Oglasil se je Koeman: Ko sem odšel, je Barca zaostajala osem točk, zdaj ...

"Zagotovo se je Barcelona izboljšala v nekaterih stvareh. Podpisali so tri napadalce oz. tri nogometaše, ki lahko igrajo zgoraj. Ni dobro delati primerjav. Ko sem odšel, smo zaostajali osem točk, zdaj skoraj dvojno. A tega ni dobro primerjati. Xavijeva naloga je podobno težka kot moja. Ni nam treba lagati. Če izgubiš zadnje (tri) domače tekme, obstaja nek razlog. To je pač trenutna realnost Barcelone," je novinarjem na Iberskem polotoku pojasnil Ronald Koeman. "Barcelona potrebuje čas, da spet postane to, kar je bila. Zato pa je potrebna mirnost in ne razmišljanje o tem, da nismo osvajali lovorik. Treba je razmišljati na dolgi rok, si pridobiti samozavest in dati podporo trenerju," je dodal nizozemski strokovnjak, ki bo kmalu nastopil novo trenersko funkcijo. Na klopi Nizozemske bo namreč nasledil Louisa van Gaala. Z vodenjem reprezentance bo 59-letni trener začel 1. januarja prihodnje leto.