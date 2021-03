Kek: Bilo je veliko dobrega, a to ne pomaga, ko delaš napake

"Škoda, da velik voljni moment na koncu ni prinesel rezultata. Objektivno in samokritično – v določenih trenutkih smo slabo reagirali. Serija neporaženosti je končana, zdaj lahko začnemo na novo. Veliko je bilo pozitivnega, v sami kakovosti igre smo naredili veliko dobrih zadev, ampak to ne pomaga nič, delali smo namreč tudi določene napake," je bil takoj po tekmi razočaran selektor Matjaž Kek.

Strokovnjak iz Maribora bo imel, kot je razkril, na torkovi tekmi s Ciprom kar nekaj kadrovskih težav. Zaradi izpolnjene kvote bo manjkalMiha Mevlja, ne bo pa niti Andraža Šporarja, ki predčasno zapušča reprezentančni zbor:"Razočaranje je, ni pa časa za objokovanje. Velika želja je bila za izenačenje, ampak ni se izšlo in gremo dalje. Čaka nas naslednja tekma, in sicer z določenimi problemi, Miha Mevlja ima kartone, AndražŠporar pa se mora vrniti na Portugalsko zaradi zahtev kluba."

Selektor domače izbrane vrste Stanislav Čerčesov je bil po drugi zmagi na drugi tekmi pričakovano zadovoljen, posebej pa je izpostavil Josipa Iličića, strelca edinega slovenskega zadetka: "Če je bila to naša najboljša tekma zadnjega časa? Večkrat bi lahko rekli tako v zadnjih tekmah. V takšnih obračunih se moramo učiti tudi od tekmecev. Igralce sem dal igrati na položaje, na katerih blestijo v klubih, to je bilo ključno. Josip Iličić? Vsi Slovenci igrajo na visoki ravni v močnih ligah. Mi nismo igrali individualno, pač pa kolektivno, tako sem tudi naročil fantom. Tudi Slovenci so igrali tako, Iličić pa je zabil gol zavoljo odlične kakovosti."