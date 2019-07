Oglasil se je Raiola: Vsi v klubu vedo, kakšne so Paulove želje

V pogovoru za dnevnik The Times je Mino Raiola nedvoumno potrdil, da si želi njegov varovanec Paul Pogbazapustiti Manchester United. Francoza, ki se je v United vrnil leta 2016 iz Juventusa, so povezovali tudi s povratkom v Torino, zdaj pa so veliko glasnejše govorice o prestopu v vrste madridskega Reala.

Pogba, za katerega je angleški velikan ob prestopu iz Torina podrl svetovni rekord z najvišjo odškodnino (105 milijonov evrov), je v drugi etapi pri "rdečih vragih" zbral 142 nastopov in 31 golov, a bil velikokrat tarča kritik, predvsem ob slabih rezultatih kluba, s katerim je uspel osvojiti Ligo Evropa in ligaški pokal.

POGBA

"Vsi v klubu od trenerja do lastnika vedo, kakšne so Paulove želje," je Raiolo citiral The Times. "Vsi vedo, da je Paul pripravljen iti naprej. Smo v procesu tega. Vsi vedo, kakšni so Paulovi občutki,"še pravi eden najvplivnejših agentov v svetu nogometa.

'Ne morem vam povedati ničesar'

Trener Reala in njegov rojak Zinedine Zidaneje po poročanju španskih medijev njegov velik "navijač" in si ga močno želi na Santiagu Bernabeuu. 26-letnik je bolj kot v dresu Uniteda v zadnjem letu blestel kot član francoske izbrane vrste, s katero je kot Zidane postal svetovni prvak.

Ob nedavnem obisku Tokia je Pogba izjavil, da je "zdaj morda dober trenutek za nov izziv nekje drugje". Trenutno se na promocijski turneji mudi v New Yorku, že kmalu pa bi se moral zglasiti na pripravah svojega kluba, ki ga ob gostovanju v Avstraliji čakajo prve prijateljske tekme.

"Če bo šel v Avstralijo? Ne morem vam povedati ničesar. Živim iz dneva v dan," je ostal skrivnosten Raiola.