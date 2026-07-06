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Nogomet
Zgodba se razvija

Uefa ogorčena, oglasili so se tudi Belgijci, Norvežani, Klopp...

Nyon, 06. 07. 2026 12.53 pred 7 minutami 3 min branja 76

Avtor:
A.V. STA
Uefa znak splošna

Odločitev Mednarodne nogometne zveze (Fifa) o pogojnem enoletnem odlogu izvršitve avtomatične prepovedi igranja na eni tekmi, ki je sledila rdečemu kartonu igralca Folarina Baloguna, je prestopila rdečo črto, so v izjavi za javnost med drugim zapisali pri Evropski nogometni zvezi (Uefa). Oglasili so se tudi številni funkcionarji iz drugih nogometnih zvez širom Evrope in sveta, ki ostro obsojajo odločitev Fife.

"Nogomet, tako kot vsak drug šport, sloni na pravilih, ki so temelj poštenega, odkritega in transparentnega tekmovanja. Včasih dopuščajo različne interpretacije. V tem primeru ne. Najnižja avtomatična kazen prepovedi igranja na eni tekmi po prejetem rdečem kartonu ni stvar proste presoje in za njeno uveljavitev ni potrebna odločitev pristojnega organa," so svoj odziv na škandalozno odločitev Fife, da "zamrzne" status rdečega kartona ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu pred tekmo osmine finala SP proti Belgiji, začeli pri Evropski nogometni zvezi (Uefa).

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"Gre za načelo, zapisano v pravilnikih, ki ne more biti podvrženo izjemam – še manj sredi turnirja, kjer so se številni drugi igralci znašli v enakem položaju in svojo kazen redno odslužili. Ko varuhi pravil ne zagotavljajo več njihove dorečenosti, je ogrožena integriteta igre, verodostojnost tekmovanja pa načeta. Prav tako takšna odločitev ustvarja precedens na trenutnem turnirju, saj bodo podobne situacije zdaj zahtevale enako obravnavo, kar škodi samemu tekmovanju," nadaljujejo pri Uefi in dodajajo:

"Nogomet je najbolj priljubljen šport na svetu, ker je lepa igra, in ljudje mu zaupajo, ker se povsod igra po enakih pravilih. Turnir nikoli ni povsem osamljen otok, in če gre za svetovno prvenstvo, ima to moč, da sproži pozitivne ali negativne posledice za nogomet kot celoto. Izražamo nezaupanje in ogorčenje nad takšno odločitvijo, ki je brez primere, nerazumljiva in neupravičena."

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Prvi je na neobičajno oziroma zelo sporno odločitev Fife opozoril norveški selektor Stale Solbakken ter dejal da bo odločitev mednarodne zveze, ki je sledila osebnemu pozivu ameriškega predsednika Donalda Trumpa predsedniku Fife Gianniju Infantinu, lahko odprla nove težave in se vprašal, kaj se bo zgodilo ob naslednjem rdečem kartonu. Zelo jasen je bil v nasprotovanju tudi nemški trener Jürgen Klopp, ki je za Magenta TV dejal: "To je naša igra in ne njihova."

Oglasil se je tudi 90-letni Joseph Blatter, nekdanji predsednik Fife: "Rdečih kartonov se ne da razveljaviti s telefonskim klicem. Lahko se razveljavijo le s trdnimi dokazi na osnovi pravil nogometne igre. Če pa to z intervencijo pri predsedniku Fife doseže predsednik ZDA, se samo po sebi zastavlja vprašanje: Quo vadis, FIFA?", je na omrežju X zapisal Blatter in dodal, da nogomet nikoli ne sme postati del političnih interesov moči.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odpira se vprašanje, ali Fifa svojo odločitev še lahko spremeni, saj se je po poročanju The Athletica na odločitev o spremembi kazni odzvala Belgija, naslednja tekmica ZDA na SP.

Kritike svetovne javnosti pa se množijo. Britanski Daily Mail je zapisal, da sta brezsramni ameriški predsednik Trump in njegova marioneta Infantino svetovno prvenstvo potegnila v greznico. "Zdaj vemo, da obstaja en pravilnik za ZDA in drugi za vse ostale," so zapisali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nemški Blick razlaga, da je rdeči karton najstrožja kazen na nogometni tekmi, ki je razumljiva nogometašem, trenerjem in navijačem. Fifa je po njihovem mnenju zdaj poskrbela za zgodovinski poseg v nogomet: "Kdor prestopi mejo, mora nositi posledice. Kdor sredi turnirja sprejme tako odločitev, ne postavi pod vprašaj le lastnih pravilnikov, ampak je odprl Pandorino skrinjico."

Italijanski Corriere dello Sport je odločitev ocenil za pravno farso, ki pa je prav s tega vidika nevarna za prihodnost nogometa, saj je Fifa pohodila dolgoletno uveljavljeno pravilo ter nogomet podredila zahtevam trenutka. Španski As je odločitev označil za največji škandal v zgodovini SP. Švedski Aftonbladet pa je na svoj način razložil princip tega prvenstva: "Nastopa 48 držav in cel svet prvenstvo spremlja. Donald Trump daje navodila, Fifa pa jim sledi."

