Slovenci po remiju v Prištini: Ostaja grenak priokus, zaslužili smo si več

Slovenska nogometna reprezentanca je bila v Prištini v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo boljša nasprotnica od Kosova, a po neizkoriščenih priložnostih ostala brez zmage. Med igralci je po tekmi prevladovalo razočaranje zaradi zapravljenih dveh točk, a tudi optimizem pred ponedeljkovim obračunom s Švico v Stožicah.

Slovenska nogometna reprezentanca je v Prištini na tretji kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2026 remizirala z izbrano vrsto Kosova (0:0). Čeprav so varovanci Matjaža Keka večji del tekme prevladovali v posesti in si priigrali nekaj zrelih priložnosti, je mreža domačih ostala nedotaknjena.

Kosovo na domačem igrišču ni sprožilo niti enega strela proti vratom Jana Oblaka. Točko, ki bi glede na razmerje moči na igrišču lahko bila kaj več, so Slovenci sprejeli z mešanico razočaranja in zavedanja, da so kljub vsemu na pravi poti.

Statistika Kosovo - Slovenija FOTO: Sofascore.com icon-expand

Drkušić: Zaslužili smo si več

Eden od članov čvrste obrambne vrste, Vanja Drkušić, je po tekmi odkrito priznal, da so igralci občutili, da bi lahko odnesli več: "Mislim, da smo si zaslužili več po pokazanem na igrišču. Ustvarili smo si res lepo število priložnosti, ki jih na žalost nismo izkoristili. Ampak to je nogomet – enkrat da, enkrat ne. Zadovoljni smo, ker smo pokazali dobro igro, in pozitivno gledamo naprej."

Ob tem je opozoril, da je bila Slovenija tokrat taktično in fizično izrazito boljša. "Iskreno, nismo si predstavljali, da bo Kosovo v tako podrejenem položaju. To je samo dokaz, kako dobro smo igrali," je dodal Drkušić. Branilec ruskega Zenita se je dotaknil tudi podpore s tribun: "Že na ogrevanju smo šli pozdraviti naše vojake. Lepo je bilo videti, da nas je prišlo podpreti okoli 60 članov slovenske vojske. Zelo lep občutek."

Statistika Vanje Drkušića na tekmi s Kosovom FOTO: Sofascore.com icon-expand

Gradišar: Bil sem pripravljen, čeprav mi je proti koncu zmanjkalo moči

Presenečenje v začetni enajsterici, Nejc Gradišar, je dočakal svoj debi v kvalifikacijah in pustil dober vtis. "V tekmo smo vstopili kar dobro, imeli smo svoje priložnosti. Če bi imeli malo sreče, bi lahko vzeli tri točke. Zadovoljni smo z igro, na žalost nismo zadeli. Zdaj nas čaka Švica in gremo na tri točke," je dejal mladi napadalec.

Gradišar je odkrito priznal, da ga je Kekova odločitev nekoliko presenetila: "Ja, bil sem malo presenečen, ampak sem bil pripravljen. V 60. minuti mi je začelo zmanjkovati moči, ampak sem dal vse od sebe." Gradišar se je ob koncu tekme, ko je Slovenija pritiskala na vse ali nič, zavedal, da bi morda kot svež igralec lahko pomagal pri odločilnem zadetku: "Na koncu je bilo veliko predložkov, kar bi mi ustrezalo. Upam, da bomo proti Švici imeli več sreče in da bomo zadeli gol."

Gnezda Čerin: Ostaja grenak priokus, a pokazali smo pravo reakcijo

Vezist slovenske izbrane vrste Adam Gnezda Čerin je poudaril, da je Slovenija igrala zrelo in odgovorno: "Ostaja grenak priokus. Mislim, da bi lahko vzeli več od te tekme, pokazali smo dovolj. Veseli pa, kako smo kontrolirali igro. Kosovo praktično ni imelo priložnosti – to pove veliko o naši predstavi."

Član Panathinaikosa je opozoril, da se je reprezentanca po slabšem vtisu iz Basla proti Švici zdaj pobrala: "Pokazali smo pravo reakcijo. Bili smo precej boljši kot v Švici. Tudi ponedeljkova tekma v Stožicah bo drugačna – želimo jim tekmo čim bolj otežiti. Naši navijači nam ogromno pomenijo, zato se veselimo, da bomo znova igrali doma."

Po treh odigranih tekmah ima Slovenija dve točki in zaseda tretje mesto v skupini B. Na vrhu je Švica z devetimi točkami, sledi Kosovo s štirimi točkami, na zadnjem mestu pa je Švedska z eno točko. Kljub razočaranju so Slovenci po tekmi v Prištini oddajali odločen signal: pot je prava, pristop pravilen, samozavest pa pred ponedeljkovim derbijem s Švico ostaja visoka. Če bodo v Stožicah ohranili energijo in borbenost iz Prištine ter dodali kanček učinkovitosti, bi to lahko bil recept za uspeh.