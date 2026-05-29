Nogomet

Barcelona pritiska, Atletico pa vztraja: Alvarez ni naprodaj

Madrid, 29. 05. 2026 17.24 pred 36 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž.
Julian Alvarez

Po odhodu Roberta Lewandowskega so se pri Barceloni zagrizeno lotili iskanja novega napadalca. Na vrhu njihovega seznama želja je tudi Julian Alvarez, ki pa ga pri Atletico Madridu ne želijo kar tako izpustiti iz rok. Številni mediji poročajo, da so Katalonci v špansko prestolnico že poslali prvo ponudbo za argentinskega napadalca, pri Colchonerosih pa to zanikajo in poudarjajo, da njihov zvezdnik ni naprodaj.

"To je še ena laž," so za španske medije viri iz Atletico Madrida komentirali domneve o tem, da so s strani Barcelone prejeli ponudbo za Juliana Alvareza.

FOTO: Profimedia

Pri Atletih vztrajajo, da tudi če bi jo prejeli, ponudbe ne bi niti obravnavali. "Julian Alvarez ni naprodaj," so zatrdili v vrstah Rojiblancosov.

Italijanski novinar Fabrizio Romano, specialist za nogometne prestope, je poročal, da je Barcelona Atleticu za Argentinca ponudila 100 milijonov evrov, po najnovejših informacijah pa naj bi Katalonci ponudbo že zvišali za dodatnih 35 milijonov evrov.

Čeprav v taboru Madridčanov zatrjujejo, da tudi za naslednjo sezono računajo na svojega zvezdnika, pa naj bi Alvarez že izrazil željo po menjavi kluba. Prestopu k Barceloni naj bi bil naklonjen, saj je od malih nog navijal za blaugrano.

Alvarez ima sicer z Atleticom pogodbo sklenjeno do leta 2030, odkupna klavzula pa znaša 500 milijonov evrov.

Julian Alvarez se je Atletico Madridu pridružil leta 2024, za njegov prestop iz Manchester Cityja so Colchonerosi odšteli več kot 85 milijonov evrov. V dresu Atletov je dosegel 49 golov.

Preberi še Se v Kataloniji obeta velik prestop? Gordon na pragu Barcelone

Argentinec pa ni edini, ki se je znašel na seznamu želja Kataloncev. Kot poročajo španski mediji, je Barcelona namreč dokončno dosegla dogovor z napadalcem Newcastla Anthonyjem Gordonom. Britanec je že pripotoval na Camp Nou, prav tako pa naj bi že podpisal tudi pogodbo o sodelovanju, manjka le še uradna potrditev prestopa.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Vladimir.Krutov
29. 05. 2026 18.10
Pep je imel prav....če igralec hoče drugam....ga pusti.....kaj mi bo nezadovoljen igralec...
