinaša 18 milijonov evrov. V primeru igranja v Ligi Evropa pa bo zvezda bogatejša za "le" štiri ... 

nogomet crvena zvezda pafos liga prvakov kvalifikacije
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rob3rt
20. 08. 2025 11.56
Izgleda da se bo največji žabar na Štajerskem kmalu vrnil nazaj "domov u Stožice" mogoče kar z biciklom...
ODGOVORI
0 0
kala 09
20. 08. 2025 11.52
+0
Zvezda žal nima igralskega kadra za ligo prvakov.Njihov domet je konferenčna liga.
ODGOVORI
1 1
rob3rt
20. 08. 2025 11.57
Je pa brez dvoma jasno, kdo je njihov najslabši igralec.
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
20. 08. 2025 11.42
+1
Pa kako? Kaj ni Marakana vreli lonec, kateqrega se vsak gostujoči igralec boli?
ODGOVORI
1 0
bohinj je zakon
20. 08. 2025 11.37
+2
Ne gre. Še kar naprej prihajajo novi igralci......dobro plačani........Ne gre. Niso za Evropo.
ODGOVORI
2 0
zmerni pesimist
20. 08. 2025 11.32
+1
Ha ha zvezda počasi ugaša
ODGOVORI
2 1
Feraltribune
20. 08. 2025 11.32
+1
Nekdanji jugoslovanski giganti, Crvena zvezda, Hajduk, Dinamo in Partizani si še vedno domišljajo, da v svetu nogometa nekaj pomenijo. Realno pa je, da so vsi štirje našteti klubi pač na nivoju Celja, Mure ali Varaždina. Brez problemov jih nabriše vsak ciprski ali finski klub. Žalostno pa je, da tudi slovenski mediji padejo na to nerealno, predvsem srbsko mitomanijo in neposredno prenašajo ta tretjerazredni nogomet.
ODGOVORI
2 1
trol3
20. 08. 2025 12.00
Hahah zvezdo si primerju s celjem? Zvezda je vsako sezono v ligi prvakov, kaksno celje pa mura? pojma nimaš
ODGOVORI
0 0
Pegasus2
20. 08. 2025 12.04
Vsako sezono????a mas spomin zlate ribice
ODGOVORI
0 0
