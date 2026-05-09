Odzval se je tudi Tchouameni: Kar se je zgodilo, je nesprejemljivo

Federico Valverde in Aurelien Tchouameni FOTO: Profimedia

Da je stanje v slačilnici Real Madrida izjemno napeto, se je v španskih medijih šušljalo že dolgo, v četrtek pa je očitno dokončno zavrelo. Aurelien Tchouameni in Federico Valverde sta se zapletla v prepir, v katerem jo je slednji huje skupil, saj naj bi utrpel poškodbo glave, po informacijah kluba pa bi lahko bil z zelenic odsoten od 10 dni do dva tedna.

Urugvajec se je na incident že odzval: dejal je, da do udarcev s pestmi ni prišlo, poškodoval pa se je, ko se je z glavo udaril ob rob mize. V petek zvečer pa je svoje misli o neljubem dogodku delil tudi Tchouameni, ki se je vsem navijačem Reala opravičil prek zapisa na Instagramu.

Aurelien Tchouameni FOTO: Profimedia

"Kar se je ta teden zgodilo na treningu, je nesprejemljivo. To govorim zlasti z mislijo na zgled, ki bi ga morali predstavljati za mlade, tako v nogometu kot tudi v šoli. Ni pomembno, kdo ima prav in kdo ne, vedno bi morali iskati najmirnejši način za reševanje konfliktov," je svoj zapis začel Francoz. "Predvsem pa mi je žal za sliko o Real Madridu, ki smo jo poslali v svet. Vem, da so navijači, podporno osebje, moji soigralci in vodstvo kluba, prav vsi, globoko razočarani nad tem, kako se je razpletla letošnja sezona. Toda ta frustracija ne more opravičiti vsega. Tovrstni incidenti, četudi se lahko zgodijo v vsaki slačilnici, niso vredni Real Madrida. Še posebej, ker je prav Real Madrid klub, o katerem se največ govori," je komentiral in navijače pozval, naj ne verjamejo vsemu, kar o dogajanju v slačilnici preberejo na spletu in družbenih omrežjih.

Klub je oba vpletena nogometaša kaznoval s kaznijo v višini pol milijona evrov, ki jo je Francoz brez oporekanja tudi sprejel. "Zdaj ni čas, da bi ugotavljali, kdo je kaj storil, kdo je kaj rekel, kdo je imel prav in kdo se je motil. Priznavam kazen kluba in jo tudi sprejemam. Ostajamo družina, z občasnimi nestrinjanji, toda vedno moramo svoje cilje postaviti pred vse ostalo. Ekipi sem se že opravičil, svoja opravičila pa bi rad posredoval tudi vsem 'Madridistom'."

Svoje misli pa je preusmeril na nedeljski obračun z Barcelono, ki bi, v primeru, da galaktiki ne iztržijo maksimalnega izkupička, Katalonce že okronal za prvake. Ali bo zaigral na derbiju z blaugrano, sicer še ni jasno. "Zdaj je čas, da gremo naprej, naša pozornost je povsem usmerjena na el clasico in preostanek sezone, da naš klub pripeljemo nazaj na vrh, kamor tudi sodi," je svoj zapis sklenil Francoz.

Zapis Aureliena Tchouamenija na Instagramu FOTO: Instagram