Uefa ogorčena, oglasili so se tudi Belgijci, Norvežani, Klopp...

"Nogomet, tako kot vsak drug šport, sloni na pravilih, ki so temelj poštenega, odkritega in transparentnega tekmovanja. Včasih dopuščajo različne interpretacije. V tem primeru ne. Najnižja avtomatična kazen prepovedi igranja na eni tekmi po prejetem rdečem kartonu ni stvar proste presoje in za njeno uveljavitev ni potrebna odločitev pristojnega organa," so svoj odziv na škandalozno odločitev Fife, da "zamrzne" status rdečega kartona ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu pred tekmo osmine finala SP proti Belgiji, začeli pri Evropski nogometni zvezi (Uefa).

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"Gre za načelo, zapisano v pravilnikih, ki ne more biti podvrženo izjemam – še manj sredi turnirja, kjer so se številni drugi igralci znašli v enakem položaju in svojo kazen redno odslužili. Ko varuhi pravil ne zagotavljajo več njihove dorečenosti, je ogrožena integriteta igre, verodostojnost tekmovanja pa načeta. Prav tako takšna odločitev ustvarja precedens na trenutnem turnirju, saj bodo podobne situacije zdaj zahtevale enako obravnavo, kar škodi samemu tekmovanju," nadaljujejo pri Uefi in dodajajo: "Nogomet je najbolj priljubljen šport na svetu, ker je lepa igra, in ljudje mu zaupajo, ker se povsod igra po enakih pravilih. Turnir nikoli ni povsem osamljen otok, in če gre za svetovno prvenstvo, ima to moč, da sproži pozitivne ali negativne posledice za nogomet kot celoto. Izražamo nezaupanje in ogorčenje nad takšno odločitvijo, ki je brez primere, nerazumljiva in neupravičena."

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Prvi je na neobičajno oziroma zelo sporno odločitev Fife opozoril norveški selektor Stale Solbakken ter dejal da bo odločitev mednarodne zveze, ki je sledila osebnemu pozivu ameriškega predsednika Donalda Trumpa predsedniku Fife Gianniju Infantinu, lahko odprla nove težave in se vprašal, kaj se bo zgodilo ob naslednjem rdečem kartonu. Zelo jasen je bil v nasprotovanju tudi nemški trener Jürgen Klopp, ki je za Magenta TV dejal: "To je naša igra in ne njihova." Oglasil se je tudi 90-letni Joseph Blatter, nekdanji predsednik Fife: "Rdečih kartonov se ne da razveljaviti s telefonskim klicem. Lahko se razveljavijo le s trdnimi dokazi na osnovi pravil nogometne igre. Če pa to z intervencijo pri predsedniku Fife doseže predsednik ZDA, se samo po sebi zastavlja vprašanje: Quo vadis, FIFA?", je na omrežju X zapisal Blatter in dodal, da nogomet nikoli ne sme postati del političnih interesov moči.

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Odpira se vprašanje, ali Fifa svojo odločitev še lahko spremeni, saj se je po poročanju The Athletica na odločitev o spremembi kazni odzvala Belgija, naslednja tekmica ZDA na SP. Kritike svetovne javnosti pa se množijo. Britanski Daily Mail je zapisal, da sta brezsramni ameriški predsednik Trump in njegova marioneta Infantino svetovno prvenstvo potegnila v greznico. "Zdaj vemo, da obstaja en pravilnik za ZDA in drugi za vse ostale," so zapisali.

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