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KOMENTARJI76

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nikolinormalen
06. 07. 2026 14.20
To je to! Desnuharski fairplay... 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
St. Gallen
06. 07. 2026 14.16
Tudi vam sodniki krojijo ligo
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
06. 07. 2026 14.16
Tako pac je ko se vmesa politka v sport...ob postenem sojenju in brez igric iz ozadja bi americani svojo pot koncali ze po skupinskem delu, enako velja za argentino ...
Odgovori
+1
3 2
Kolllerik
06. 07. 2026 14.16
Belgijici so sedaj v isti poziciji kot Barca v Španiji pred vsakim el classicom z realom. Vedo, da se bodo morali poleg Američanov boriti še s sodniki....
Odgovori
+1
1 0
juventina10
06. 07. 2026 14.17
in trumpom
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
06. 07. 2026 14.15
Ne pozabite na skripto...trump in infantino velika prijatelja...forsira se ameriko in forsira se argentino ter messija....komu to se ni jasno mora biti podpornik ropalone hahahahaha
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+2
4 2
MarkoJur
06. 07. 2026 14.13
A kralj Charles je že klical koruptivnega infantina za včerajšnji rdeči karton??!
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+1
1 0
SpamEx
06. 07. 2026 14.13
Upam da jih Belgijci prizemljijo s petardo
Odgovori
+3
3 0
Papež
06. 07. 2026 14.16
Težka bo, belgijski igralci so skregani med sabo
Odgovori
+1
1 0
testosteron
06. 07. 2026 14.08
Od zdaj naprej morajo vsakemu, ki bo dobil rdeči karton dovoliti igrati na naslednji tekmi !...
Odgovori
+5
5 0
hypnosis
06. 07. 2026 14.07
Pahor naj malo pokliče, da ga gremo četrtfinale igrat...
Odgovori
+4
4 0
annonymo95
06. 07. 2026 14.14
ce bo jj klical bo polfinale
Odgovori
+1
1 0
matko74
06. 07. 2026 14.07
Bojkot naslednjih tekem, pa bo, kar bomo, bomo pa letos brez svetovnega prvaka na račun trumpeljna
Odgovori
0 0
sencina
06. 07. 2026 14.06
Mesi bi morak dobiti rdeč karton pa ga ni.
Odgovori
-4
2 6
ares1976
06. 07. 2026 14.08
Itak.. Kavč strokovnjak.. Nekateri ne bi sploh smeli igrati skupinskega dela pa praviš to ni blem.. 😂🤣🤡
Odgovori
+3
5 2
Jak Tobim
06. 07. 2026 14.04
Yanay: Izraelski predsednik Netanjahu, ki brani judovski geto Izreal pred popolnim uničenjem tako, da so po streljanju žrtve ženske in otroci, v upanju, da bodo zadeli kakšnega hamasovca? Na žalost je to slika tega o katerem nočete in nočete govoriti. boj vseh proti izraelu od njegove ustanovitve do danes, pa še prej, če sem natančen. s pokoli judovskih otrok, z množičnimi posilstvi,. .še eno od sprevračanj, ki je naravnost opijanilo množice. umirajo otroci in nedolžni na obeh straneh - pa ne zaradi judov. to je dejstvo.
Odgovori
+1
2 1
Jak Tobim
06. 07. 2026 14.01
pa je šlo, sicer čisto solidno, prvenstvo v maloro in to na najslabši možni način. vsaj tukaj, ko je vendarle le šporna igra, bi lahko ohranili minimum dogovorjenega. to sedaj več nima nobenega smisla. noro. najboljše bi bilo, da preostali spakirajo kufre in odigrajo preostale tekme v okviru ad hoc ustanovljene institucije z aizvedbo zaključnega dela prvenstva tam kjer se sami dogovorijo in jih organizacija v okviru katere sedaj igrajo prvenstvo ne doseže. države pa zagotovijo pravno varstvo za takšno početje.
Odgovori
+3
3 0
Papež
06. 07. 2026 14.00
Če si frend s predsednikom, pravila očitno zate ne veljajo
Odgovori
+3
3 0
kovexx
06. 07. 2026 13.57
sramota od sramote, da večje svet ni videl.....FUUUJ OGABNEŽI OGABNI!!!!!!!!
Odgovori
+9
9 0
JAZsemTI
06. 07. 2026 13.54
U$A
Odgovori
+8
8 0
Fluxx
06. 07. 2026 13.54
Še ta desni razumejo da gre za Donaldovo korupcijo pa čeprav s cmokom v grlu. Čas je da se Fifa prepuca. Čeferinu se očitno obeta vodenje svetovnega nogometa.
Odgovori
+11
11 0
zaba67
06. 07. 2026 14.07
so računali, da bo kandidiral namesto NPM
Odgovori
-1
0 1
čebelinko
06. 07. 2026 13.53
Pravilen odziv UEFE. Sramota za šport je FIFA! Da o namernem izzivanju Iranske ekipe in nesprejemanju sodnikov sploh ne govorimo. Za tole bi morali ljudje leteti, so preveč dobro plačani, da bi sprejemali takšne neumne odločitve. Ampak seveda ne bo nič, ker je denar zadaj, kot vedno.
Odgovori
+9
9 0
tron3
06. 07. 2026 13.52
Ogorčeni, he he.... sprijaznite se, Donini je Boss!!!
Odgovori
-3
3 6
Tho mp son
06. 07. 2026 13.51
A da se čudijo in so ogorčeni ? Po vsem kar se danes dogaja in postavlja na glavo , popolnoma nič nenavadnega
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+4
4 0
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