Armenci pokazali, da Olimpija z menjavo trenerja nikakor ni rešila vseh težav

Armenski Noah je na stavnicah resda veljal za rahlega favorita, a ne smemo pozabiti, da gre za ekipo, ki jo je prejšnji teden v kvalifikacijah za Ligo Evropa izločil gibraltarski Lincoln. Zmaji so se obračuna z Armenci kljub temu lotili sila previdno. Gostje so takoj zagospodarili, Olimpija pa je prejela dva zadetka, še preden je prvič resneje pogledala proti nasprotnikovim vratom.
Fizično zelo sposobni vezisti Noaha so niti igre trdno držali tudi v drugem polčasu. Nekaj upanja domačim je z golom za znižanje na 1:3 vlil Ivan Durdov, a je kmalu odgovoril razpoloženi Imran Oulad Omar, ki je za dokončanje hat-tricka mojstrsko lobal slabo postavljenega Matevža Dajčarja.
"Mislim, da smo imeli svoje trenutke, da bi dosegli dober rezultat. Morda se bo slišalo čudno, a imeli smo dovolj priložnosti za dober rezultat. Moramo se izboljšati v obrambi," je črto pod klavrnim večerom v Stožicah potegnil trener Ljubljančanov Erwin van de Looi.
Pomanjkanje časa ne more biti edini krivec
Znova je potarnal, da je imel od prihoda na klop zmajev preprosto premalo časa za pravi trening. Težko bi mu oporekali, a dejstvo je, da težave zmajev ne tičijo zgolj v neuigranosti.
Ne prvič v tej sezoni se je poznalo, da po odhodu Marcela Ratnika Olimpija ni pripeljala novega poveljnika obrambe. Ahmet Muhamedbegović in Veljko Jelenković si privoščita preveč napak, pri čemer jima na roko zagotovo ne gre dejstvo, da bo še nekaj časa odsoten prvi čuvaj mreže Matevž Vidovšek, ki bi to poletje zagotovo prejel manj zadetkov, kot sta jih nesamozavestna Gal Lubej Fink in Dajčar.
Ker Olimpija ni sposobna zadržati žoge, trpi obramba
Da bi se na sredini igrišča enakovredno kosal z močnimi Armenci, je van de Looi začel s trojico Peter Agba, Jurgen Celhaka, Thalisson. Vsi so fizično na zadovoljivi ravni in so že lani dokazali, da lahko igrajo na tem nivoju, a jim z žogo v nogah manjka domišljije. Ko jih nasprotnik spravi pod pritisk, so njihove odločitve pogosto vprašljive.
Nizozemski trener je priznal, da za težave v obrambi ne gre kriviti zgolj zadnjo vrsto. "Prehitro izgubljamo žoge. Ko si dober na žogi, se ti ni treba toliko braniti. Prevečkrat skušamo takoj igrati naprej, ko je nasprotnik še neorganiziran. Oni pa so bili zelo nevarni v tranziciji."
Morda še najbolj povedna je bila izjava, da Olimpija preprosto ni več ista ekipa, ki je lani razvajala svoje navijače. "Morate razumeti, da smo izgubili nekaj nogometašev, nismo več ista ekipa kot lani, a ne želim iskati izgovorov," je poudaril van de Looi, ki pa kljub visokemu zaostanku verjame v preobrat na povratni tekmi.
"Nekatere stvari so zelo blizu, da bi delovale. Včasih ena podaja odloča, ali boš izigral nasprotnika ali prejel gol. Ostati moramo pozitivni. Ne morem kriviti igralcev, da niso opravili svojega dela. Nismo izgubili zaradi tega," je še dodal.
Napad brez "kreativca" povsem izgubljen
Vsaj toliko kritik kot obramba si zasluži tudi napad zmajev. Jasno je, da ofenzivni nogometaši pogrešajo ustvarjalnega vezista, ki bi igri dal rep in glavo, kar je lani odlično počel Raul Florucz. Poskusi Dina Kojića in Antonia Marina na krilnih položajih v prvem polčasu niso odobrili sadov. Tudi z vstopom Alexa Tamma van de Looi ni rešil težav, saj je bil Estonec večji del drugega polčasa odrezan od igre. Olimpija je do edinega gola prišla po eni redkih napak gostujoče obrambe.
Durdov je potrdil dobro formo, zadel je tretjič na zadnjih treh tekmah, a vsem v zmajevem gnezdu bi moralo biti jasno, da zanašanje na enega posameznika prihodnji četrtek zagotovo ne bo dovolj za preobrat. Noah je v Stožicah razgalil vse slabosti trenutne zasedbe zmajev, za katero je Igor Barišić pred sezono napovedoval, da bo najboljša v zgodovini.
Veliko vprašanje je, če lahko odgovorni v tednu dni najdejo rešitve za zgoraj omenjene težave in igro Olimpije obrnejo na glavo. Trenutno se veliko bolj verjetno zdi, da bo tretja zaporedna uvrstitev v Konferenčno ligo splavala po vodi. S tem pa tudi Uefini milijoni ...
Svoje povedali tudi navijači
Okoli štiri tisoč navijačev v Stožicah je svoje varovance prvič izvižgalo že sredi prvega polčasa. Žvižgi so se v drugem polčasu nadaljevali. Svoje je pristavila še skupina Green Dragons, ki je predsedniku Adamu Deliusu in direktorju Igorju Barišiću namenila nekaj ne najbolj prijateljskih besed.
V 78. minuti je s severne tribune Stožic na igrišče poletelo tudi nekaj bakel, ki bodo Olimpijo zagotovo drago stale. A trenutno se zdi, da je nekaj tisočakov, ki jih bo treba plačati v blagajno Uefe, še najmanjši problem za ljubljanski klub.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.