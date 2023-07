Ogorčeni navijači Interja: 'Prodaja Brozovića je nova sramota za klub'

Spomnimo: predsednik kluba s kultnega San Sira Steven Zhang je po izgubljenem finalu Lige prvakov v Istanbulu proti Manchester Cityju (0:1) obljubil, da bo milanski Inter v prihodnji sezoni (kvečjemu) močnejši, toda kot vse kaže, bodo črno-modri v novo tekmovalno obdobje vstopili oslabljeni brez nekaterih nosilcev igre iz zadnjih sezon.

Eden tistih, čigar prodaja v očeh navijačev Interja pod nobenim pogojem ni prišla v poštev, je nedvomno izkušeni hrvaški reprezentant Marcelo Brozović. A stvari so se zasukale v drugo smer s prestopom v vse močnejšo savdsko ligo, kjer bo dovčerajšnji član letošnjega finalista Champions League v naslednjih treh sezonah branil barve Al-Nassra. "To je poraz za aktualno vodstvo kluba, ki si je dovolilo prodati enega najboljših posameznikov zadnjih let pod njegovo objektivno vrednostjo na nogometnem tržišču. Zdaj smo znova na začetku, ko bomo trepetali ob vsaki napovedi morebitnega prestopa še katerega od drugih nosilcev igre. Tega si Inter in njegovi navijači nis(m)o zaslužili," je bila le ena od številnih izjav enega od razočaranih navijačev Interja na spletnem portalu Inter-News.it, povezanih z dogajanjem v klubu.