Oglasil se je še navijač: Nisem žalil Neymarja, on pa mi je razbil ustnico

Alves in Neymar (desno) sta se veselila prehitro in Rennes je uprizoril izjemen preobrat v finalu francoskega pokala za končno zmago po izvajanju najstrožjih kazni.

'Presenečen sem' "Nisem žalil (Neymarja, op. a.). Nogometašem sem rekel, da so igrali zanič. Verrattiju, Buffonu, ne le njemu. To sem rekel celotni ekipi," je povedal Edouard, ki zase pravi, da je navijač Nantesa , za katerega igra tudi član slovenske izbrane vrste Rene Krhin .

Trenutno v Franciji ni bolj znanega nogometnega privrženca od Edouarda , ki je zaslovel po zaslugi posnetkov s stadiona Stade de France, kjer ga je po koncu tekme in hojo proti prostoru za podelitev priznanj udaril zvezdnik Paris Saint-Germaina in brazilske reprezentance Neymar Jr .

"Presenečen sem. Člani varnostne službe PSG so prišli do mene in mi povedali, da bodo rešili vse skupaj. Imel sem razbito ustnico in krvavel iz nosu,"trdi Edouard, potem ko mu je Neymar na njegove besede "odgovoril" z udarcem v obraz. Po zadnjih informacijah iz Francije bi lahko Brazilca Francoska nogometna zveza zaradi dogodkov iz prestolnice suspendirala za tri ali največ za osem tekem.

Tuchel: Tega preprosto ne smeš narediti

"Ni mi všeč. Tega ne smeš narediti, preprosto ne smeš," je bil na ponedeljkovi novinarski konferenci jasen trener PSG Thomas Tuchel. Številni mediji so po njegovem javnem nastopu, v katerem se je tako kot Neymar javno lotil nekaterih mlajših varovancev, pisali o tem, da je slačilnica Parižanov (ne prvič v zadnjih letih) spet povsem razklana.

"Ni lahko iti po stopnicah po porazu. Tudi meni je bilo zelo težko, vsem je bilo težko, a to moramo sprejeti. Če izgubimo, moramo pokazati spoštovanje. Ne moreš se stepsti z gledalcem," je še dodal Tuchel.

NEYMAR