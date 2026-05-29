Barcelona pritiska, Atletico pa vztraja: Alvarez ni naprodaj

"To je še ena laž," so za španske medije viri iz Atletico Madrida komentirali domneve o tem, da so s strani Barcelone prejeli ponudbo za Juliana Alvareza .

Pri Atletih vztrajajo, da tudi če bi jo prejeli, ponudbe ne bi niti obravnavali. "Julian Alvarez ni naprodaj," so zatrdili v vrstah Rojiblancosov.

Italijanski novinar Fabrizio Romano , specialist za nogometne prestope, je poročal, da je Barcelona Atleticu za Argentinca ponudila 100 milijonov evrov, po najnovejših informacijah pa naj bi Katalonci ponudbo že zvišali za dodatnih 35 milijonov evrov.

Čeprav v taboru Madridčanov zatrjujejo, da tudi za naslednjo sezono računajo na svojega zvezdnika, pa naj bi Alvarez že izrazil željo po menjavi kluba. Prestopu k Barceloni naj bi bil naklonjen, saj je od malih nog navijal za blaugrano.

Alvarez ima sicer z Atleticom pogodbo sklenjeno do leta 2030, odkupna klavzula pa znaša 500 milijonov evrov.