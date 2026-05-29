Barcelona pritiska, Atletico pa vztraja: Alvarez ni naprodaj

"To je še ena laž," so za španske medije viri iz Atletico Madrida komentirali domneve o tem, da so s strani Barcelone prejeli ponudbo za Juliana Alvareza.
Pri Atletih vztrajajo, da tudi če bi jo prejeli, ponudbe ne bi niti obravnavali. "Julian Alvarez ni naprodaj," so zatrdili v vrstah Rojiblancosov.
Čeprav v taboru Madridčanov zatrjujejo, da tudi za naslednjo sezono računajo na svojega zvezdnika, pa naj bi Alvarez že izrazil željo po menjavi kluba. Prestopu k Barceloni naj bi bil naklonjen, saj je od malih nog navijal za blaugrano.
Alvarez ima sicer z Atleticom pogodbo sklenjeno do leta 2030, odkupna klavzula pa znaša 500 milijonov evrov.
Argentinec pa ni edini, ki se je znašel na seznamu želja Kataloncev. Kot poročajo španski mediji, je Barcelona namreč dokončno dosegla dogovor z napadalcem Newcastla Anthonyjem Gordonom. Britanec je že pripotoval na Camp Nou, prav tako pa naj bi že podpisal tudi pogodbo o sodelovanju, manjka le še uradna potrditev prestopa.
