Nogomet

'Pred tremi ali štirimi leti bi takšno tekmo gladko izgubili'

Ljubljana, 06. 09. 2025 07.53 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Jakob Batič , Marko Juvan
Komentarji
16

Slovenska vrsta je za začetek bojev za SP gostila neugodnega tekmeca s severa Evrope, ki se je pokazal kot zelo čvrst in bil tik pred tem, da pobere poln plen v razprodanih Stožicah. Toda v 90. minuti je Žan Vipotnik domačim priigral pomembno točko. Slovenija, ki je 21 mest nižje na lestvici Mednarodne nogometne zveze, je na peti medsebojni tekmi s Skandinavci še tretjič remizirala, ostaja pa brez tako želene zmage. V ponedeljek jo čaka gostovanje v Baslu.

Toda vsaka točka je še kako pomembna za boj za SP, saj bo iz skupine, v kateri sta še Švica in Kosovo (prva je doma zmagala s 4:0), neposredno v ZDA, Mehiko in Kanado potovala le prvouvrščena reprezentanca. Drugo mesto prinaša dodatne kvalifikacije.

Slovenija vs Švedska
Slovenija vs Švedska FOTO: Sofascore.com

"Če gledam iz svojega zornega kota, da so bili Švedi v določenih prvinah boljši, mi pa smo imeli konkretnejše priložnosti, potem me rezultat 2:2 mora zadovoljiti. Čeprav sem imel sredi drugega polčasa občutek, da bi lahko tekmo tudi obrnili," je po remiju v Stožicah dejal selektor Matjaž Kek.

Matjaž Kek
Matjaž Kek FOTO: Luka Kotnik

Kaj bilo med polčasom? "Samo povedali smo, kar se je videlo. Zamujali smo, vsaka druga žoga je bila njihova. Že v tretji minuti smo imeli 'zicer', ki bi lahko tekmo obrnil v drugo smer. Tehnično so dovršeni, a njihova kvaliteta je prihajala do izraza, ker smo zamujali. Nismo znali izkoristiti situacij '2 na 2', ko sta njihova osrednja branilca pokrivala naša napadalca. Potem nas je ponesel gol, ki je padel z veliko sreče. V nekaterih momentih smo bili neodločni. Največja težava je bilo zamujanje na drugo žogo."

Preberi še Rezervist Vipotnik poskrbel za točko, veliko kot Triglav

"Papir je potrdil njihovo individualno kvaliteto. Že nekaj časa govorim, da je to karakter ekipe. Ne sprijaznijo se, da bi odšli z igrišča, brez da bi poskušali vse. Do zadnjih 10, 15 minut mi je kar nekaj stvari manjkalo, govorimo o tehnično-taktičnih zadevah. Vsaka točka šteje. Želeli smo tri, temu primerno je bilo vzdušje v garderobi.

Sandi Lovrić je zadel za 1:1
Sandi Lovrić je zadel za 1:1 FOTO: Luka Kotnik

"Drugi polčas je pokazal, da imamo rešitve, ki jih lahko s pridom uporabimo. Nisem prepričan, da se bodo vsi uspeli regenerirati do te mere, da bodo v Baslu odtekli tekmo, ki nas čaka. Zato pa imamo 23 igralcev, da jih rotiramo. Zadovoljen sem z energijo, ki so jo vnesle menjave. Konec koncev je rezervist dosegel gol."

Stožice so bile razprodane.
Stožice so bile razprodane. FOTO: Luka Kotnik

Joker s klopi Žan Vipotnik: "Morda je bila to moja največja dilema. Kar kaže na treningih in kot je začel v Angliji, je treba izkoristiti."

Yasin Ayari vs Slovenija
Yasin Ayari vs Slovenija FOTO: Sofascore.com

In še: "Potrdilo se je, da točk ne prinašajo posamezniki, ampak ekipa. Benjamin Šeško se je 'tolkel', da je žoga prišla do Žana. Takšen pristop zelo spoštujem. Pred tremi ali štirimi leti bi takšno tekmo gladko izgubili."

