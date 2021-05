Oglasil se je Mourinho: Sem trener, o katerem napišejo največ novic

"Ljudje mislijo, da nisem skromen, a veliko prodam. Sem trener, o katerem napišejo največ novic na svetu. Gledajo me skozi drugačno prizmo kot ostale," v pogovoru za časnik The Times ni razočaral Jose Mourinho, ki je nedavno (predčasno) ostal še brez službe pri Tottenhamu. S severnimi Londončani je v sezoni 2020/21 utrpel več bolečih porazov, denimo tistega v osmini finala Lige Evropa, ko je londonske bele izločil zagrebški Dinamo.

Na njegovo razočaranje ni dobil priložnosti prekiniti dolgoletne pokalne suše kluba iz severa britanske metropole, s katerim si je zagotovil nastop v finalu ligaškega pokala. Njegov naslednik Ryan Masonje nato utrpel minimalen poraz proti Manchester Cityju (0:1).

"Živim običajno življenje. Počutim se sveže in umirjeno. Počakal bom s povratkom v nogomet, morda bo naslednja sezona prišla še prehitro. Moram počakati ne le na primeren klub, temveč tudi na kulturo,"je Mourinho namignil k morebitni selitvi v prvenstvo, v katerem še ni deloval. Državne naslove je osvajal na Portugalskem, v Angliji, Italiji in Španiji ...

Čuti, da lahko naredi razliko

"Uživam v delu strokovnega komentatorja v medijih, ker čutim, da lahko naredim razliko. Ne želim si gledanosti, to ni moje delo, nekateri gredo v določeno smer in so ekstremni ter agresivni, da si nato s tem naredijo ime. Jaz nastopam z dvema perspektivama: prva je moja, saj zdaj ne delam, sem na počitnicah in poznam ljudi, druga pa je, da služim nogometu, da povem, kar vidim, brez da bi imel kakšno agendo,"je obljubil sloviti Portugalec.

Lotiti se je moral tudi enega prvih težjih vprašanj: koga si želi gledati v finalu Lige prvakov ‒ Real Madrid ali Chelsea? Oba je seveda vodil kot trener.

"Zelo spoštujem klube, v katerih sem delal," je dodal."Če igra kakšen moj prejšnji klub, potem običajno navijam zanj, ker sem povezan z ljudmi in navijači. Če Real Madrid igra proti ekipi, ki mi ne pomeni nič, kdo mislite, da želim, da zmaga? Real Madrid. A če igra proti Chelseaju kot letos v polfinalu ... Pesti bom stiskal za moje prijatelje. So v klubu tisti ljudje, ki so bili takrat, ko sem bil v klubu jaz? Je isti predsednik? Isti lastnik? Če bi moral nekega dne v Italijo in bi vodil nasprotnika Interja, se ne bi obotavljal. Imam ta profesionalni način gledanja na stvari in počutim se dobro."

'Zavračam možnost, da bi odšel v državo, kjer pritisk ne obstaja'

Razkril je tudi, da z legendarnim škotskim strategom Sirom Alexom Fergusonomgovori prek SMS-sporočil, da nima telefonske številke dolgoletnega rivala Arsena Wengerja, medtem ko ima številke Josepa Guardiole, Jürgna Kloppa, Mikela Artete...

"Res je, imam njihove številke, toda to ne pomeni, da jih kličem vsak dan,"je nadaljeval Mourinho in se nato spet zazrl v prihodnost: "Anglija je nekaj posebnega za nogomet, to je bilo prvo, kar me je privlačilo. Želel sem tudi delovati v italijanskem in španskem nogometu. Imel sem priložnosti za odhod v Nemčijo ali Francijo, saj veš, da boš šel v klub A ali B, veš, da je tvoja usoda že takoj napisana (kluba A je Bayern, klub B pa PSG, op. a.). Angleška liga je tekmovanje na najvišji ravni, pritisk je velik in jaz si to želim. Zavračam možnost, da bi odšel v državo, kjer pritisk ne obstaja ... Zavračam!"

Kane kot Benzema

Pohvalil je tudi zdaj že bivšega varovanca pri Tottenhamu, kapetana kluba in angleške reprezentance Harryja Kana, ki ga po Mourinhovem mnenju ni moč primerjati z nobenim od napadalnih asov, s katerimi je sodeloval v svoji trofejni karieri, razen morda s Karimom Benzemajem. Prihodnost angleškega zvezdnika je sicer po njegovih zadnjih izjavah, v katerih je namignil, da želi igrati za konkurenčnejši klub, pod velikim vprašajem.

"Način, na katerega igra Harry Kane zdaj, s tem gibanjem ... Sem imel kdaj napadalca, ki je počel te reči? Benzema! (Didier) Drogba ni bil takšen, (Zlatan) Ibrahimović ni bil takšen, (Romelu) Lukaku ni bil takšen,"je še povedal Mourinho.