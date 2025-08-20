Odzivi po presenetljivem porazu: 'Zvezda jo je še dobro odnesla'

Nogometaši Crvene zvezde na prvi tekmi play-offa kvalifikacij za Ligo prvakov proti Pafosu niso upravičili vloge favorita. Pred svojimi navijači so zaostajali že z 0:2, nato pa z zadetkom za končnih 1:2 poskrbeli, da je pred povratnim srečanjem na Cipru še vse odprto. Glede na vse je minimalen poraz še dober izkupiček, poudarjajo srbski mediji.

Nogometaši Crvene zvezde so na kultni Marakani, ki sicer ni bila razprodana, a je bilo vzdušje kljub temu znova peklensko, katastrofalno krenili v srečanje. Po komaj 37 sekundah je Pafos že vodil, to je bil najhitrejši prejeti gol Beograjčanov v tekmovanjih pod okriljem Uefe. "To je bil šok. Nasprotnik je dobil krila, mi pa nismo našli pravega ritma. Pafos je hitra in fizično močna ekipa. Napadalci so bili direktni, hitro so prihajali pred naša vrata, s tem smo imeli težave," je po tekmi dejal trener domačih Vladan Milojević.

Ekspresno prejeti zadetek njegovih varovancev ni predramil, saj je bil Pafos še naprej boljši. Kmalu po začetku drugega dela je povišal svojo prednost, ko je enajstmetrovko z roko nesrečno zakrivil slovenski reprezentant Timi Max Elšnik. Z bele točke je bil priseben Pepe. Marakana je nato eksplodirala le šest minut kasneje, ko je prav tako z bele točke znižal Bruno Duarte. A izkazalo se je, da je bilo tudi vse, kar je v vročem torkovem večeru zmogla Crvena zvezda. V zaključku tekme je imel Pafos celo še nekaj priložnosti, da bi domov odpotoval z višjo prednostjo. Gol naskoka tako ne jamči zgodovinskega uspeha – to bi bila za ciprski klub sploh prva uvrstitev v Ligo prvakov – a ga postavlja v zelo ugoden položaj. "Ni potrebe, da bi iz Pafosa sedaj delali Real Madrid, a si vseeno zaslužijo priznanje za igro in karakter skozi vso tekmo. Igrajo hitro in direktno, borbeno in brezkompromisno. Takoj je bilo jasno, da ne mislijo komplicirati," so v komentarju po tekmi ocenili na portalu B92.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nikakor ni mogel biti zadovoljen z videnim na prvi tekmi proti Pafosu. FOTO: Profimedia icon-expand