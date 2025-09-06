'Pred tremi ali štirimi leti bi takšno tekmo gladko izgubili'

- FOTO: Luka Kotnik
Toda vsaka točka je še kako pomembna za boj za SP, saj bo iz skupine, v kateri sta še Švica in Kosovo (prva je doma zmagala s 4:0), neposredno v ZDA, Mehiko in Kanado potovala le prvouvrščena reprezentanca. Drugo mesto prinaša dodatne kvalifikacije.
"Če gledam iz svojega zornega kota, da so bili Švedi v določenih prvinah boljši, mi pa smo imeli konkretnejše priložnosti, potem me rezultat 2:2 mora zadovoljiti. Čeprav sem imel sredi drugega polčasa občutek, da bi lahko tekmo tudi obrnili," je po remiju v Stožicah dejal selektor Matjaž Kek.
Kaj bilo med polčasom? "Samo povedali smo, kar se je videlo. Zamujali smo, vsaka druga žoga je bila njihova. Že v tretji minuti smo imeli 'zicer', ki bi lahko tekmo obrnil v drugo smer. Tehnično so dovršeni, a njihova kvaliteta je prihajala do izraza, ker smo zamujali. Nismo znali izkoristiti situacij '2 na 2', ko sta njihova osrednja branilca pokrivala naša napadalca. Potem nas je ponesel gol, ki je padel z veliko sreče. V nekaterih momentih smo bili neodločni. Največja težava je bilo zamujanje na drugo žogo."
"Papir je potrdil njihovo individualno kvaliteto. Že nekaj časa govorim, da je to karakter ekipe. Ne sprijaznijo se, da bi odšli z igrišča, brez da bi poskušali vse. Do zadnjih 10, 15 minut mi je kar nekaj stvari manjkalo, govorimo o tehnično-taktičnih zadevah. Vsaka točka šteje. Želeli smo tri, temu primerno je bilo vzdušje v garderobi."
"Drugi polčas je pokazal, da imamo rešitve, ki jih lahko s pridom uporabimo. Nisem prepričan, da se bodo vsi uspeli regenerirati do te mere, da bodo v Baslu odtekli tekmo, ki nas čaka. Zato pa imamo 23 igralcev, da jih rotiramo. Zadovoljen sem z energijo, ki so jo vnesle menjave. Konec koncev je rezervist dosegel gol."
Joker s klopi Žan Vipotnik: "Morda je bila to moja največja dilema. Kar kaže na treningih in kot je začel v Angliji, je treba izkoristiti."
In še: "Potrdilo se je, da točk ne prinašajo posamezniki, ampak ekipa. Benjamin Šeško se je 'tolkel', da je žoga prišla do Žana. Takšen pristop zelo spoštujem. Pred tremi ali štirimi leti bi takšno tekmo gladko izgubili."
Selektor Švedske objokuje izgubljeni točki
Danec Jon Dahl Tomasson je na klopi pustil poletnega rekorderja, kar zadeva prestope, Alexandra Isaka, sta bila pa v napadu prav tako uveljavljena Anthony Elanga in Viktor Gyökeres. Švedi so dvakrat vodili, tpdsa iz Sztožic so odnesli (le) točko. "Robin Olsen nas je velikokrat rešil, ne smemo mu očitati tega zadetka. Seveda smo razočarani, želeli smo zmagati. A bilo je težko, tekma je bila tudi zelo čustvena. Počutimo pa se bolj tako, kot da smo izgubili dve točki, ne kot da smo dobili eno. Danes so moji igralci opravili zelo dobro tekaško delo, sploh prvih 45 minut. V drugem delu smo za 20 minut malo popustili, na drugi strani pa je bila izkušena ekipa, ki je sposobna hitrih prehodov. Dosegli smo dva lepa gola, naša predstava je bila dobra, a je malo zmanjkalo."
"Drugi gol je bil preveč enostaven. Zato smo razočarani. Želeli smo si zmage, ampak vseeno mislim, da smo odigrali dobro tekmo. Vsekakor imam občutek, da smo izgubili dve točki. Prvih 45 minut je bilo zelo dobrih. Nato smo potrebovali 15, 20 minut drugega polčasa, da smo prišli nazaj v ritem. Vedeli smo, da so dobri v tranziciji in prekinitvah. Konec koncev so igrali na Euru, mi pa ne," je zaključil Danec na švedski klopi.