Selektor Švedske objokuje izgubljeni točki
Danec Jon Dahl Tomasson je na klopi pustil poletnega rekorderja, kar zadeva prestope, Alexandra Isaka, sta bila pa v napadu prav tako uveljavljena Anthony Elanga in Viktor Gyökeres. Švedi so dvakrat vodili, tpdsa iz Sztožic so odnesli (le) točko. "Robin Olsen nas je velikokrat rešil, ne smemo mu očitati tega zadetka. Seveda smo razočarani, želeli smo zmagati. A bilo je težko, tekma je bila tudi zelo čustvena. Počutimo pa se bolj tako, kot da smo izgubili dve točki, ne kot da smo dobili eno. Danes so moji igralci opravili zelo dobro tekaško delo, sploh prvih 45 minut. V drugem delu smo za 20 minut malo popustili, na drugi strani pa je bila izkušena ekipa, ki je sposobna hitrih prehodov. Dosegli smo dva lepa gola, naša predstava je bila dobra, a je malo zmanjkalo."

Timi Max Elšnik na tekmi Slovenija – Švedska
Timi Max Elšnik na tekmi Slovenija – Švedska FOTO: Luka Kotnik

"Drugi gol je bil preveč enostaven. Zato smo razočarani. Želeli smo si zmage, ampak vseeno mislim, da smo odigrali dobro tekmo. Vsekakor imam občutek, da smo izgubili dve točki. Prvih 45 minut je bilo zelo dobrih. Nato smo potrebovali 15, 20 minut drugega polčasa, da smo prišli nazaj v ritem. Vedeli smo, da so dobri v tranziciji in prekinitvah. Konec koncev so igrali na Euru, mi pa ne," je zaključil Danec na švedski klopi.

nogomet slovenija švedska matjaž kek
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
profi
06. 09. 2025 09.35
Za tega je doma neodločeno fantastičen uspeh.Luzer
ODGOVORI
0 0
06. 09. 2025 09.08
-1
Švedi zanič, naši pa z veliko sreče do dveh zadetkov. V upanju na kaj boljšega od igre...
ODGOVORI
2 3
ivan res grozni
06. 09. 2025 09.30
Švedi mnogo boljši, samo sreče niso imeli.
ODGOVORI
0 0
Panter 63
06. 09. 2025 09.01
+2
Teška skupina. Vsaka pika je bistvena. Doma izgubljati pike je katastrofa in naslednja tekma je že skoraj da ne odločilna.
ODGOVORI
2 0
ivan res grozni
06. 09. 2025 09.31
+1
Težka in ne teška!
ODGOVORI
1 0
Franci123
06. 09. 2025 08.57
+1
Dobra tekma. Edino Vipotnik bi lahko prej menjal levega šporarja.
ODGOVORI
2 1
M_teoretik
06. 09. 2025 09.00
+0
Za tiste, ki niso užival jim lahko pomaga današnja poroka!?
ODGOVORI
1 1
M_teoretik
06. 09. 2025 08.55
+0
Od cele ekipe, bi menjal le navijače z islandskimi!?
ODGOVORI
1 1
M_teoretik
06. 09. 2025 08.49
+0
Takoj menjat kot pri košarki, a ne!?
ODGOVORI
1 1
Kriss-slo
06. 09. 2025 08.45
+2
z malo vec samozavesti bi dobil 3 pike..sicer svedi mocni..skrbi me ker so izven fotme najboljsi igralci..bijol in sesko ..odlicni pa karnicnik,stojanovic,drkusic
ODGOVORI
2 0
M_teoretik
06. 09. 2025 08.53
+0
Ma cela ekipa je OK. Užitek jih je gledat.
ODGOVORI
1 1
Andrej4567
06. 09. 2025 08.43
+6
Osvojili smo dragoceno točko in se dvakrat vrnili. Pa zaprite že eni svoje nergaške gob.e, kaj bi radi? A bi morala Slovenija imeti 90% posest žoge in zadeti čisto vsako priložnost? Drugo ne veste kot kritizirati, sami negativci. Sramota ste!
ODGOVORI
7 1
blackwizard
06. 09. 2025 08.42
-4
Kek tebe je čas povozil, bolje da odstopiš
ODGOVORI
1 5
Divji petelin
06. 09. 2025 08.41
-1
Ja ti kateri govorijo o vzdušju na stadionu, pojma nimajo kaj je to nogometna atmosfera…to je lahko bilo samo v Ljudskem vrtu Maribor na sveti travi. Glede na to da nas je pokvarjeni Radenko in NZS dala popolnoma na stranski tir mi je in večini in Mb vseeno za rezultate. Največji izdajalec pa je selektor Kek…
ODGOVORI
3 4
matjaz mravlak
06. 09. 2025 08.36
-4
pa ce imamo najboljšega nogometaša na svetu ki igra v angliji , zabija po 3 komade na tekmo pa mi bi morali glatko dobiti tekmo
ODGOVORI
3 7
