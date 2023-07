Mariborčani razočarani po remiju: 'Sami smo si to zakuhali'

Kaj sta po remiju (1:1) na evropskem uvodu proti Birkirkari povedala Damir Krznar in Jan Repas? 26-letni vezist je priznal, da so si živčno tekmo s kar 11 rumenimi kartoni v prvi vrsti zakuhali sami. Trener Krznar pa je prepričan, da je Maribor, čeprav ni zmagal, boljša ekipa. Oba sta odgovarjala tudi na vprašanje, ali je skromen slovenski izkupiček v kvalifikacijah za Konferenčno ligo realen prikaz realnosti našega klubskega nogometa.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Maribor – na stavnicah je veljal za izrazitega favorita – je ambiciozno začel tekmo, držal posest in vršil "pressing" na nasprotnikovi polovici. Kljub temu so prvi zadeli gostje, ko je v 31. minuti projektil s približno 30 metrov sprožil Paul Mbong. Vijoličasti so nato zaigrali še napadalneje, a do pravih priložnosti niso prihajali. Rešila jih je nespametnost Mbonga sredi drugega polčasa, ki je zakrivil enajstmetrovko, realiziral pa jo je Ivan Brnić. Do konca se je nadaljeval nalet domačih, gostje pa so na vse načine – tudi z evidentnim zavlačevanjem – prekinjali ritem mariborske igre. Na koncu so bili za napore poplačani z remijem, ki jih pred povratno tekmo na Malti postavlja v precej dober položaj.

Mariborčani lahko obžalujejo dejstvo, da niso znali izkoristiti velike terenske premoči (razmerje v posesti 78:22), ki pa se v priložnostih ni odrazila, saj so varovanci Damirja Krznarja zmogli vsega dva strela v okvir.

icon-expand Statistika tekme Maribor – Birkirkara FOTO: Sofascore.com

Postavitev Birkirkare velika težava za Maribor "Sami smo si to zakuhali. Iz edinega strela smo dobili gol. Potem smo potrebovali kar nekaj časa, da smo se pobrali. Vsi vemo, kako težke so prve tekme. Ko dobiš gol, tudi psihično padeš," je zapravljeno obžaloval Jan Repas. Kaj pa je po njegovem mnenju manjkalo mariborski igri? "Potrebovali bi več kombinatorike, da bi prišli do več priložnosti. Vse je šlo samo do kazenskega prostora." Krznar je priznal, da je pričakoval tako težko tekmo, in bil zadovoljen predvsem z videnim v drugem delu. "Birkirkara se je zelo dobro postavila v obrambi s tremi defenzivnimi vezisti, ki so nam preprečevali podaje v prostor. Gol jim je dal krila, mi pa smo jih težko prebijali. V prvem polčasu nismo imeli veliko priložnosti, med odmorom smo nekaj prilagodili, v nadaljevanju smo bili boljši in zasluženo prišli do izenačenja." Hrvaški strokovnjak se po skromnem rezultatu ni želel širokoustiti, kljub temu pa je mnenja, da je Maribor boljša ekipa od Birkirkare. Po besedah Repasa so Maltežani dobri predvsem v obrambi, medtem ko v napadu ne premorejo prav širokega opusa. "So čvrsta, borbena ekipa. Delajo eden za drugega. V fazi obrambe dobro stojijo. Vedeli smo, da nam bo igralec, ki je zadel, povzročal težave. Kombinatorike pa ravno nimajo."

icon-expand Veselje nogometašev Birkirkare po evrogolu Paula Mbonga FOTO: Luka Kotnik

Mbong se je poigraval z Uskokovićem Pred slabimi šest tisoč navijači je bilo od prve minute razvidno, da Birkirkara napadalno res ne premore posebne kvalitete. Je pa vseskozi pretil že omenjeni Mbong. Nogometaš s številko 10 na hrbtu je izkoristil dejstvo, da sta bila osrednja branilca Maribora Luka Uskoković in Max Watson zadolžena vsak za svojega nogometaša, saj so bili ostali postavljeni višje. V 31. minuti je tako prišel do žoge blizu črte za sredino igrišča, a ga Uskoković zaradi manka hitrosti ni želel tesneje pokriti in se je raje povlekel nazaj. 21-letnik je prostor izkoristil, da je z velike oddaljenosti z močnim in dovolj natančnim strelom premagal Ažbeta Juga. Potem so se gostje posvečali zgolj in samo obrambi. S številnimi prekinitvami, prekrški in pritoževanji so poskrbeli, da je srečanje iz minuto v minuto postajalo bolj živčno, kar je bila voda na njihov mlin.

icon-expand Hilal Soudani si je v prvem polčasu poškodoval ramo. Krznar upa, da bo Alžirec, ki je bil do odhoda z igrišča morda celo najboljši mariborski nogometaš, pripravljen za povratni obračun. FOTO: Luka Kotnik

Zaradi prekinitev pravega ritma ni bilo "Iz psihičnega vidika je kar naporno, ko prideš v ritem, potem pa nekdo spet leži minuto. Mogoče smo v določenih trenutkih izgubili koncentracijo," je potarnal Repas, medtem ko je Krznar razumel početje nasprotnika: "Ukradli so nam ogromno časa, a to je del taktike. Gre za ekipo, ki se bori za svoje življenje. Veliko večino so sodniki nadoknadili, ampak težava je, da zaradi številnih prekinitev nismo ujeli ritma." Lovljenje drugega kroga bo Mariborčanom na Malti otežilo dejstvo, da gre pričakovati izjemno visoke temperature, obenem pa bodo igrali na podlagi, ki je s slovenskih zelenic niso vajeni. "Vedeli smo, kaj nas čaka na Malti – umetna trava in vročina. Zato smo si skušali priigrati prednost, ki bi nam olajšala delo, a nam ni uspelo. Čaka nas težka tekma. Vročine so zagotovo bolj navajeni kot mi," je med drugim še povedal motor mariborske igre na sredini igrišča.