Nogomet

Oglasila se je NZS: Nobeno nezadovoljstvo ne upraviči takšnih ravnanj

Maribor, 11. 05. 2026 16.37 pred 38 minutami 1 min branja 6

Avtor:
Ž.Ž.
Maribor - Olimpija

Po navijaških izgredih na večnem derbiju med Mariborom in Olimpijo, zaradi katerih je bila tekma odpovedana, se je odzvala tudi Nogometna zveza Slovenije. Dogodke v Ljudskem vrtu so pri krovni organizaciji strogo obsodili, primer pa bodo obravnavali pristojni organi zveze in po preučitvi vseh okoliščin tudi sprejeli ustrezne odločitve.

Nogometna zveza Slovenije je ostro obsodila dejanja navijačev na sobotnem večnem derbiju. "Vsako dejanje, ki ogroža varnost igralcev, strokovnih štabov, sodnikov, gledalcev ali drugih udeležencev športnega dogodka, je nesprejemljivo in nima mesta na nogometnih igriščih. Metanje pirotehnike na igrišče ter posledična prekinitev tekme predstavljata resno kršitev športnih pravil, varnostnih standardov in vrednot, ki jih nogomet kot šport zagovarja," so pri NZS zapisali v uradni izjavi.

Preberi še 'Navijači imajo vedno prav, a to ne sodi na nogometna igrišča'

Pri krovni organizaciji so poudarili, da mora varnost vseh udeležencev tekme vedno biti prioriteta, obenem pa izrazili podporo vsem, ki so bili izpostavljeni nevarnosti. "Posebej zaskrbljujoče je, da so bila dejanja posameznikov usmerjena neposredno v prostor, kjer so se nahajali igralci, kar bi lahko povzročilo resne poškodbe."

Maribor - Olimpija
FOTO: Damjan Žibert
FOTO: Damjan Žibert

Kot so še sporočili, bodo primer obravnavali pristojni organi NZS, ki bodo "po preučitvi vseh okoliščin sprejeli ustrezne odločitve".

Slovenska nogometna zveza je izpostavila, da nezadovoljstvo navijačev "ne more upravičiti ravnanj, ki ogrožajo zdravje ljudi in mečejo slabo luč na slovenski nogomet", hkrati pa deležnike, klube, navijaške skupine, igralce in organizatorje tekem pozvala "k skupnemu prizadevanju za varno, spoštljivo in športno okolje, ki bo v ponos slovenskemu nogometu."

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

razumi če lahko
11. 05. 2026 17.14
Odvzem vseh točk klubu in posledično izpad iz 1 lige čisto enostavno nimaš kaj !!
Krigl
11. 05. 2026 17.13
Tanja Fajon je zaskrbljena.
NkMaribor
11. 05. 2026 16.58
Vsi vemo kdo je kriv! Olimpija seveda niso znali kontrolerati svojih green drekosov!
wsharky
11. 05. 2026 16.58
Mi VIOLE ene in EDINE, hkrati najmočnejša in največja navijaška skupina v Sloveniji se ne bo pustila ustrahovat enemu Radojkotu, ki še enega stavka v lepem našem Slovenskem jeziku ne zna spregovorit, pa živi v Sloveniji že kar nekaj desetletij-
Lenart Čaubi
11. 05. 2026 16.54
Policija ne upa ukrepati ,bosta takoj Janul in Kovačeva zamijavkala.
bibaleze
