Oglasile so se Viole: Smo proti petardam na stadionih

Derbi 21. kroga prve slovenske lige med Muro in Mariborom je zaznamoval incident v 57. minuti, ko je ob klopi domačih eksplodiral "topovski udar", pri čemer je bilo poškodovanih sedem oseb: pet nogometašev, član strokovnega vodstva Mure in mladoletni pobiralec žog. Tekma je bila po daljši prekinitvi odpovedana, epilog pa še ni znan. Dan po incidentu so se oglasili iz gostujoče navijaške skupine in metanje eksplozivnih sredstev ostro obsodili.

Topovski udar je na igrišče priletel iz sektorja, kjer so bili navijači Maribora. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Sporočilo, ki so ga na svojih družbenih omrežjih objavile Viole, objavljamo v celoti: "Po slabi uri odlične navijaške kulise in odlične igre naše ekipe se je med nedeljsko tekmo v Murski Soboti zgodil zelo neljub dogodek. Viole smo strogo proti "topovskim udarom" in ostalim podobnim pirotehničnim sredstvom z učinki poka!" "Zaradi dogodka na derbiju leta 2010, ko je eden izmed navijačev ostal brez prstov, smo pričeli naše člane opozarjati, naj ne uporabljajo omenjene pirotehnike. Nova poškodba, ki se je zgodila leta 2015, je našo teorijo le še potrdila, dokončno pa smo zavzeli stališče, da jih kot navijaška skupina tudi uradno ne uporabljamo, od leta 2017, ko je zaradi eksplozije delček stola zadel našega člana v oko." "Od takrat naprej je takšne vrste pirotehnika med nami nezaželena in interno prepovedana. Posameznikovo dejanje obžalujemo in strogo obsojamo, saj do 57. minute ni bilo uporabljeno nobeno pirotehnično telo podobnega učinka." Poudarili so, da je bil incident plod neumnosti posameznika, ne navijaške skupine kot celote: "Izjemno nepošteno je obsojati celotno navijaško skupino ali klub za incident, ki se je zgodil v nedeljo in ga je nedvomno storil le eden, neodgovoren posameznik."

"Ko smo prepoznali nastalo situacijo, smo takoj prostovoljno, brez zapletov in dodatne napetosti, zapustili stadion, kot smo bili pozvani s strani organizatorja," so nadaljevali, čeprav je od nesrečne 57. minute pa do njihovega odhoda iz gostujočega sektorja minilo precej časa. "V primeru, da se izkaže, da je bil predmet vržen iz našega sektorja in v primeru identifikacije posameznika, bomo tudi primerno postopali, skladno z odločitvijo znotraj skupine. Kot smo omenili, smo absolutno proti eksplozivnim telesom na športnih prireditvah." "Če se bo izkazalo, da je šlo za početje posameznika iz naše skupine, bi se radi opravičili vsem poškodovanim, kot tudi ostalim prisotnim na tej tekmi in verjamemo, da se kaj podobnega ne bo nikoli več ponovilo," so še zapisali in zaključili: "Proti petardam na stadionih!"

Bojan Ban: Stvari so šle čez mejo Takoj po tekmi se je na novinarski konferenci za obnašanje svojih navijačev Muri opravičil predsednik kluba Maribor Bojan Ban: "Globoko obžalujemo dogodek. Mura je naš prijateljski klub. Pretreseni smo. Stvari so šle čez mejo. Upam, da bodo pristojni organi našli krivca in ukrepali. Se opravičujemo in obžalujemo dogodek." Izpostavil je, da bi se moralo s pomočjo videonadzora hitro identificirati posameznika in da vseh navijačev vendarle ne gre metati v isti koš: "Če bi vedeli, bi bili prvi, ki bi poskušali to zajeziti. Težko je metati vse ljudi v isti koš. Upam, da bodo fantje čim hitreje okrevali ... To ne sodi na igrišča. To je pereč problem, ki ga bodo morale rešiti pristojne službe. Mislim, da imajo videonadzor, moralo bi se videti, kdo je kriv." NZS bo skušala čim prej sporočiti epilog Neljubo dogajanje na sicer zelo obiskanem derbiju v Fazaneriji so obsodili tudi pri Nogometni zvezi Sloveniji. Sporočili so, da bo usoda tekme znana v najkrajšem možnem času.