Oglasil se je Jan Oblak: Skrbi me, naši navijači so kot dodaten igralec

"V tem tednu smo začeli s skupinskimi treningi. Na začetku smo se osredotočili nase in danes smo začeli analizirati ekipe, s katerimi bomo igrali in skrbi me, če sem iskren," je Oblaka citiral SNTV . "To je pomembna tekma in skrbi nas vse, a najpomembnejša stvar je, da se dobro pripraviš za prvo tekmo. Taktično bo trener dal vse od sebe, kot vedno. Prepričan sem, da bomo pripravljeni za naslednji tekmi. Še veliko več jih bo, a gremo tekmo za tekmo. Athletic Bilbao bo prva in upajmo, da jih bomo premagali. Dali bomo vse od sebe, ker potrebujemo tiste točke za uvrstitev v Ligo prvakov."

'Upam, da bomo Ligo prvakov lahko odigrali'

Atletico je 11 krogov pred koncem ligaške sezone šele šesti s 45 osvojenimi točkami, pred njim sta Real Sociedad in mestni tekmec Getafe (oba 46). Četrto mesto v Španiji seveda prinaša vozovnico za skupinski del Lige prvakov, kamor bi se lahko rdeče-beli skupaj s Škofjeločanom seveda prebili tudi z zmago v avgustovskem finalu.

"Vsi si želimo zaključiti sezono in to bomo storili na najboljši možni način. Vse bomo naredili, kar je v naših močeh, upajmo pa, da bo to dovolj za izboljšanje uvrstitve v prvenstvu,"je še povedal Oblak."Poleg tega želimo čim dlje v Ligi prvakov, če jo bomo lahko odigrali. Upajmo, da jo lahko osvojimo. Lažje bi bilo igrati z našimi navijači, ker so kot dodaten igralec v ekipi, a takšne so okoliščine. To bomo sprejeli in dali vse od sebe, z navijači ali brez, a gotovo jih bomo pogrešali,"dodaja 27-letni čuvaj mreže in nekdanji član Olimpije ter Benfice.

"Iskreno povedano ne vem, kaj se bo zgodilo, a ne bo lahko igrati, potem ko smo toliko časa mirovali. Težko bo za vse ekipe, vsi moramo namreč izboljšati telesno pripravo. Od začetka marca nismo igrali in nismo imeli nobene prijateljske tekme, zato bo to zelo podobno pripravam pred sezonami, ker smo trenirali, a ni enako trenirati sam od doma ali na igrišču z žogo, z ekipo. Tako da bomo videli, kako se bodo razvijale stvari, ko se bo spet začelo. Zdaj je težko ocenjevati,"je sklenil Oblak.