'Pred tremi ali štirimi leti bi takšno tekmo gladko izgubili'

Slovenska vrsta je za začetek bojev za SP gostila neugodnega tekmeca s severa Evrope, ki se je pokazal kot zelo čvrst in bil tik pred tem, da pobere poln plen v razprodanih Stožicah. Toda v 90. minuti je Žan Vipotnik domačim priigral pomembno točko. Slovenija, ki je 21 mest nižje na lestvici Mednarodne nogometne zveze, je na peti medsebojni tekmi s Skandinavci še tretjič remizirala, ostaja pa brez tako želene zmage. V ponedeljek jo čaka gostovanje v Baslu.

Toda vsaka točka je še kako pomembna za boj za SP, saj bo iz skupine, v kateri sta še Švica in Kosovo (prva je doma zmagala s 4:0), neposredno v ZDA, Mehiko in Kanado potovala le prvouvrščena reprezentanca. Drugo mesto prinaša dodatne kvalifikacije.

Slovenija vs Švedska FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Če gledam iz svojega zornega kota, da so bili Švedi v določenih prvinah boljši, mi pa smo imeli konkretnejše priložnosti, potem me rezultat 2:2 mora zadovoljiti. Čeprav sem imel sredi drugega polčasa občutek, da bi lahko tekmo tudi obrnili," je po remiju v Stožicah dejal selektor Matjaž Kek.

Matjaž Kek FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Kaj bilo med polčasom? "Samo povedali smo, kar se je videlo. Zamujali smo, vsaka druga žoga je bila njihova. Že v tretji minuti smo imeli 'zicer', ki bi lahko tekmo obrnil v drugo smer. Tehnično so dovršeni, a njihova kvaliteta je prihajala do izraza, ker smo zamujali. Nismo znali izkoristiti situacij '2 na 2', ko sta njihova osrednja branilca pokrivala naša napadalca. Potem nas je ponesel gol, ki je padel z veliko sreče. V nekaterih momentih smo bili neodločni. Največja težava je bilo zamujanje na drugo žogo."

"Papir je potrdil njihovo individualno kvaliteto. Že nekaj časa govorim, da je to karakter ekipe. Ne sprijaznijo se, da bi odšli z igrišča, brez da bi poskušali vse. Do zadnjih 10, 15 minut mi je kar nekaj stvari manjkalo, govorimo o tehnično-taktičnih zadevah. Vsaka točka šteje. Želeli smo tri, temu primerno je bilo vzdušje v garderobi."

Sandi Lovrić je zadel za 1:1 FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Drugi polčas je pokazal, da imamo rešitve, ki jih lahko s pridom uporabimo. Nisem prepričan, da se bodo vsi uspeli regenerirati do te mere, da bodo v Baslu odtekli tekmo, ki nas čaka. Zato pa imamo 23 igralcev, da jih rotiramo. Zadovoljen sem z energijo, ki so jo vnesle menjave. Konec koncev je rezervist dosegel gol."

Stožice so bile razprodane. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Joker s klopi Žan Vipotnik: "Morda je bila to moja največja dilema. Kar kaže na treningih in kot je začel v Angliji, je treba izkoristiti."

Yasin Ayari vs Slovenija FOTO: Sofascore.com icon-expand

In še: "Potrdilo se je, da točk ne prinašajo posamezniki, ampak ekipa. Benjamin Šeško se je 'tolkel', da je žoga prišla do Žana. Takšen pristop zelo spoštujem. Pred tremi ali štirimi leti bi takšno tekmo gladko izgubili." Selektor Švedske objokuje izgubljeni točki

Danec Jon Dahl Tomasson je na klopi pustil poletnega rekorderja, kar zadeva prestope, Alexandra Isaka, sta bila pa v napadu prav tako uveljavljena Anthony Elanga in Viktor Gyökeres. Švedi so dvakrat vodili, tpdsa iz Sztožic so odnesli (le) točko. "Robin Olsen nas je velikokrat rešil, ne smemo mu očitati tega zadetka. Seveda smo razočarani, želeli smo zmagati. A bilo je težko, tekma je bila tudi zelo čustvena. Počutimo pa se bolj tako, kot da smo izgubili dve točki, ne kot da smo dobili eno. Danes so moji igralci opravili zelo dobro tekaško delo, sploh prvih 45 minut. V drugem delu smo za 20 minut malo popustili, na drugi strani pa je bila izkušena ekipa, ki je sposobna hitrih prehodov. Dosegli smo dva lepa gola, naša predstava je bila dobra, a je malo zmanjkalo."

Timi Max Elšnik na tekmi Slovenija – Švedska FOTO: Luka Kotnik icon-expand