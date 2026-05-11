Oglasila se je NZS: Nobeno nezadovoljstvo ne upraviči takšnih ravnanj

Nogometna zveza Slovenije je ostro obsodila dejanja navijačev na sobotnem večnem derbiju. "Vsako dejanje, ki ogroža varnost igralcev, strokovnih štabov, sodnikov, gledalcev ali drugih udeležencev športnega dogodka, je nesprejemljivo in nima mesta na nogometnih igriščih. Metanje pirotehnike na igrišče ter posledična prekinitev tekme predstavljata resno kršitev športnih pravil, varnostnih standardov in vrednot, ki jih nogomet kot šport zagovarja," so pri NZS zapisali v uradni izjavi.

'Navijači imajo vedno prav, a to ne sodi na nogometna igrišča'

Pri krovni organizaciji so poudarili, da mora varnost vseh udeležencev tekme vedno biti prioriteta, obenem pa izrazili podporo vsem, ki so bili izpostavljeni nevarnosti. "Posebej zaskrbljujoče je, da so bila dejanja posameznikov usmerjena neposredno v prostor, kjer so se nahajali igralci, kar bi lahko povzročilo resne poškodbe."

Kot so še sporočili, bodo primer obravnavali pristojni organi NZS, ki bodo "po preučitvi vseh okoliščin sprejeli ustrezne odločitve".

Slovenska nogometna zveza je izpostavila, da nezadovoljstvo navijačev "ne more upravičiti ravnanj, ki ogrožajo zdravje ljudi in mečejo slabo luč na slovenski nogomet", hkrati pa deležnike, klube, navijaške skupine, igralce in organizatorje tekem pozvala "k skupnemu prizadevanju za varno, spoštljivo in športno okolje, ki bo v ponos slovenskemu nogometu."