Armenci pokazali, da Olimpija z menjavo trenerja nikakor ni rešila vseh težav

Če so navijači Olimpije mislili, da je bilo mučenje proti polprofesionalnemu Inter Escaldesu iz Andore najhuje, kar so doživeli v letošnjem evropskem poletju, so se krepko zmotili. Na prvi tekme play-offa za Konferenčno ligo je njihove ljubljence v Stožicah povsem nadigral armenski Noah. Znova se je pokazalo, da odgovorni kljub menjavi trenerja niso rešili glavnih težav.

Erwin van de Looi pravi, da potrebuje predvsem čas. V evropskih kvalifikacijah ga ima še manj kot teden.

Armenski Noah je na stavnicah resda veljal za rahlega favorita, a ne smemo pozabiti, da gre za ekipo, ki jo je prejšnji teden v kvalifikacijah za Ligo Evropa izločil gibraltarski Lincoln. Zmaji so se obračuna z Armenci kljub temu lotili sila previdno. Gostje so takoj zagospodarili, Olimpija pa je prejela dva zadetka, še preden je prvič resneje pogledala proti nasprotnikovim vratom. Fizično zelo sposobni vezisti Noaha so niti igre trdno držali tudi v drugem polčasu. Nekaj upanja domačim je z golom za znižanje na 1:3 vlil Ivan Durdov, a je kmalu odgovoril razpoloženi Imran Oulad Omar, ki je za dokončanje hat-tricka mojstrsko lobal slabo postavljenega Matevža Dajčarja. "Mislim, da smo imeli svoje trenutke, da bi dosegli dober rezultat. Morda se bo slišalo čudno, a imeli smo dovolj priložnosti za dober rezultat. Moramo se izboljšati v obrambi," je črto pod klavrnim večerom v Stožicah potegnil trener Ljubljančanov Erwin van de Looi.

Jorge Simao je na klopi Olimpije zdržal vsega sedem tekem. Odnesla ga je petarda s Celjem (0:5). Vse bolj pa je jasno, da Portugalec ni edini krivec za nastalo situacijo.

Pomanjkanje časa ne more biti edini krivec

Znova je potarnal, da je imel od prihoda na klop zmajev preprosto premalo časa za pravi trening. Težko bi mu oporekali, a dejstvo je, da težave zmajev ne tičijo zgolj v neuigranosti. Ne prvič v tej sezoni se je poznalo, da po odhodu Marcela Ratnika Olimpija ni pripeljala novega poveljnika obrambe. Ahmet Muhamedbegović in Veljko Jelenković si privoščita preveč napak, pri čemer jima na roko zagotovo ne gre dejstvo, da bo še nekaj časa odsoten prvi čuvaj mreže Matevž Vidovšek, ki bi to poletje zagotovo prejel manj zadetkov, kot sta jih nesamozavestna Gal Lubej Fink in Dajčar.

Frederic Ananou je na desni strani obrambe dobil prednost pred Digo, a zaupanja ni upravičil. Pri prvem golu je povsem naivno izpadel.

Ker Olimpija ni sposobna zadržati žoge, trpi obramba

Da bi se na sredini igrišča enakovredno kosal z močnimi Armenci, je van de Looi začel s trojico Peter Agba, Jurgen Celhaka, Thalisson. Vsi so fizično na zadovoljivi ravni in so že lani dokazali, da lahko igrajo na tem nivoju, a jim z žogo v nogah manjka domišljije. Ko jih nasprotnik spravi pod pritisk, so njihove odločitve pogosto vprašljive. Nizozemski trener je priznal, da za težave v obrambi ne gre kriviti zgolj zadnjo vrsto. "Prehitro izgubljamo žoge. Ko si dober na žogi, se ti ni treba toliko braniti. Prevečkrat skušamo takoj igrati naprej, ko je nasprotnik še neorganiziran. Oni pa so bili zelo nevarni v tranziciji."

Morda še najbolj povedna je bila izjava, da Olimpija preprosto ni več ista ekipa, ki je lani razvajala svoje navijače. "Morate razumeti, da smo izgubili nekaj nogometašev, nismo več ista ekipa kot lani, a ne želim iskati izgovorov," je poudaril van de Looi, ki pa kljub visokemu zaostanku verjame v preobrat na povratni tekmi. "Nekatere stvari so zelo blizu, da bi delovale. Včasih ena podaja odloča, ali boš izigral nasprotnika ali prejel gol. Ostati moramo pozitivni. Ne morem kriviti igralcev, da niso opravili svojega dela. Nismo izgubili zaradi tega," je še dodal.

Raul Florucz je bil lani najboljši strelec in podajalec zmajev. V Stožicah so z njegovo prodajo rekordno zaslužili, vendar adekvatne zamenjave niso pripeljali, kar se je hitro začelo poznati na rezultatih.

Napad brez "kreativca" povsem izgubljen

Vsaj toliko kritik kot obramba si zasluži tudi napad zmajev. Jasno je, da ofenzivni nogometaši pogrešajo ustvarjalnega vezista, ki bi igri dal rep in glavo, kar je lani odlično počel Raul Florucz. Poskusi Dina Kojića in Antonia Marina na krilnih položajih v prvem polčasu niso odobrili sadov. Tudi z vstopom Alexa Tamma van de Looi ni rešil težav, saj je bil Estonec večji del drugega polčasa odrezan od igre. Olimpija je do edinega gola prišla po eni redkih napak gostujoče obrambe.

Ivan Durdov nepričakovano vleče napadalni voz Olimpije, a to za evropsko jesen ne bo dovolj.

Durdov je potrdil dobro formo, zadel je tretjič na zadnjih treh tekmah, a vsem v zmajevem gnezdu bi moralo biti jasno, da zanašanje na enega posameznika prihodnji četrtek zagotovo ne bo dovolj za preobrat. Noah je v Stožicah razgalil vse slabosti trenutne zasedbe zmajev, za katero je Igor Barišić pred sezono napovedoval, da bo najboljša v zgodovini. Veliko vprašanje je, če lahko odgovorni v tednu dni najdejo rešitve za zgoraj omenjene težave in igro Olimpije obrnejo na glavo. Trenutno se veliko bolj verjetno zdi, da bo tretja zaporedna uvrstitev v Konferenčno ligo splavala po vodi. S tem pa tudi Uefini milijoni ...

Adam Delius je obračun spremljal v VIP loži. Videno bo skušal čim prej pozabiti. Prav tako besede navijačev ...